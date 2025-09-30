Deportes

Primeras palabras del nuevo DT de León sobre James Rodríguez: “Es un ser humano al que tengo que saber llegarle”

Antes de tener la primera práctica como entrenador, Ignacio Ambriz se reunió en privado con James, la charla más larga que tuvo, según el entrenador mexicano

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
James Rodríguez tuvo una primera
James Rodríguez tuvo una primera charla con el entrenador Ignacio Ambriz - crédito Club León

Durante su presentación oficial como nuevo director técnico de León, Ignacio Ambriz aclaró que no teme a la presión inherente al cargo.

“La presión y la exigencia va a existir, no le tengo miedo, me trajeron para dar buenos resultados”, afirmó Ambriz en una rueda de prensa, tras ser anunciado como sucesor de Eduardo Berizzo.

El entrenador mexicano, que suma una destacada experiencia en el torneo local y un breve paso por el fútbol español, comenzó su segunda etapa al frente del equipo, dialogando con la prensa y supervisando su primera sesión de entrenamiento con el grupo.

En palabras de Ambriz, uno de los ejes de su gestión será la búsqueda de una sólida identidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Parte de encontrar la identidad, de tener un compromiso interno, después tener actitud en todo lo que hagamos para desarrollarnos bien”, explicó durante su encuentro con los medios.

James Rodríguez se encuentra apto
James Rodríguez se encuentra apto para los próximos partidos de la Liga MX - crédito Club León

El estratega posee un vínculo antiguo con León, no solo como técnico en el ciclo entre 2018 y 2021, donde condujo al club al campeonato en 2020—signando el último título de la institución—sino también como exjugador a finales de los años 80.

Antes de este nuevo ciclo, Ambriz estuvo cerca de un año fuera de los banquillos tras su salida de Santos Laguna en 2024, resultado de una racha de malos resultados.

Al referirse a su primer contacto con James Rodríguez, Ambriz relató que le inquietó la insistencia de algunos sobre si podría gestionar la relación con el astro colombiano. “No se trata de poder o no, sino de saber llegarle”, aclaró Ambriz cuando le preguntaron por James.

Ignacio Ambriz vivirá su segunda
Ignacio Ambriz vivirá su segunda etapa con el Club León de México - crédito Club León

Añadió que su conversación más extensa en esa jornada inicial fue con el mediocampista: “James es un ser humano al que tengo que saber llegarle en mi forma de ser. Fue con el que más me pude extender en la plática que tuve, él tiene ilusión, quiere ser campeón”, manifestó el técnico sobre su impresión del internacional.

En la presente temporada, James Rodríguez ha acumulado 533 minutos repartidos en 8 partidos, registrando 2 goles y una asistencia bajo la conducción de su antecesor, Eduardo Berizzo.

James Rodríguez y la supuesta pelea con dirigentes del Club León

Mientras crece la incertidumbre sobre el futuro de James Rodríguez en el Club León, diversas voces críticas han puesto el foco en su adaptación e integración en el vestuario, más allá de su aportación futbolística. El mediocampista colombiano, quien mantiene contrato vigente hasta diciembre de 2025, ha sido pieza fundamental en el ataque del equipo, ocupando un puesto relevante gracias a sus goles y asistencias. Sin embargo, el debate gira cada vez más en torno a su continuidad y relación con otros miembros del club.

Uno de los análisis más duros provino de Paco Vela, periodista especializado en el seguimiento del conjunto esmeralda y conductor del canal de Youtube “Gol y puerta”. De acuerdo con Vela, los dilemas de James Rodríguez en León tienen similitudes evidentes con episodios ya vividos por el colombiano en etapas anteriores de su carrera internacional.

James Rodríguez regresó a la
James Rodríguez regresó a la titular con Club León tras su ausencia en la caída 5-0 ante Tijuana - crédito Club León

“James Rodríguez vino a hacer lo mismo que ha hecho en otros equipos y está bien, no pasa nada, ya lo sabíamos o es que acaso les sorprende esto que está pasando, si era lo más normal del mundo”, afirmó Vela, estableciendo paralelos con sus experiencias en el Rayo Vallecano de España y en el São Paulo de Brasil.

