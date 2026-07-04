Juan Fer Quintero fue el jugador que más opciones de gol creó en la segunda ronda del Mundial 2026: sus números ante Ghana

Gol y resumen del partido entre la Selección Colombia y Ghana, que terminó ganando el equipo colombiano 1-0. Ahí se ven las opciones de gol que creó Juan Fernando Quintero - crédito TyC Sports

Juan Fernando Quintero es el jugador que más influye en la selección Colombia para la creación de oportunidades de gol.

Así lo demostró en el partido por dieciseisavos de final ante Ghana, en el que, con tan solo 25 minutos en cancha, generó más chances para gol que James Rodríguez y cualquier otro jugador no solo de la selección Colombia, sino en general del Mundial 2026. Además, logró acertar el 100% de los pases y todos fueron progresivos, es decir, para adelante.

Las estadísticas de Juan Fernando Quintero ante Ghana fueron las siguientes:

Tocó el balón 24 veces y solo lo perdió una vez.

Remató dos veces a puerta.

Tiró tres centros y dos fueron completados.

Completó los 19 pases que intentó y 17 de ellos fueron en campo rival.

Realizó cuatro pases largos, todos con éxito.

Recuperó dos veces el balón.

Corrió 2.9 kilómetros en todo el partido.

James Rodríguez le da la cinta de capitán a Juan Fernando Quintero - crédito Daniel Becerril/Reuters

Juan Fernando Quintero: el jugador que más opciones de gol creó de todos los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026

Con esas estadísticas, Juan Fernando Quintero se convirtió en el jugador que más opciones de gol creó de todos los dieciseisavos de final en la Copa del Mundo 2026, con un saldo de cinco oportunidades creadas.

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Un dato de suma relevancia, si se tiene en cuenta que Quintero solo jugó 25 minutos del partido. Es decir, generó más opciones de gol que algunos de los considerados mejores jugadores del mundo en su posición, pese a que disputaron más tiempo en sus respectivos partidos: Lionel Messi, que jugó todo el encuentro ante Cabo Verde; Luka Modric, que también jugó todo el partido ante Portugal, selección que tuvo a Bruno Fernández 62 minutos en cancha, entre otros.

Generar opciones de gol significa que un jugador crea situaciones claras de remate para sus compañeros mediante pases filtrados, centros o acciones que rompen líneas defensivas, sin depender de que el gol se concrete. Hoy esta capacidad se mide con estadísticas avanzadas. La principal es la de las asistencias esperadas (xA), que evalúan la probabilidad de que un pase termine en gol. También se consideran los pases clave, que derivan en remates; los pases al área, que llevan el balón a zonas de máximo peligro; y el xG Build-up o xG Chain, que mide la participación del jugador en la construcción de jugadas ofensivas.

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Juan Fernando Quintero y James Rodríguez, los dos volantes creativos en la selección Colombia - crédito FCF

James Rodríguez vs. Juan Fernando Quintero: una comparación que acompaña a la selección Colombia

Los números de Juan Fernando Quintero traen a colación, entre otras cosas, la comparación con James Rodríguez. Y es que finalmente juegan en la misma posición y cumplen las mismas funciones en la selección Colombia, por eso la cantidad tan mínima de 12 partidos en los que los dos han coincidido en cancha.

Algunos hinchas colombianos han manifestado que Rodríguez es mejor y que siempre debe ser titular en el equipo, mientras otros resaltan más lo que hace Quintero. Incluso, hay quienes piden que jueguen juntos al mismo tiempo, algo que, en los Mundiales, solo ocurrió ante Polonia, en la tercera fecha de la fase de grupos de Rusia 2018.

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Néstor Lorenzo se ha referido al tema en distintas ocasiones. La más reciente fue precisamente después del partido entre la selección Colombia y Ghana que terminó con victoria para la Tricolor por 1-0.

“Fue un cambio táctico en ese momento y después otro cambio táctico con Juan Fernando Quintero, por las características, porque entra, sale un volante, entra un volante, pero debido a las características de uno y de otro, un poco cambia, ¿no? Entonces, pensamos que era lo que necesitaba el partido en ese momento", dijo el entrenador argentino sobre por qué no entró Quintero con la salida de James.

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