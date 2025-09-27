Escuela de fútbol de Elkin Murillo en Quindio fue víctima de un incendio: hay denuncias por el uso del predio

La escuela de fútbol de Elkin Murillo, campeón con la selección Colombia y Atlético Nacional, fue víctima de un incendio - crédito Colprensa y @jess.obando/Instagram

Un incendio destruyó la caseta de utilería de la escuela de fútbol dirigida por Élkin Murillo en Filandia, Quindío.

La conflagración ocurrió durante la noche del lunes 15 de septiembre en la cancha conocida como “7 Cueros”, propiedad del exfutbolista y que provocó pérdidas materiales significativas, aunque no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con La Crónica del Quindio, el incendio se desató después de las 09:00 p. m., cuando una cámara en la zona captó a una persona con linterna. Murillo, reconocido por sus pasos por Deportes Quindío, Atlético Nacional y la selección Colombia que obtuvo el título de la Copa América en 2001, relató a dicho medio que el fuego consumió el camerino construido con apoyo de la comunidad y padres de familia, donde se almacenaban mallas, un carrito para podar la cancha, balones, petos, estacas y conos.

Tras su retiro de las canchas, Murillo se estableció en Filandia (Quindio) y creó una escuela de fútbol aprovechando un terreno previamente olvidado por el gobierno local - crédito Rodrigo Arangua/AFP

“Nos donaron varios elementos. De los 13 juegos de uniformes, unos 6 o 7 fueron regalos. Teníamos cerca de 40 balones, la mayoría ya con uso del 60% o 70%. Muchos eran donados y otros los compramos a $150.000 cada uno. De todos, solo se salvaron tres”, detalló Murillo.

Algunos balones y uniformes se salvaron porque estaban en uso durante un partido esa misma tarde en la Universidad del Quindío. Un hombre encargado de cuidar el lugar, conocido por la comunidad, resultó ileso al encontrarse en las gradas en el momento del incendio. El Cuerpo de Bomberos controló la emergencia y evitó daños mayores, según la misma fuente, algo que Murillo no dudó en agradecer.

Pese a las pérdidas, el medio regional dio a conocer que los entrenamientos en las diferentes categorías continúan sin contratiempos.

Incendio en “7 Cueros” desató tensión política

La diputada Jessica Obando pidió a las autoridades investigar las causas del incendio, citando como posible movil un conflicto de larga data entre el exfutbolista y la actual alcaldia de Duverney Pareja Giraldo - crédito @jess.obando/Instagram

Apenas dos días después de la conglagración, la diputada Jessica Obando Correal del Pacto Histórico hizo una denuncia relacionada con el conflicto que persiste desde hace tiempo por el uso del terreno entre Elkin Murillo y la alcaldía de Filandia.

Según explicó, Murillo se asentó en Filandia luego de su retiro como profesional y tomó la iniciativa de crear su propia escuela utilizando un terreno especialmente destinado para ello que se encontraba abandonado. “Recuperó una cancha de fútbol que hacía 20 años había sido construida con recursos de Findeter (Financiera de Desarrollo Territorial), es decir, con recursos públicos y que el municipio tenía abandonada”, explicó, añadiendo que este gesto contó con el apoyo de la población.

Sin embargo, la llegada del actual alcalde, Duberney Pareja Giraldo, marcó el inicio de una disputa por el uso del espacio. La diputada explicó que Pareja tenía intenciones de transformar la cancha en un parqueadero, motivo por el cual los vecinos al terreno “empezaron a ser coaccionados y presionados, porque supuestamente el alcalde quiere convertir ese escenario deportivo en un parqueadero”.

Es en ese contexto que se produjo el incendio de la bodega, motivo por el que la diputada exigió a los organismos de control tomar cartas en el asunto, denunciando negligencia de estas hasta el momento. “Esto es muy preocupante, hay muchas coincidencias en este hecho y que solicitamos tanto a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo, que realmente hagan lo que tienen que hacer e investiguen, porque son múltiples las solicitudes que se les han elevado y no han hecho absolutamente nada y no aguantamos más presión, más coacción por parte de autoridades arbitrarias”, expresó.

Además, en diálogo con Gol Caracol, Obando indicó que los bomberos consideraron el incendio como provocado, si bien las causas exactas siguen sin esclarecerse.

En respuesta, para el mismo portal, el alcalde Pareja Giraldo hizo denuncias contra Murillo y el concejal Jorge Flórez, afirmando que “tienen secuestrada esa cancha, además que los niños tienen que pagar mensualidades. Ese es un negocio privado”.

Pareja Giraldo acusó a Murillo de "secuestrar" el terreno donde mantiene su escuela de fútbol, y hasta sugirió posibles nexos con el microtráfico - crédito porunfilandiaconfuturo/Facebook

El mandatario local sostuvo que existen intereses económicos detrás del uso del espacio y sugirió que el incendio podría estar relacionado con actividades ilícitas: “Ese incendio fue por temas de microtráfico o retaliaciones del caso. El entrenador Elkin o tiene ese negocio o hace esa reventa de estupefacientes. Así le echaron candela a esa bodega y dicen que el culpable es el alcalde”.

Cuando le consultaron sobre la existencia de pruebas que vinculen a Murillo con delitos relacionados con microtráfico, Pareja Giraldo reconoció no tenerlas, pero insistió en que la falta de denuncias y la permisividad ante el consumo de drogas en el lugar son motivo de sospecha.

Por su parte, Murillo optó por la cautela. En diálogo con La Crónica del Quindio, el exfutbolista manifestó: “No puedo ser irresponsable dando nombres o explicando cómo y por qué sucedieron los hechos”. A Gol Caracol, añadió: “De mi parte siempre me he caracterizado por ser calmado, decente y ubicado. Yo dejo todo en manos de Dios y esperar lo que suceda. No voy a emitir conceptos al respecto”.