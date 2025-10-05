Deportes

Así fue la fea caída de David Alonso en el GP de Indonesia en Moto2: se golpeó la cabeza

El colombiano en su primera temporada en Moto2 está en el puesto 11 de la clasificación general con 97 puntos, lejos de la lucha por el campeonato

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar

David Alonso, piloto colombiano y actual campeón de Moto3, sufrió una aparatosa caída durante el Gran Premio de Indonesia, correspondiente a la decimooctava fecha del Mundial de Moto2, cuando circulaba en la quinta posición con su motocicleta Kalex del Aspar Team.

El incidente ocurrió justo antes de completar la quinta vuelta, luego de que Alonso perdiera abruptamente el agarre en la rueda trasera y, tras una repentina recuperación de la tracción, sufriera un violento highside que lo arrojó por los aires y provocó una dura caída sobre la pista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El impacto fue considerable y Alonso golpeó la cabeza y los hombros al entrar en contacto con el asfalto, quedando tendido en medio del trazado. Rápidamente, el piloto colombiano reaccionó y avanzó gateando para apartarse de la trayectoria de los competidores, evitando así mayores riesgos. Finalmente, se incorporó y abandonó el circuito caminando, acompañado por el personal de asistencia.

David Alonso cayó un puesto
David Alonso cayó un puesto en la clasificación general del Campeonato de Moto2 - crédito Aspar Team

Esta caída marcó la segunda ocasión en el fin de semana en la que Alonso perdió el control de su moto en Mandalika. Su primer accidente se produjo el sábado por la mañana, durante la segunda sesión de entrenamientos, aunque ese incidente pareció superado tras una notable actuación en la clasificación. Durante la Q2, Alonso lideró la tanda hasta los últimos instantes, pero el brasileño Diogo Moreira lo superó cuando el cronómetro había llegado a cero, relegándolo así de la pole position.

En la carrera final, Alonso no logró una salida óptima y pasó del segundo al quinto puesto, intentando desde allí recuperar el ritmo para acercarse al podio, hasta que fue expulsado de la moto por la brusca maniobra. Fue la sexta ocasión en la temporada 2025 en la que el colombiano no logra finalizar una carrera, lo que puso fin a una racha de cuatro competencias concluidas dentro del top ten, incluyendo su victoria más relevante en Hungría.

David Alonso en su primera
David Alonso en su primera temporada en Moto2 ha tenido algunos problemas para adaptarse a la motocicleta - crédito Aspar Team

“La carrera duró poco. En las primeras vueltas he intentado salir un poco más activo y me sentí mejor en las frenadas. Me estaba costando mucho mantener el ritmo con los pilotos de adelante e iba muy al límite. He abierto un poco más el gas y me caí, afortunadamente estoy bien y no me ha pasado nada”, relató Alonso.

Así fue la carrera del GP de Indonesia en el campeonato de Moto2

El desenlace del Gran Premio de Indonesia de Moto2 en Mandalika supuso un nuevo giro en la lucha por el campeonato tras la destacada actuación de Diogo Moreira, que se adjudicó su tercera victoria de la temporada.

El piloto brasileño de Kalex dominó la prueba prácticamente desde el inicio, después de quedarse atrás en la salida ante el español Izan Guevara, que lideró brevemente con su Boscoscuro. Sin embargo, Moreira recuperó la cabeza al completar el primer giro y ajustó el ritmo de la competencia con vueltas rápidas desde el cuarto giro, manteniéndose siempre por delante del resto.

Diogo Moreira es colíder de
Diogo Moreira es colíder de la clasificación general a 29 puntos del líder, Manuel González - crédito REUTERS/Bernadett Szabo

Por detrás, el líder del campeonato, el español Manuel González (Kalex), logró avanzar rápidamente a la segunda posición, consolidando su puesto tras superar varios duelos con Guevara. Durante las últimas vueltas, González experimentó problemas relacionados con el desgaste de los neumáticos, intentando mantenerse cerca de Moreira e incluso reduciendo la diferencia a 1,1 segundos en la decimocuarta vuelta. Sin embargo, el brasileño logró sostener la ventaja y aseguró el triunfo sin que González pudiera recortar la distancia en los giros finales.

