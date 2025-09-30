Primeras palabras del nuevo DT de León sobre James Rodríguez: “Es un ser humano al que tengo que saber llegarle”

James Rodríguez tuvo una primera charla con el entrenador Ignacio Ambriz - crédito Club León

Durante su presentación oficial como nuevo director técnico de León, Ignacio Ambriz aclaró que no teme a la presión inherente al cargo.

“La presión y la exigencia va a existir, no le tengo miedo, me trajeron para dar buenos resultados”, afirmó Ambriz en una rueda de prensa, tras ser anunciado como sucesor de Eduardo Berizzo.

El entrenador mexicano, que suma una destacada experiencia en el torneo local y un breve paso por el fútbol español, comenzó su segunda etapa al frente del equipo, dialogando con la prensa y supervisando su primera sesión de entrenamiento con el grupo.

En palabras de Ambriz, uno de los ejes de su gestión será la búsqueda de una sólida identidad.

“Parte de encontrar la identidad, de tener un compromiso interno, después tener actitud en todo lo que hagamos para desarrollarnos bien”, explicó durante su encuentro con los medios.

El estratega posee un vínculo antiguo con León, no solo como técnico en el ciclo entre 2018 y 2021, donde condujo al club al campeonato en 2020—signando el último título de la institución—sino también como exjugador a finales de los años 80.

Antes de este nuevo ciclo, Ambriz estuvo cerca de un año fuera de los banquillos tras su salida de Santos Laguna en 2024, resultado de una racha de malos resultados.

Al referirse a su primer contacto con James Rodríguez, Ambriz relató que le inquietó la insistencia de algunos sobre si podría gestionar la relación con el astro colombiano. “No se trata de poder o no, sino de saber llegarle”, aclaró Ambriz cuando le preguntaron por James.

Añadió que su conversación más extensa en esa jornada inicial fue con el mediocampista: “James es un ser humano al que tengo que saber llegarle en mi forma de ser. Fue con el que más me pude extender en la plática que tuve, él tiene ilusión, quiere ser campeón”, manifestó el técnico sobre su impresión del internacional.

En la presente temporada, James Rodríguez ha acumulado 533 minutos repartidos en 8 partidos, registrando 2 goles y una asistencia bajo la conducción de su antecesor, Eduardo Berizzo.

James Rodríguez y la supuesta pelea con dirigentes del Club León

Mientras crece la incertidumbre sobre el futuro de James Rodríguez en el Club León, diversas voces críticas han puesto el foco en su adaptación e integración en el vestuario, más allá de su aportación futbolística. El mediocampista colombiano, quien mantiene contrato vigente hasta diciembre de 2025, ha sido pieza fundamental en el ataque del equipo, ocupando un puesto relevante gracias a sus goles y asistencias. Sin embargo, el debate gira cada vez más en torno a su continuidad y relación con otros miembros del club.

Uno de los análisis más duros provino de Paco Vela, periodista especializado en el seguimiento del conjunto esmeralda y conductor del canal de Youtube “Gol y puerta”. De acuerdo con Vela, los dilemas de James Rodríguez en León tienen similitudes evidentes con episodios ya vividos por el colombiano en etapas anteriores de su carrera internacional.

“James Rodríguez vino a hacer lo mismo que ha hecho en otros equipos y está bien, no pasa nada, ya lo sabíamos o es que acaso les sorprende esto que está pasando, si era lo más normal del mundo”, afirmó Vela, estableciendo paralelos con sus experiencias en el Rayo Vallecano de España y en el São Paulo de Brasil.

El periodista profundizó al recordar situaciones conflictivas en la trayectoria de Rodríguez: “Se peleó con los del Rayo Vallecano, también con la gente de São Paulo y, ahora, en el León, está haciendo lo mismo”, sostuvo Vela en su espacio de análisis, subrayando que si bien el colombiano destaca en las estadísticas ofensivas, su actitud fuera de la cancha y la dinámica con el entorno del club han generado inquietud sobre su adaptación.

Sobre el momento actual del futbolista, Ambriz afirmó: “Yo lo veo bien (a James), tranquilo y le comenté que va a disfrutar jugar el fútbol”, ampliando su visión sobre el papel que puede desempeñar el colombiano en el equipo.