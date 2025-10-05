Emiliana Arango vuelve a clasificar a un cuadro principal de un torneo WTA 1.000 a través del beneficio del ‘Lucky Loser’

Emiliana Arango es la mejor tenista colombiana en el ránking - crédito Tingshu Wang/REUTERS

La colombiana Emiliana Arango se benefició nuevamente del sistema de lucky loser en un torneo WTA 1000, asegurando su presencia en el cuadro principal del evento en Wuhan, pese a su derrota en la fase de clasificación. La tenista perdió ante Antonia Ruzic de Croacia con parciales de 7-6(4) y 6-4, pero una baja de última hora en el main draw le permitió obtener el cupo como mejor perdedora.

Esta no es la primera vez que Arango se favorece de esta situación, ya que en Beijing, la semana anterior, también logró avanzar al cuadro principal tras caer en la ronda final de la qualy. En ese torneo, derrotó en su debut a su oponente de primera ronda y luego fue eliminada en la siguiente instancia por la local Qinwen Zheng.

Ahora en Wuhan, el sorteo determinó que Emiliana Arango enfrentará en su debut a la rusa Liudmila Samsonova, ubicada en el puesto 21 del ranking mundial. Este será el primer enfrentamiento entre ambas jugadoras, Samsonova llega al torneo después de ser eliminada en su debut en Beijing, misma instancia a la que llegó Arango.

Emiliana Arango fue finalista en el WTA 500 de Guadalajara - crédito Tingshu Wang/REUTERS

Al margen de la actuación de Arango, la delegación colombiana también estará representada por Camila Osorio, que participará en el cuadro principal gracias a la concesión de un wildcard por parte de la organización.

Osorio se medirá en la ronda inaugural ante la checa Marie Bouzkova. La serie particular favorece a la europea por 2-1, aunque la última victoria fue para la colombiana en la final de la Copa Colsanitas Zurich 2024 disputada sobre polvo de ladrillo. Las anteriores victorias de Bouzkova ocurrieron en cancha dura: en Guadalajara 2022 y en Nanchang 2023.

El compromiso entre Osorio y Bouzkova ha sido programado como primer turno de la jornada y dará inicio a las 22:00 horas del domingo en Colombia. La ganadora de este encuentro tendrá como siguiente reto a la número dos del mundo, Iga Swiatek, en la segunda ronda.

WTA 1.000 de Wuhan: fechas, premio y candidatas al título

Aryna Sabalenka es la vigente campeona del torneo que se juega en Asia - crédito WTA

Voyah Wuhan Open se perfila como el último torneo WTA 1000 de la temporada 2025 antes de las Finales, otorgando a las jugadoras una última oportunidad para sumar valiosos puntos de ranking, premios en metálico y asegurar un lugar en el prestigioso torneo de Riad. Actualmente, tres cupos permanecen disponibles para las Finales, ya que tenistas como Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova y Madison Keys ya han asegurado su clasificación.

Este torneo se caracteriza por ser más corto que otros de la misma categoría, extendiéndose solo hasta el domingo 12 de octubre. A diferencia del China Open, que cuenta con un cuadro de 96 jugadoras, el Wuhan Open reúne a 56 tenistas en el cuadro de sencillos; incluye 43 entradas directas, cuatro wild cards, una plaza de special exempt y ocho clasificadas. Además, las ocho principales cabezas de serie entran directamente en la segunda ronda.

El evento se realiza en cancha dura al aire libre en el Optics Valley International Tennis Centre de Wuhan, un complejo que ofrece siete canchas y un estadio central con capacidad para 15.000 espectadores.

Coco Gauff es la tercera mejor tenista del planeta, según el ránking WTA - crédito Maxim Shemetov/REUTERS

Entre las principales figuras destacan las cuatro primeras del ranking WTA —Sabalenka, Swiatek, Gauff y Anisimova— acompañadas por otras integrantes del top 10 que buscan su pase a Riad como Mirra Andreeva, Jessica Pegula, Jasmine Paolini, Zheng Qinwen y Elena Rybakina. Sabalenka vuelve a la acción luego de vencer en el US Open, logrando su cuarto título de Grand Slam.

El torneo reparte una bolsa de premios de USD 3.654.963, la campeona obtendrá USD 596.000 y 1.000 puntos de ranking. La finalista recibirá USD 351.003 y 650 puntos; el premio para semifinalistas es de USD 180.100 y 390 puntos. Las cantidades decrecen hasta la primera ronda, cada jugadora obtiene USD 16.860 y 10 puntos.