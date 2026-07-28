Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Rafael Nieto Loaiza respondió a críticas por su postura sobre Abelardo de la Espriella: “No me vendo, no tengo precio ni nunca lo he tenido”

El senador del Centro Democrático se sacudió de las acusaciones hechas en redes sociales en relación con varios de los asuntos, entre ellos, el diálogo en el que, según sus críticos, le declaraba la “guerra” al presidente electo

El senador del Centro Democrático respondió a críticas en las redes sociales sobre sus más recientes posturas, algunas de ellas contrarias al mandatario electo - crédito @RafaNietoLoaiza/X

Guardar

Tras convertirse en blanco de fuertes críticas por sus posiciones sobre el presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, el senador del Centro Democrático Rafael Nieto Loaiza respondió a través de sus redes sociales y dejó en claro que su posición, en la que según él, lo habrían hecho ver como un enemigo del mandatario entrante, no está sujeta a prebendas ni ningún tipo de estímulos.

Con un video, el senador del partido de derecha, que ha sido noticia en la reciente semana por sus férreas posturas frente al gobernante próximo a tomar el mando, le salió al paso, entre otras, a las críticas del periodista Felipe Zuleta sobre su postura frente a De la Espriella y negó tanto un afán de protagonismo como algunos de los señalamientos hechos por el comunicador en su contra.

PUBLICIDAD

El senador del Centro Democrático Rafael Nieto Loaiza ha sorprendido por algunas críticas a las proposiciones del mandatario electo, Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa
El senador del Centro Democrático Rafael Nieto Loaiza ha sorprendido por algunas críticas a las proposiciones del mandatario electo, Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

“No acostumbro a responderle a los periodistas. Están en principio en su derecho de opinar lo que quieran sin interferencias y libremente. Pero lo que ha dicho el señor Zuleta amerita por lo menos tres aclaraciones”, adelantó el senador, con un pronunciamiento en el que marcó distancia y desvirtuó los señalamientos que se hicieron sobre su trayectoria y su ejercicio político en la presente legislatura.

En primer lugar, Nieto Loaiza afirmó que no es un político tradicional, “que no tiene precio” y que no participó en el litigio mencionado por Zuleta para la defensa territorial y marítima de San Andrés ante los reclamos de Nicaragua. Del mismo modo, precisó que no le declaró una “guerra” al gobernante, por lo que rechazó las acusaciones de oportunismo y de buscar figuración en la escena política nacional.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo Felipe Zuleta de Rafael Nieto?

En uno de los apartados, el comunicador lanzó calificativos de grueso calibre, que causaron la molestia en Nieto Loaiza. “Compre al filipichín, al lagarto, al senador Rafael Nieto por lo que vale y véndalo por lo que él cree que vale”, señaló Zuleta, que también lo acusó de haber abierto un enfrentamiento político con el mandatario electo y, de paso, lo increpó por el caso internacional sobre el archipiélago.

En noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) confirmó la soberanía colombiana de siete cayos cercanos a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le dio a Nicaragua una porción de mar mayor de la que tenía anteriormente - crédito EFE
En noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) confirmó la soberanía colombiana de siete cayos cercanos a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le dio a Nicaragua una porción de mar mayor de la que tenía anteriormente - crédito EFE

“Ahora le declara la guerra, según la entrevista que vimos en la revista Cambio, a Abelardo de la Espriella. ¿De qué está hablando este huevón? (sic) ¿Cuál guerra? El protagonismo. Coja oficio, señor Rafael Nieto, ya que no fue capaz de defender los intereses de Colombia en un pleito internacional en donde se jugaba la suerte de San Andrés”, agregó el periodista, que es panelista de un espacio radial.

Es válido precisar que, en el citado diálogo con Cambio, Nieto afirmó que el movimiento de De la Espriella busca desplazar al Centro Democrático y al expresidente Álvaro Uribe, e incluso aseguró que para lograrlo pretenden destruir al uribismo. A esto se suma su oposición a que el presidente electo adelante su juramento y posesión en una guarnición militar, una posibilidad que parece desinflarse.

Rafael Nieto Loaiza argumentó en el Congreso sobre la importancia de la subordinación del poder militar al poder civil y criticó la idea de que un presidente se posesione en una guarnición, calificándola como un mensaje simbólico equivocado - crédito Canal Congreso

Las tres aclaraciones de Rafael Nieto Loaiza, que salió a defenderse de los ‘dardos’ en redes

En su defensa, el abogado rechazó que se le presentara como un dirigente que actúa por cálculo o conveniencia. “Yo no soy un político tradicional, nunca lo he sido”, destacó Nieto Loaiza, que amplió esa idea con una referencia a su trayectoria. “Toda mi vida la he dedicado al ejercicio profesional, a la consultoría internacional y mis emprendimientos. Por supuesto, nada tengo que lagartear”, añadió.

