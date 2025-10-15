Deportes

Así está el historial de duelos entre Colombia vs. Argentina en la Copa Mundial Sub-20

El miércoles 15 de octubre, la Tricolor se enfrentará a la selección albiceleste por un cupo en el Mundial de Fútbol que se celebra en Chile hasta el 19 de octubre

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

La selección Colombia en la
La selección Colombia en la Copa del Mundo Sub-20 del 2003 enfrentó a Argentina para subir al podio - crédito FCF

Con la clasificación invicta de la Selección Colombia Sub-20 a las semifinales del Mundial de Chile 2025, el equipo dirigido por César Torres se encuentra frente a un desafío mayor: enfrentar a la potente Argentina, que llega tras ganar sus cinco partidos previos y con un notable promedio que supera los dos goles por encuentro.

La cita está programada para el miércoles 15 de octubre, en el que será el tercer enfrentamiento entre ambos conjuntos en la historia de la competición.

El duelo del miércoles renovará una vieja rivalidad en el contexto mundialista sub-20, que ya cuenta con dos antecedentes en el siglo XXI. El primero data de 2003 durante el choque por el tercer puesto en Emiratos Árabes Unidos, ocasión en la que Colombia se impuso 2-1 a Argentina con goles de ‘el Alpinito’ Carrillo y Jaime Castrillón. Ese triunfo supuso el mejor resultado histórico para la selección juvenil colombiana.

Así fue el tanto del volante argentino en el partido contra la selección Colombia en el Mundial sub-20 del 2005 - crédito FIFA

La siguiente vez que ambos equipos se cruzaron en un Mundial sub-20 fue en 2005, en los octavos de final celebrados en Países Bajos.

Colombia se adelantó en el marcador con anotación de Harrison Otálvaro, pero Lionel Messi igualó el resultado y, en tiempo de descuento, Julio Barroso sentenció el 2-1 favorable a la Albiceleste.

Esa edición resultó significativa ya que la generación argentina, con nombres como Messi, Pablo Zabaleta, Lucas Biglia, Ezequiel Garay y Fernando Gago, obtuvo finalmente el título mundial.

Por su parte, el plantel colombiano de ese ciclo contó con futbolistas que luego marcarían época en la selección mayor: Falcao, Rodallega, Dayro Moreno, Zúñiga, Guarín, Abel Aguilar y David Ospina, integrando una de las generaciones más reconocidas del fútbol nacional.

El antecedente en el Sudamericano Sub-20 2025

Neiser Villarreal, delantero de Millonarios
Neiser Villarreal, delantero de Millonarios FC, es el delantero titular elegido por el entrenador César Torres en la selección Colombia Sub-20 - crédito FCF

Tanto el poderío defensivo de Colombia, respaldado por la solidez mostrada a lo largo del torneo y las apariciones determinantes de figuras como Neyser Villarreal, como el despliegue ofensivo constante de Argentina, configuran un escenario de máxima exigencia.

La oportunidad representa, además, una ocasión de revancha para la ‘Tricolor’, que fue superada por la Albiceleste durante el Sudamericano sub-20 de 2025.

Ese torneo clasificatorio Sudamericano reflejó igualdad en los primeros instantes, ya que el duelo disputado en la fase de grupos terminó empatado 1-1, mientras que en la ronda final Argentina se impuso 1-0 con un gol de Ian Subiabre. La victoria resultó decisiva para que el equipo dirigido en esa oportunidad por Javier Mascherano obtuviera el primer lugar, relegando a los cafeteros, quienes, tras una destacada campaña, aseguraron su lugar en la copa mundial tras finalizar en la tercera posición.