Mientras tanto, Izan Guevara celebró su primer podio en la categoría, finalizando en la tercera posición. El español Arón Canet brindó una de las remontadas más notables de la jornada, avanzando desde la vigésimo primera posición en la salida hasta cruzar la meta en el cuarto lugar. La quinta posición quedó en manos del belga Barry Baltus (Kalex), que logró imponerse sobre Albert Arenas en los compases finales. Completaron el top ten el estadounidense Joe Roberts, el español Iván Ortolá, el neerlandés Collin Veijer y el británico Jake Dixon.

Temas Relacionados

David AlonsoMoto2GP de IndonesiaDeportes MotorMotoGPColombia-Deportes

Más Noticias

Daniel Muñoz marcó su primer gol en la temporada 2025-2026 de la Premier League: así fue el gol del defensor colombiano con el Crystal Palace

Por segundo partido consecutivo, el futbolista de la selección Colombia celebró y se ganó la ovación de la afición del equipo londinense

Daniel Muñoz marcó su primer

Yerry Mina encienda las alarmas en la selección Colombia: así fue la lesión que lo bajaría de la convocatoria para amistosos de octubre

El defensor colombiano fue sustituido al minuto 17 durante el partido entre Cagliari contra Udinese, que terminó en empate, luego de acción defensiva en la que salió jugando desde el fondo

Yerry Mina encienda las alarmas

Colombia vs. Nigeria - EN VIVO: Siga aquí el último partido de la fase de grupos de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

La Amarilla es segunda en el grupo con cuatro puntos y ya tiene asegurado su cupo a la siguiente ronda de la copa del mundo como uno de los mejores terceros, en caso de perder contra Nigeria

Colombia vs. Nigeria - EN

No fue necesario el partido ante Nigeria: así fue como la selección Colombia sub-20 clasificó a los octavos del mundial de Chile

Previo al último encuentro de la fase de grupos, el combinado nacional logró el primer objetivo en el torneo gracias a una combinación de resultados, pero ahora debe definir su posición y rival

No fue necesario el partido

James Rodríguez empezó a mostrar su talento con el técnico Ignacio Ambriz: así fue su gol con León ante Toluca

En el estreno del entrenador de la Fiera, el volante colombiano aprovechó la oportunidad de ser titular para marcar su tercer tanto con el club en el segundo semestre de 2025

James Rodríguez empezó a mostrar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

ENTRETENIMIENTO

Shakira aclara el supuesto beso

Shakira aclara el supuesto beso viral y sorprende con su lado más profesional en pleno concierto

El Mindo y su salto de trabajar en un banco, interpretar personajes en Internet, a crear el Minfull Fest: “Por mi amor al arte”

Lilo & Stitch y otras 9 producciones que cautivan a los usuarios de Disney+ Colombia

Jerau celebrará 20 años de carrera con una gira que rescata los años dorados del tropipop

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Deportes

Daniel Muñoz marcó su primer

Daniel Muñoz marcó su primer gol en la temporada 2025-2026 de la Premier League: así fue el gol del defensor colombiano con el Crystal Palace

Yerry Mina encienda las alarmas en la selección Colombia: así fue la lesión que lo bajaría de la convocatoria para amistosos de octubre

Colombia vs. Nigeria - EN VIVO: Siga aquí el último partido de la fase de grupos de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

No fue necesario el partido ante Nigeria: así fue como la selección Colombia sub-20 clasificó a los octavos del mundial de Chile

James Rodríguez empezó a mostrar su talento con el técnico Ignacio Ambriz: así fue su gol con León ante Toluca