Rodrigo Holgado, futbolista del América de Cali, recibió dura sanción por parte de Fifa por irregularidades con su documentación

El jugador del América de Cali fue suspendido por la Fifa por su implicación directa en la falsificación de documentos, junto a otros seis futbolistas

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

El jugador del América de Cali fue sancionado con la selección de su país - crédito @rodrigoholgado / Instagram

El 26 de septiembre de 2025, la Fifa dio a conocer la sanción a la Federación de Malasia de Fútbol y al jugador del América de Cali Rodrigo Holgado por su implicación en falsificación de documentos.

Esta decisión también afecta a otros seis futbolistas, quienes han quedado señalados en la investigación que sacude al fútbol internacional.

Esta es la medida donde se decide sancionar a seis jugadores de Malasia, en donde se encuentra Rodrigo Holgado - crédito FIFA

La medida adoptada por la Fifa representa un golpe severo para la Federación de Malasia de Fútbol, que ahora enfrenta la suspensión de sus actividades internacionales.

El caso involucra a Rodrigo Holgado, delantero del América de Cali, cuya identidad no fue detallada, pero cuya vinculación directa con las infracciones ha motivado la suspensión por parte del máximo organismo rector del fútbol mundial.

Además, otros seis jugadores han sido implicados en este proceso, lo que amplía el alcance de la investigación y subraya la gravedad de las prácticas detectadas.

En la resolución que publicó el ente deportivo detallaron el momento cuando se presenta la sanción, hecha por parte de la federación vietnamita de fútbol.

“El 10 de junio de 2025, los siete futbolistas representaron a la selección de Malasia en el partido contra Vietnam correspondiente a la tercera ronda de los clasificatorios para la Copa Asiática de la AFC Arabia Saudí 2027. Posteriormente, la FIFA recibió una queja relacionada con los criterios de convocatoria de Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano”, detallaron.

Además, tras el análisis y el proceso interpuesto por la Comisión Disciplinaria de la Fifa detallaron las sanciones que recibirán, desde lo económico, como el castigo qué recibirán a nivel deportivo:

  • La Federación Malasia de Fútbol deberá abonar a la FIFA una multa de 350.000 CHF (francos suizos que en dólares serían un poco más de 400.000 dólares).
  • Los jugadores Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano deberán abonar a la FIFA una multa de 2.000 CHF cada uno.
  • A los jugadores mencionados se les impondrá asimismo una sanción de doce meses de inhabilitación para participar en todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol, que se hará efectiva a partir de la fecha de la notificación de la decisión.

Las consecuencias de la sanción de Rodrigo Holgado

La sanción de Holgado lo desvincularía del América de Cali - crédito @cesaralo / X

Según explicó el periodista César Augusto Londoño a través de su cuenta de X, el 26 de septiembre de 2025, el jugador podría estar por fuera del América de Cali debido al castigo que puso la FIFA, a la espera de confirmación oficial por el club vallecaucano:

“La sanción de la FIFA a Rodrigo Holgado del América es de 12 meses lo que desvincularía al jugador argentino del club“, dijo.

Como le ha ido a Rodrigo Holgado con América de Cali

Rodrigo Holgado llegó a América de Cali a mediados de 2024- crédito @AmericadeCali/X

El delantero del cuadro rojo llegó al América de Cali, proveniente del Audax Italiano, equipo de la Primera División de Chile.

A lo largo de su estadía en los “Diablos Rojos” jugó en 77 partidos en todas las competencias y marcó en 18 ocasiones. A continuación, estos son los detalles de sus goles:

  • 28 de enero de 2024: Gol en Tolima 2-1 América de Cali
  • 9 de marzo de 2024: Gol en América de Cali 2-0 Alianza FC
  • 23 de marzo de 2024: Doblete en América de Cali 3-2 Boyacá Chicó
  • 31 de marzo de 2024: Gol en Medellín 1-4 América de Cali
  • 6 de abril de 2024: Gol en América de Cali 4-1 Junior
  • 16 de julio de 2024: Gol en Rionegro Águilas 1-2 América de Cali
  • 25 de julio de 2024: Gol en América de Cali 4-0 Envigado
  • 4 de agosto de 2024: Gol en Patriotas 1-1 América de Cali
  • 5 de octubre de 2024: Gol en Boyacá Chicó 0-2 América de Cali
  • 25 de enero de 2025: Doblete en América de Cali 4-3 Llaneros
  • 15 de febrero de 2025: Gol en América de Cali 2-1 Santa Fe
  • 1 de marzo de 2025: Gol en América de Cali 2-0 Pereira
  • 15 de marzo de 2025: Gol en América de Cali 3-0 Alianza FC
  • 27 de marzo de 2025: Gol en América de Cal 3-0 Boyacá Chicó
  • 27 de abril de 2025: Gol en América de Cali 2-0 Deportivo Cali
  • 2 de abril de 2025 - Copa Sudamericana: Gol en Racing de Uruguay 1-3 América de Cali

