Daniel Muñoz marcó su primer gol en la temporada 2025-2026 de la Premier League: así fue el gol del defensor colombiano con el Crystal Palace

Daniel Muñoz abrió el marcador a favor del Crystal Palace en la visita a Everton en la fecha 7 de la Premier League. El defensor colombiano, convocado para los partidos contra México y Canadá en la fecha FIFA de octubre, culminó un contragolpe de las Águilas para celebrar su segundo gol en la temporada 2025-2026.
El colombiano acompañó la jugada que inició en la recuperación del balón en la mitad de cancha de Yeremi Pino. El español cedió el balón a Ismaïla Sarr que condujo hasta el borde del área para asistir a Muñoz, que definió por el palo custodiado por el guardameta del Everton, Jordan Pickford.
Noticia en desarrollo...
