Así fue la fea caída de David Alonso en el GP de Indonesia en Moto2: se golpeó la cabeza

David Alonso, piloto colombiano y actual campeón de Moto3, sufrió una aparatosa caída durante el Gran Premio de Indonesia, correspondiente a la decimooctava fecha del Mundial de Moto2, cuando circulaba en la quinta posición con su motocicleta Kalex del Aspar Team.

El incidente ocurrió justo antes de completar la quinta vuelta, luego de que Alonso perdiera abruptamente el agarre en la rueda trasera y, tras una repentina recuperación de la tracción, sufriera un violento highside que lo arrojó por los aires y provocó una dura caída sobre la pista.

El impacto fue considerable y Alonso golpeó la cabeza y los hombros al entrar en contacto con el asfalto, quedando tendido en medio del trazado. Rápidamente, el piloto colombiano reaccionó y avanzó gateando para apartarse de la trayectoria de los competidores, evitando así mayores riesgos. Finalmente, se incorporó y abandonó el circuito caminando, acompañado por el personal de asistencia.

David Alonso cayó un puesto en la clasificación general del Campeonato de Moto2 - crédito Aspar Team

Esta caída marcó la segunda ocasión en el fin de semana en la que Alonso perdió el control de su moto en Mandalika. Su primer accidente se produjo el sábado por la mañana, durante la segunda sesión de entrenamientos, aunque ese incidente pareció superado tras una notable actuación en la clasificación. Durante la Q2, Alonso lideró la tanda hasta los últimos instantes, pero el brasileño Diogo Moreira lo superó cuando el cronómetro había llegado a cero, relegándolo así de la pole position.

En la carrera final, Alonso no logró una salida óptima y pasó del segundo al quinto puesto, intentando desde allí recuperar el ritmo para acercarse al podio, hasta que fue expulsado de la moto por la brusca maniobra. Fue la sexta ocasión en la temporada 2025 en la que el colombiano no logra finalizar una carrera, lo que puso fin a una racha de cuatro competencias concluidas dentro del top ten, incluyendo su victoria más relevante en Hungría.

David Alonso en su primera temporada en Moto2 ha tenido algunos problemas para adaptarse a la motocicleta - crédito Aspar Team

“La carrera duró poco. En las primeras vueltas he intentado salir un poco más activo y me sentí mejor en las frenadas. Me estaba costando mucho mantener el ritmo con los pilotos de adelante e iba muy al límite. He abierto un poco más el gas y me caí, afortunadamente estoy bien y no me ha pasado nada”, relató Alonso.

Así fue la carrera del GP de Indonesia en el campeonato de Moto2

El desenlace del Gran Premio de Indonesia de Moto2 en Mandalika supuso un nuevo giro en la lucha por el campeonato tras la destacada actuación de Diogo Moreira, que se adjudicó su tercera victoria de la temporada.

El piloto brasileño de Kalex dominó la prueba prácticamente desde el inicio, después de quedarse atrás en la salida ante el español Izan Guevara, que lideró brevemente con su Boscoscuro. Sin embargo, Moreira recuperó la cabeza al completar el primer giro y ajustó el ritmo de la competencia con vueltas rápidas desde el cuarto giro, manteniéndose siempre por delante del resto.

Diogo Moreira es colíder de la clasificación general a 29 puntos del líder, Manuel González - crédito REUTERS/Bernadett Szabo

Por detrás, el líder del campeonato, el español Manuel González (Kalex), logró avanzar rápidamente a la segunda posición, consolidando su puesto tras superar varios duelos con Guevara. Durante las últimas vueltas, González experimentó problemas relacionados con el desgaste de los neumáticos, intentando mantenerse cerca de Moreira e incluso reduciendo la diferencia a 1,1 segundos en la decimocuarta vuelta. Sin embargo, el brasileño logró sostener la ventaja y aseguró el triunfo sin que González pudiera recortar la distancia en los giros finales.

Mientras tanto, Izan Guevara celebró su primer podio en la categoría, finalizando en la tercera posición. El español Arón Canet brindó una de las remontadas más notables de la jornada, avanzando desde la vigésimo primera posición en la salida hasta cruzar la meta en el cuarto lugar. La quinta posición quedó en manos del belga Barry Baltus (Kalex), que logró imponerse sobre Albert Arenas en los compases finales. Completaron el top ten el estadounidense Joe Roberts, el español Iván Ortolá, el neerlandés Collin Veijer y el británico Jake Dixon.