Hora y dónde ver en Colombia el GP de Singapur de la Fórmula 1: Piastri dominó las prácticas libres y Norris chocó con Leclerc en pits

Oscar Piastri dominó en las prácticas libres del GP de Singapur de la Fórmula 1 - crédito Athit Perawongmetha/REUTERS

Con sus victorias consecutivas en Italia y Azerbaiyán, Max Verstappen dio un golpe sobre la mesa con su Red Bull y puso en duda que el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 esté dan decidido como se suponía hace un mes.

Entre el choque que privó a Oscar Piastri de sumar puntos y el desaprovechamiento de la oportunidad de recortar puntos por parte de Lando Norris, el neerlandés se acercó a los dos pilotos de McLaren en Bakú, y con un monoplaza mejorado, espera recortar todavía más distancia en un circuito que tradicionalmente le cuesta al actual campeón del mundo: el circuito urbano de Marina Bay, hogar del Gran Premio de Singapur y la carrera 18 de la temporada 2025.

Durante el arranque de las prácticas libres del viernes, Fernando Alonso dio la sorpresa con su Aston Martin, marcando el tiempo más rápido con 1:31:116, seguido de Charles Leclerc y Verstappen. Detrás del cuarto Lewis Hamilton, se ubicaron Piastri y Norris a medio segundo de distancia.

Así fueron los registros de la primera práctica del Gran Premio de Singapur (Foto: @F1)

No fue hasta la segunda sesión de prácticas que los de Woking volvieron a dominar los tiempos, siendo el actual líder del campeonato el más rápido con 1:30:714. Sin embargo, Norris no corrió con tanta suerte, pues fue chocado por Charles Leclerc cuando iba a salir de pits, producto de una desatención del piloto monegasco y de su equipo en pits. Esto le quitó tiempo para mejorar su tiempo, terminando quinto la segunda sesión.

Charles Leclerc chocó con Lando Norris en los pits de Marina Bay, durante las prácticas libres - crédito Edgar Su/REUTERS

La práctica también tuvo como sorpresa a Isaac Hadjar. El novato de Racing Bulls se ubicó segundo, superando incluso a Verstappen, que terminó tercero y pareció confirmar las mejoras recientes del Red Bull.

Los registros finales de la segunda práctica en Singapur (Foto: @F1)

Trazado y pronóstico del clima en el GP de Singapur

El circuito urbano de Marina Bay está pactado para disputarse sobre un total de 62 vueltas - crédito F1

El GP de Singapur está pactado para disputarse sobre un total de 62 vueltas. Como sucede en la mayoría de trazados urbanos, se trata de un circuito impredecible que pone a prueba la técnica y la destreza de los pilotos a la hora de adaptarse a la hora de alcanzar velocidades máximas y dar el mejor paso posible por curvas lentas.

En el primer sector se empieza con un ritmo lento, pero a partir de las curvas 4 y 5 las rectas son más pronunciadas y dan paso al segundo sector, donde se adquiere una mayor velocidad pero donde también se exige atención al piloto, debido a que las curvas allí son las más cerradas del trazado. El tercer sector está orientado a la máxima velocidad, justo antes del paso por línea de meta.

El circuito cuenta con cuatro zonas de activación del Drag Reduction System (DRS), ubicadas en la recta principal y una en cada sector. Estas zonas permiten reducir la resistencia aerodinámica del monoplaza y facilitan los adelantamientos.

Para este fin de semana, Pirelli anunció que llevará una gama de neumáticos blanda, con los compuestos C3, C4 y C5, buscando incentivar distintas estrategias en carrera, en vista de la dificultad de adelantar en un trazado urbano, a la vez que incentivando una variedad estratégica ante la previsible degradación por el calor de Marina Bay.

Se espera que los equipos opten por una parada, priorizando componentes medio y duro, pero no se descarta que con una salida del coche de seguridad en las vueltas finales existan equipos que quieran jugársela por un blando, buscando máxima velocidad en pocas vueltas.

En cuanto al pronóstico del clima, parece claro que el calor y la humedad serán protagonistas el fin de semana. El sábado se espera una temperatura promedio de 29°C, mientras que el domingo se esperan condiciones similares, con niveles de humedad alrededor del 76%. Vale recordar que, debido a las altas temperaturas, la FIA ordenó a los equipos sumar un sistema de refrigeración en los monoplazas, que todavía está en fase de desarrollo.

Hora y dónde ver el GP de Singapur de Fórmula 1 en Colombia

Lugar: Circuito callejero de Marina Bay - Marina Bay, Singapur.

Fecha y hora de la clasificación: sábado 3 de octubre, 8:00 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la carrera: domingo 4 de octubre, 7:00 a. m., hora colombiana. Transmisión: ESPN y Disney +.

Así va la clasificación de pilotos antes del GP de Singapur

Luego de 17 carreras, Oscar Piastri es el líder del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 2025 - crédito Jakub Porzycki/REUTERS

Oscar Piastri - 324 puntos Lando Norris - 299 puntos Max Verstappen - 255 puntos George Russell - 212 puntos Charles Leclerc - 165 puntos

Así va la clasificación de constructores antes del GP de Singapur

McLaren - 623 puntos Ferrari - 290 puntos Mercedes - 286 puntos RedBull-Honda - 272 puntos Williams - 101 puntos