El periodista profundizó al recordar situaciones conflictivas en la trayectoria de Rodríguez: “Se peleó con los del Rayo Vallecano, también con la gente de São Paulo y, ahora, en el León, está haciendo lo mismo”, sostuvo Vela en su espacio de análisis, subrayando que si bien el colombiano destaca en las estadísticas ofensivas, su actitud fuera de la cancha y la dinámica con el entorno del club han generado inquietud sobre su adaptación.

Sobre el momento actual del futbolista, Ambriz afirmó: “Yo lo veo bien (a James), tranquilo y le comenté que va a disfrutar jugar el fútbol”, ampliando su visión sobre el papel que puede desempeñar el colombiano en el equipo.

Temas Relacionados

James RodríguezClub LeónIgnacio AmbrizLiga MXFútbol MéxicoColombia-Deportes

Más Noticias

Egan Bernal mejoró su posición en el ránking UCI, a pesar de la mala jornada en el Mundial de Ciclismo en Ruanda

El ciclista del Ineos Grenadiers sigue siendo el mejor colombiano, mientras que Harold Tejada, el único que terminó el circuito en el Mundial, fue el que más posiciones subió

Egan Bernal mejoró su posición

Jugador de selección Colombia Sub-20 hizo fuerte denuncia y tomó drástica decisión: “No me llamaron de la Federación”

El futbolista, que brilló en el Deportivo Pereira, tomó la decisión de representar al Líbano luego de no recibir nuevas oportunidades con la selección sub-20 de Colombia

Jugador de selección Colombia Sub-20

Esta es la millonada que ganan los equipos de la Liga BetPlay por derechos de televisión

La polémica por la repartición de los derechos televisivos enfrenta a los clubes más poderosos con los equipos ‘pequeños’: los ingresos son millonarios

Esta es la millonada que

Chelsea vs. Benfica: hora y dónde ver a Richard Ríos en el partido de la Champions League en Stamford Bridge

El volante colombiano acumula trece partidos jugados con la camiseta del equipo luso y será su sexto partido en Champions League

Chelsea vs. Benfica: hora y

Selección dirigida por el colombiano Bolillo Gómez en problemas: recibió millonaria sanción por por parte de FIFA

El organismo internacional penalizó a la Federación Salvadoreña de Fútbol la multa y la reducción de público en el estadio, por hechos discriminatorios contra la selección de Surinam en la eliminatoria rumbo al Mundial

Selección dirigida por el colombiano
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidentes de las Farc requisaron

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

ENTRETENIMIENTO

Nueva pista orienta la investigación

Nueva pista orienta la investigación por el crimen de B King y Regio Clownn en México

Esta es la millonaria razón por la que Yeferson Cossio fue hasta Corea del Sur por su novia: “Para mí una relación no solamente se trata de sexo”

Natalia París asegura que tiene autismo tras diagnóstico que le dio ChatGPT: lo descubrió haciendo un ‘test’

Daniela Álvarez desfiló en la pasarela de L’Oréal 2025 en La Semana de la Moda de París y posó junto a Kendall Jenner: “Un sueño cumplido”

Altafulla fue víctima de un robo en Medellín y Wendy Guevara tuvo significativo detalle con él: “No quiero que estés triste”

Deportes

Egan Bernal mejoró su posición

Egan Bernal mejoró su posición en el ránking UCI, a pesar de la mala jornada en el Mundial de Ciclismo en Ruanda

Jugador de selección Colombia Sub-20 hizo fuerte denuncia y tomó drástica decisión: “No me llamaron de la Federación”

Esta es la millonada que ganan los equipos de la Liga BetPlay por derechos de televisión

Chelsea vs. Benfica: hora y dónde ver a Richard Ríos en el partido de la Champions League en Stamford Bridge

Selección dirigida por el colombiano Bolillo Gómez en problemas: recibió millonaria sanción por por parte de FIFA