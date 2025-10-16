Este es el lujoso carro que recibió Luis Díaz en el Bayern Múnich: cuesta una millonada

Luis Díaz llegó como refuerzo estelar del Bayern Múnich en la temporada 2025-2026 - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

La reciente entrega de vehículos por parte de Audi a los futbolistas del Bayern Múnich se destacó por la preferencia de varios jugadores por el mismo modelo de automóvil.

Luis Díaz, quien se incorporó al club bávaro en julio de 2025 tras su paso por el Liverpool, optó por el Audi Q8 SUV TFSIe, una elección que compartió con figuras como Harry Kane, Serge Gnabry y Manuel Neuer.

La colaboración entre Audi y el Bayern Múnich se remonta a 2002 y fue renovada en 2020, extendiéndose hasta 2029. Esta alianza, la marca alemana, proporciona cada temporada nuevos vehículos a los integrantes del plantel profesional.

La información la entregó el portal especializado en la cobertura de la actualidad de los "Gigantes de Baviera" - crédito @iMiaSanMia / X

De acuerdo con información publicada por el portal Bayern & Germany, los jugadores seleccionaron sus automóviles de una gama compuesta exclusivamente por modelos totalmente eléctricos e híbridos.

El 15 de octubre de 2025, el portal especializado en la información de los “Gigantes de Baviera”, detalló que los vehículos fueron entregados a cada uno de los integrantes del club, en donde se encuentra “Lucho”.

“Audi entregó los coches de empresa para la nueva temporada a los jugadores del FC Bayern. Los jugadores eligieron sus vehículos entre una amplia gama de modelos totalmente eléctricos e híbridos”, detallaron.

Por otra parte, el mismo medio especializado, entregó los detalles de los carros que escogieron cada uno de los jugadores del Bayern Múnich. A continuación, estos fueron los detalles:

Sacha Boey: Audi Q8 TFSI e

Tom Bischof: Audi Q4 Sportback 40 e-tron

Alphonso Davies: RS e-tron GT Performance

Luiz Díaz: Audi Q8 SUV TFSI e

Serge Gnabry: Audi Q8 SUV TFSI e

Leon Goretzka: Audi Q8 SUV TFSI e

Raphael Guerreiro: RS e-tron GT Performance

Hiroki Ito: Audi Q8 SUV TFSI e

Nicolas Jackson: Audi Q8 SUV TFSI e

Harry Kane: Audi Q8 SUV TFSI e

Minjae Kim: Audi Q8 SUV TFSI e

Joshua Kimmich: Audi Q7 SUV S line TFSI e

Konrad Laimer: Audi Q7 SUV TFSI e

Jamal Musiala: RS e-tron GT Performance

Manuel Neuer: Audi Q8 SUV TFSI e

Michael Olise: RS e-tron GT Performance

Aleksandrar Pavlovic: Audi Q6 SUV e-tron

Josip Stanisic: Audi Q7 SUV S Line TFSI e

Jonathan Tah: Audi Q8 SUV TFSI e

Sven Ulreich: SQ6 e - tron

Dayot Upamecano: Audi Q8 SUV TFSI e

Jonas Urbig: Audi Q6 SUV e-tron

Estos fueron los carros que escogieron cada uno de los jugadores del Bayern Múnich para la temporada 2025-2026 - crédito @iMiaSanMia / X

Estos son los detalles del carro de Luis Díaz: cuanto cuesta en Colombia

Este es el carro que escogieron futbolistas como Luis Díaz, Harry Kane y Serge Gnabry - crédito Audi

El modelo elegido por Luis Díaz, el Audi Q8 SUV TFSIe, destaca por su combinación de un motor TFSI de alto rendimiento y un eficiente motor eléctrico. Según la descripción de la propia empresa alemana, “combina un potente motor TFSI con un eficiente motor eléctrico. Una unión que le permite acelerar de forma impresionante y recorrer hasta 90 km en modo 100% eléctrico”.

Además, Audi resalta que este vehículo “no solo tiene un dinámico diseño que enamora a simple vista, sino que, además, dispone de un amplio espacio interior con una gran capacidad de almacenamiento”.

La preferencia por el Audi Q8 SUV TFSIe fue compartida por la mayoría de los jugadores del Bayern Múnich. Además de Luis Díaz, también seleccionaron este modelo Harry Kane, Serge Gnabry, Manuel Neuer y Leon Goretzka, entre otros integrantes del equipo.

Según la información oficial de la página de Audi Colombia, el automóvil que escogió Luis Díaz se encuentra en un precio de 398 millones de pesos, tiene una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora, la aceleración del automóvil se calcula en un tiempo de 5,6 segundos, mientras que su capacidad en el baúl trasero es de 605 litros.

Cuando vuelve a jugar el Bayern Múnich

Bayern Múnich volverá a jugar el 18 de octubre de 2025 - crédito Yiannis Kourtoglou / REUTERS

Los “Gigantes de Baviera” volverán a jugar volverán a la acción de la Bundesliga cuando jueguen el “Der Klassiker” (que traduce al alemán El Clásico) ante el Borussia Dortmund, el 18 de octubre de 2025 a partir de las 11:30 a. m. (hora de Colombia).

A continuación, este es el calendario que tendrán los rojos en el remate de mes:

18 de octubre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

22 de octubre de 2025 - Champions League: Bayern Múnich vs. Club Brujas

25 de octubre de 2025 - Bundesliga: Borussia Monchengladbach vs. Bayern Múnich

29 de octubre de 2025 - Copa de Alemania: Colonia vs. Bayern Múnich