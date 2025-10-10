Luis Díaz incluido en importante listado de futbolistas en Europa: este es el ranking en el que se destaca el colombiano

Luis Díaz llegó proveniente del Liverpool, como refuerzo estelar del Bayern Múnich - crédito Kai Pfaffenbach / REUTERS

Luis Díaz tendrá un pequeño parón con el Bayern Múnich, y volverá a enfocarse en la fecha Fifa cuando juegue con la selección Colombia ante México y Canadá.

No obstante, los reconocimientos gracias a su buen rendimiento con los bávaros continúan, haciendo que sea un fichaje especial para el equipo más grande de Alemania.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El atacante colombiano fue reconocido por parte del portal especializado en fichajes y estadísticas - crédito @TMes_news / X

El 8 de octubre de 2025, el portal especializado en el mercado de fichajes y estadísticas de fútbol Transfermarkt publicó un listado de los diez futbolistas que generaron más opciones de gol en lo que va de la temporada 2025-2026.

En el listado, “Lucho” aparece en el quinto lugar con cinco goles y cuatro asistencias, superando a jugadores como Vinicius Junior (figura en el ataque del Real Madrid y de la selección de Brasil), pese a estar igualado en números con el brasileño, como también está por encima de Julián Álvarez (goleador del Atlético de Madrid y la selección Argentina).

El ranking está encabezado por Harry Kane, también jugador del Bayern Múnich, quien ha acumulado once goles y tres asistencias, alcanzando un total de 14 intervenciones decisivas en el campeonato alemán.

Tanto Kane como Díaz son los únicos representantes del club bávaro dentro de los diez primeros de este escalafón.

Harry Kane es el otro compañero de Luis Díaz que acompaña al colombiano en el ranking en mención - crédito Kai Pfaffenbach / REUTERS

El podio lo completan Kylian Mbappé (Real Madrid) y Erling Haaland (Manchester City), mientras que el cuarto puesto corresponde a Antoine Semenyo, delantero del Bournemouth. Entre los diez primeros también figuran nombres como Vinicius Jr. y Julián Álvarez, lo que evidencia la alta competencia en la élite europea.

Harry Kane (Inglaterra - Bayern Múnich): 14 goles (11 anotaciones y 3 asistencias) Kylian Mbappé (Francia - Real Madrid): 11 goles (9 goles y 2 asistencias) Erling Halaand (Noruega - Manchester City): 10 goles (9 goles y una asistencia) Antoine Semenyo (Ghana - Bournemouth): 9 goles (6 goles y 3 asistencias) Luis Díaz (Colombia - Bayern Múnich): 9 goles (5 goles y 4 asistencias) Vinicius Junior (Brasil - Real Madrid): 9 goles (5 goles y 4 asistencias) Can Uzun (Turquía - Eintracht Frankfurt): 8 goles (5 goles y 3 asistencias) Etta Eyong (Camerún - Levante y Villarreal): 8 goles (5 goles y 3 asistencias) Julián Álvarez (Argentina - Atlético de Madrid): 7 goles (6 goles y una asistencia) Christian Pulisic (Estados Unidos - AC Milán): 6 goles (4 goles y 2 asistencias)

Kylian Mbappé apunta a ser la gran figura del Real Madrid - crédito Juan Medina / REUTERS

Cuando vuelve a jugar el Bayern Múnich

Bayern Múnich jugará el clásico ante Borussia Dormtund - crédito Kai Pfaffenbach / REUTERS

Los “Gigantes de Baviera” volverán a jugar volverán a la acción de la Bundesliga cuando jueguen el “Der Klassiker” (que traduce al alemán El Clásico) ante el Borussia Dortmund, el 18 de octubre de 2025 a partir de las 11:30 a. m. (hora de Colombia).

Bayern Múnich: 18 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +22) Borussia Dormtund: 14 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +8) RB Leipzig: 13 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Bayer Leverkusen: 11 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Colonia: 10 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Eintracht Frankfurt: 9 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Stuttgart: 9 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Friburgo: 7 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de 0) St. Pauli: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Hoffenheim: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Werder Bremen: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Union Berlin: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Augsburgo: 6 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Wolfsburgo: 5 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Hamburgo: 5 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Mainz 05: 4 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Heidenheim: 3 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Borussia Monchengladbach: 2 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -7)