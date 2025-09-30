Real Cartagena se fue en contra del árbitro Alejandro Moncada tras polémico penalti pitado en el Torneo BetPlay: “Muy difícil jugar contra 12”

Real Cartagena se fue en contra del arbitraje en Montería - crédito @RealCartagena / X

El 30 de septiembre de 2025, se disputó la fecha 12 del Torneo Betplay, y que abrió con la victoria de Jaguares de Córdoba por 2-1 ante Real Cartagena en el estadio Jaraguay, de Montería.

Pero la controversia arbitral volvió a encender los ánimos en el fútbol colombiano. La decisión arbitral del juez central Alejandro Moncada, en los minutos finales, definió el resultado y desató una airada reacción del equipo visitante.

En el cierre del encuentro correspondiente a la fecha 12 del torneo de ascenso, un penal sancionado en el tiempo de descuento permitió que Jaguares se quedara con la victoria, mientras que Real Cartagena manifestó públicamente su descontento, sugiriendo que el árbitro fue el protagonista principal del partido.

La jugada, que se dio entre Daniel Padilla y Camilo Nieva al minuto 90+5, fue el centro de atención de los fanáticos y dirigentes del Real Cartagena, tras lo ocurrido.

Por esta razón, el 29 de septiembre de 2025, después de finalizado el partido, la cuenta de X del Real Cartagena publicó el siguiente mensaje que desató la polémica

En otra de las publicaciones que realizó el cuadro “heroico” junto a la polémica jugada que se presentó, publicaron lo siguiente, y usando la ironía en contra de la decisión de Alejandro Moncada:

" Sin palabras…Alejandro Moncada. El MVP"