A su vez, el senador se enfocó en la acusación de interés personal. “No me vendo, no tengo precio, nunca lo he tenido”, reafirmó el congresista, que posteriormente se refirió a su supuesta participación en el litigio con Nicaragua y los derechos de San Andrés. “Nada he tenido que ver con el pleito de Nicaragua, donde se jugaban los derechos de San Andrés, salvo para opinar que la defensa fue muy mala”, dijo.

De esta manera, Nieto reprochó los señalamientos de Zuleta por lo que consideró una falta de verificación antes de lanzar ese cuestionamiento. “Si usted se toma el trabajo de revisar y hacer la tarea y de informarse, podría haberlo comprobado”, enfatizó el congresista del Centro Democrático, que también hizo claridades en su relación con el presidente “No le declaré la guerra a De la Espriella”.

Temas Relacionados

Gobierno De la EspriellaRafael Nieto LoaizaCentro DemocráticoAbelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Refuerzan control al carril escolar en la autopista Norte de Bogotá: sancionarán con $633.200 a conductores particulares que invadan el espacio

La entidad anunció mejoras en infraestructura, demarcación, monitoreo y control para priorizar el transporte estudiantil en la hora pico, tras reactivar la medida el 27 de julio en el norte de capital y la Sabana

Refuerzan control al carril escolar en la autopista Norte de Bogotá: sancionarán con $633.200 a conductores particulares que invadan el espacio

Clapper llega a Colombia: en vivos pagos, recompensas y suscripciones para creadores de contenido

La plataforma, que permite videos de larga duración, planea integrar próximamente herramientas de inteligencia artificial y sistemas de monetización local

Clapper llega a Colombia: en vivos pagos, recompensas y suscripciones para creadores de contenido

Gobierno Petro presentó nuevas medidas para favorecer a los trabajadores: habría cambios en el subsidio familiar y en el Sistema de Seguridad y Salud

La nueva agenda impulsa reformas en la supervisión, prevención y estándares internacionales e involucra sectores clave en la discusión que se aproxima en el Congreso de la República

Gobierno Petro presentó nuevas medidas para favorecer a los trabajadores: habría cambios en el subsidio familiar y en el Sistema de Seguridad y Salud

Resultados Super Astro Sol hoy 28 de julio: verifique el signo ganador

Ya están disponibles los números ganadores correspondientes al primer sorteo del día. Pueden consultarse a continuación

Resultados Super Astro Sol hoy 28 de julio: verifique el signo ganador

César Augusto Londoño sugirió que Jhon Jader Durán le habría mentido a Alberto Suárez: “Y eso lo aleja más de la selección”

El periodista afirmó que hizo una investigación que lo llevó a concluir que lo expresado por el profesor Suárez no es cierto

César Augusto Londoño sugirió que Jhon Jader Durán le habría mentido a Alberto Suárez: “Y eso lo aleja más de la selección”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La Defensoría del Pueblo alertó por el aumento del control territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Huila

La Defensoría del Pueblo alertó por el aumento del control territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Huila

Con ayuda de exmilitares vinculados a diferentes delitos, la JEP encontró más de 50 cuerpos de víctimas de desaparición forzada

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

ENTRETENIMIENTO

Sofía Avendaño arremetió contra presentador de ‘Dímelo King’ por comentario transfóbico: “Estás figurando por hablar mal de una trans”

Sofía Avendaño arremetió contra presentador de ‘Dímelo King’ por comentario transfóbico: “Estás figurando por hablar mal de una trans”

Karina García respondió a las críticas por no utilizar ropa de embarazada: “Me van a tener que aguantar pelando mi panza”

Feid tendría nueva novia tras la ruptura con Karol G: el cantante fue visto en compañía de una mujer durante unas vacaciones en España

Maluma reveló por qué decidió enfrentar la ansiedad sin medicación: “Atravesar lo más difícil”

Luis Alfonso habló de las historias detrás de sus tres bodas con Luisa Fernanda Pulgarín: “Cada una tiene su porqué”

Deportes

César Augusto Londoño sugirió que Jhon Jader Durán le habría mentido a Alberto Suárez: “Y eso lo aleja más de la selección”

César Augusto Londoño sugirió que Jhon Jader Durán le habría mentido a Alberto Suárez: “Y eso lo aleja más de la selección”

Hugo Rodallega y David Mackalister Silva ya contemplan el retiro del fútbol: “Solo queda disfrutar”

Tributo: este es el nuevo balón que se usará en los torneos del fútbol profesional colombiano

Estos son los cinco colombianos más costosos que están sin equipo en el actual mercado de fichajes

Italia y Brasil, las dos ofertas sobre la mesa que tiene Juan Fernando Quintero tras su salida del River Plate