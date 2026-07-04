Culotauro se va de Colombia y deja el pódcast ‘Por la ventana’ tras denunciar amenazas: “Me iré a buscar raspones en otras tierras”

El comediante Culotauro suspende la quinta temporada de Por la Ventana Podcast tras denunciar amenazas - crédito @culotauro/IG

La situación que rodea al comediante Camilo Díaz, conocido como Culotauro, dio un nuevo giro luego de que anunciara la suspensión inmediata de la quinta temporada de Por la Ventana Podcast y revelara que abandonará Colombia tras denunciar amenazas de muerte que, según explicó, comenzaron a intensificarse desde el 21 de junio de 2026.

La decisión se conoce en medio de la controversia que han generado sus contenidos satíricos sobre el hoy presidente electo Abelardo de la Espriella y de los recientes enfrentamientos públicos con figuras como Marbelle.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, el humorista aseguró que ya puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación las intimidaciones que ha venido recibiendo y explicó que, ante ese panorama, decidió ponerle punto final a la actual temporada de uno de sus proyectos digitales más reconocidos.

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“Soy Camilo Díaz ‘Culotauro’ y desde el 21 de junio he estado recibiendo amenazas y presión para no comunicarme libremente; todas las razones ya entregadas a la Fiscalía. Por este motivo he decidido finalizar de forma inmediata la producción de capítulos en la 5ta temporada de Por la ventana Podcast”, manifestó el comediante.

El humorista Camilo Díaz confirma que dejará Colombia y que publicará episodios ya grabados de su pódcast en los próximos meses - crédito @culotauro/IG

El anuncio sorprendió a sus seguidores, pues Por la Ventana Podcast se había consolidado como un espacio en el que combinaba entrevistas, humor y comentarios sobre la actualidad política y social del país. Sin embargo, el creador de contenido aseguró que la prioridad ahora es proteger a quienes hacen parte del proyecto.

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En el mismo comunicado, Culotauro explicó que la decisión no responde únicamente a una situación personal, sino al deseo de evitar que otras personas resulten afectadas por el ambiente que, según denuncia, se ha generado alrededor del programa.

“Nuestro creador Camilo Díaz, Culotauro, ha estado recibiendo amenazas, se hizo la denuncia en la Fiscalía y ya se están adelantando las investigaciones; el artesano y director del programa ha decidido suspender inmediatamente la producción de esta quinta temporada. Queremos hacerlos reír, pero no pondremos en riesgo a nuestros invitados y artistas. Lamentamos finalizar así este proyecto. No lo termino con miedo, más bien con valor para hacer reír en nuevos lugares”, señala el mensaje compartido en redes sociales.

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Las palabras despertaron preocupación entre sus seguidores y fue el propio Culotauro quien confirmó que además de cerrar ese paso en su vida profesional, dejará Colombia.

Culotauro suspende su pódcast y saldrá de Colombia - crédito @culotauro/IG

“No hay mal que por bien no venga. Nada es para siempre, todo se transforma; me iré del País a buscar raspones en otras tierras, les agradezco por ser tan chimbas. No dejaré de hacer chistes, en este punto no puedo pensar en el ‘Éxito’ de un programa si está en juego la seguridad de mis amigos y la gente que con amor decide subirse en Por la Ventana Podcast”, escribió el comediante en la descripción de su anuncio.

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Asimismo, añadió que aún quedan episodios grabados que serán publicados durante los próximos meses antes del cierre definitivo de la temporada.

El anuncio llega pocos días después de que Culotauro revelara públicamente que estaba siendo víctima de intimidaciones que, según relató, iban mucho más allá de los comentarios en redes sociales.

En un video publicado recientemente, aseguró que recibió llamadas con amenazas de muerte y denunció que incluso apuntaban un láser hacia su vivienda, hechos que, según explicó, motivaron la denuncia formal ante las autoridades.

Culotauro destapa que la pelea en La Megacárcel fue un montaje y que está siendo amenazado - crédito @culotauro/IG

El humorista también sostuvo que las presiones comenzaron después de la segunda vuelta de elecciones presidenciales, sus rutinas de comedia relacionadas con la figura de Abelardo de la Espriella y del espectáculo La Megacárcel, una propuesta satírica sobre temas políticos que terminó convirtiéndose en una de las mayores polémicas de las últimas semanas.

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La situación se intensificó tras el video viral de una aparente pelea ocurrida durante una función de la obra, aunque Culotauro confesó que el enfrentamiento había sido un montaje planeado como un experimento para demostrar qué tan fácil es manipular la opinión pública mediante contenidos difundidos en redes sociales.