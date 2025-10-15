Atlético Nacional se empezaría a desarmar para 2026: tres figuras serían las primeras bajas

Atlético Nacional sigue en la pelea por la Liga BetPlay y la Copa Colombia en 2025, pero pensando desde ahora en 2026 - crédito Colprensa

Atlético Nacional pasa por un momento complicado en su rendimiento, debido a que otra vez pasa por la irregularidad en la Liga BetPlay y la Copa Colombia, que pese a seguir en la pelea por los dos certámenes, tal como en el segundo semestre de 2024, no es un equipo sólido.

De cara a la temporada 2026, el cuadro verde tendría tres bajas sensibles en la plantilla, dos de ellos son jugadores de la formación titular, en especial uno que es determinante en la institución, y otro que no continuaría en la institución por la falta de más minutos y no consolidarse.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras tanto, el conjunto de Diego Arias, que seguirá hasta el final de la campaña, espera mejorar en la Liga BetPlay para asegurar el cupo a los cuadrangulares y definir el pase a semifinales contra Once Caldas, al que va ganando en la llave de cuartos por la mínima diferencia.

Posibles bajas en Nacional

El conjunto antioqueño tiene una de las plantillas más costosas y competitivas del fútbol colombiano, por la cantidad de figuras que integró desde 2024 y que se han mantenido, la mayoría de ellos se convirtieron en estrellas del fútbol colombiano como Marino Hinestroza, que incluso llegó a la selección nacional.

Sin embargo, Atlético Nacional perdería para 2026 a Alfredo Morelos, Camilo Cándido y Billy Arce, los últimos dos fueron fichajes del club para inicios de 2025, además de que el uruguayo es uno de los titulares en la nómina por la banda izquierda, en la que reemplazó a Álvaro Angulo por su salida a Independiente en diciembre de 2024.

Camilo Cándido venía de jugar con Cruz Azul de México - crédito Jefatura de prensa de Atlético Nacional

Todo se debe a que los tres finalizan sus respectivos contratos en diciembre de 2025, sin luces de que los directivos quieran renovarlos y dependería de muchos factores, el primero es la parte deportiva porque el ecuatoriano no ha sido titular en la mayoría de encuentros, sumado a que, al igual que Cándido, ocupan dos puestos de extranjeros.

En el caso de Morelos, depende de la parte económica porque contaría con un salario alto, que por ahora no pagaría completo porque sigue a préstamo desde Santos, la cesión termina dentro de poco y debe definir si lo quiere comprar, pues en enero renovó ese convenio por un año.

El delantero Alfredo Morelos se ha convertido en un jugador clave para Atlético Nacional desde agosto de 2024 - crédito Jorge Silva/REUTERS

Finalmente, otro factor que determinará la renovación de esos jugadores es la llegada de un nuevo entrenador, que solo se conocería a finales de 2025, pues se debe definir si Diego Arias queda como técnico oficial o le dará espacio a una persona con mayor experiencia.

Morelos se expone a una sanción

La Comisión Arbitral de la FCF solicitó al Comité Disciplinario de la Dimayor una investigación contra Alfredo Morelos por su actuación en el penal sancionado a favor de Atlético Nacional en el partido ante Boyacá Chicó el pasado 5 de octubre, por la fecha 14 de la Liga BetPlay.

El delantero podría enfrentar una suspensión de hasta tres meses y una multa de sesenta a ochenta salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.

Alfredo Morelos es el máximo goleador de Atlético Nacional en la Liga BetPlay II-2025 con cinco tantos - crédito Atlético Nacional

La jugada, ocurrida en tiempo de adición, requirió la intervención del VAR para que el árbitro Jairo Mayorga señalara el penal por una presunta infracción sobre Morelos, que convirtió el empate definitivo (1-1) desde los 12 pasos. La decisión generó protestas de los jugadores de Chicó y reacciones en el entorno futbolístico.

Las declaraciones posteriores de Morelos aumentaron la controversia: “Es penal 100 por ciento, yo ya tenía la posición ganada. El defensor sabe, yo hablo con él, le digo ‘ya tengo la posición ganada’. Yo siento el contacto y me tiro. Soy muy inteligente en este tipo de jugadas y gracias a Dios se dio el penalti. No tenemos excusa de nada, tenemos que salir a ganar en todo lado. Nos llevamos un punto muy trabajado”.