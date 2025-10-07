Deportes

Colombia vs. Sudáfrica: hora y dónde ver el partido de la Tricolor en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

La Amarilla terminó líder del grupo F con cinco puntos, por encima de Noruega, Nigeria y Arabia Saudita, y ahora el reto es igualar lo logrado en 2003, cuando fue tercera del mundo

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

La selección Colombia clasificó a
La selección Colombia clasificó a los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en el primer lugar del grupo F - crédito FCF

La expectativa es alta en torno al duelo de Colombia Sub-20 frente a Sudáfrica en los octavos de final del Mundial de Chile 2025, programado para el miércoles 8 de octubre a las 2:30 p. m. en el Estadio Fiscal de Talca.

Este enfrentamiento marcará la primera vez que ambas selecciones se cruzan en la historia de la competencia.

Ambas selecciones llegan al cruce con trayectorias opuestas en la fase de grupos.

El conjunto colombiano, dirigido por César Torres, se clasificó invicto tras lograr cinco puntos en el Grupo F, producto de una victoria contra Arabia Saudita (1-0) y empates ante Noruega (0-0) y Nigeria (1-1).

Sin embargo, el cierre ante los africanos dejó señales de preocupación en defensa y en la capacidad ofensiva. El propio Torres admitió: “Lo que me falta es que nuestros nueves hagan gol”, remarcando que sus delanteros Néiser Villarreal y Emilio Aristizábal todavía no han convertido en el torneo.

La selección dirigida por César
La selección dirigida por César Torres buscará la clasificación a los cuartos de final - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

En ese aspecto, la ausencia de efectividad de los atacantes ha sido compensada, hasta ahora, con los goles del extremo Óscar Perea y el volante Kéner González. En la portería, Jordan García ha emergido como figura clave, especialmente en el empate frente a Nigeria, donde “le tocó trabajar y respondió bien”, resaltó Torres. Esta actuación permitió que el equipo terminara primero del grupo y evitara rivales más exigentes en esta etapa.

Por su parte, Sudáfrica avanzó desde el Grupo E en el segundo lugar, igualando en puntos (seis) con Francia y Estados Unidos. Tras una derrota inicial contra los franceses (2-1), el equipo dirigido por Raymond Mdaka reaccionó de forma contundente goleando 5-0 a Nueva Caledonia y superando 2-1 a Estados Unidos. La capacidad ofensiva ha sido un fuerte del conjunto africano, que suma ocho goles a favor y tres en contra en la competencia.

Las figuras sudafricanas están encabezadas por Mfundo Vilakazi (Kaizer Chiefs), quien ya cuenta con dos asistencias en el torneo y el extremo Langelihle Phili (Stellenbosch), además del delantero Kutlwano Lethlaku (Mamelodi Sundowns). Los “Bafana Bafana” llegan con el objetivo de avanzar por primera vez a los cuartos de final Sub-20, mientras Colombia busca alcanzar esa instancia por sexta vez.

El torneo juvenil más importante
El torneo juvenil más importante del mundo a nivel de selecciones, entra en su recta final - crédito @fifaworldcup_es / X

El desarrollo del certamen ha dejado a Colombia clasificada como líder de grupo junto a otras selecciones como Japón, Ucrania, Marruecos, Argentina, Estados Unidos y el resto de los 16 mejores equipos que animan la fase de eliminación directa. Los emparejamientos de octavos de final distribuyen a los equipos en distintas sedes: Ucrania-España y Chile-México abren la fase este martes, mientras que el encuentro entre Colombia y Sudáfrica se presenta como uno de los tres partidos del miércoles.

El partido podrá verse en vivo por Caracol y RCN, a las 2:30 p. m. hora local. La instancia marca un momento decisivo para un equipo colombiano que, si bien ha mostrado control de juego y solidez en el mediocampo, evidencia el desafío pendiente de transformar sus llegadas en goles. Torres se mantiene optimista respecto a la evolución del plantel: “Ellos quieren tener un partido como el primer tiempo con definición y no lo hemos podido conseguir, pero estoy seguro de que va a llegar”.

Ficha del partido

Afiche del partido de la
Afiche del partido de la selección Colombia vs. Sudáfrica - crédito FCF
  • Selección Colombia vs. Selección de Sudáfrica - octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.
  • Lugar: estadio Fiscal - Talca, Chile
  • Fecha y hora: miércoles 8 de octubre - 2:30 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: DSports, Gol Caracol y RCN Fútbol
  • Posible alineación selección Colombia: Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkin Rivero, Kener González, Jordan Barrera; Óscar Perea, Neyser Villarreal y Emilio Aristizabal.
  • D.T. selección Colombia: César Torres.
  • Posible alineación selección de Sudáfrica: Fletcher Hani Smythe-Lowe; Siviwe Nkwali, Tylon Smith, Asekho Tiwani, Thato Majoro Sibiya; Lazola Maku, Gomolemo Leviy Kekana; Shakeel April, Mfundo Vilakazi, Neo Duncan Rapoo y Siviwe Magidigidi.
  • D.T. selección de Sudáfrica: Raymond Mdaka.

