Rafael Nieto Loaiza respondió a críticas por su postura sobre Abelardo de la Espriella: “No me vendo, no tengo precio ni nunca lo he tenido”

El senador del Centro Democrático respondió a críticas en las redes sociales sobre sus más recientes posturas, algunas de ellas contrarias al mandatario electo - crédito @RafaNietoLoaiza/X

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Tras convertirse en blanco de fuertes críticas por sus posiciones sobre el presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, el senador del Centro Democrático Rafael Nieto Loaiza respondió a través de sus redes sociales y dejó en claro que su posición, en la que según él, lo habrían hecho ver como un enemigo del mandatario entrante, no está sujeta a prebendas ni ningún tipo de estímulos.

Con un video, el senador del partido de derecha, que ha sido noticia en la reciente semana por sus férreas posturas frente al gobernante próximo a tomar el mando, le salió al paso, entre otras, a las críticas del periodista Felipe Zuleta sobre su postura frente a De la Espriella y negó tanto un afán de protagonismo como algunos de los señalamientos hechos por el comunicador en su contra.

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El senador del Centro Democrático Rafael Nieto Loaiza ha sorprendido por algunas críticas a las proposiciones del mandatario electo, Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

“No acostumbro a responderle a los periodistas. Están en principio en su derecho de opinar lo que quieran sin interferencias y libremente. Pero lo que ha dicho el señor Zuleta amerita por lo menos tres aclaraciones”, adelantó el senador, con un pronunciamiento en el que marcó distancia y desvirtuó los señalamientos que se hicieron sobre su trayectoria y su ejercicio político en la presente legislatura.

En primer lugar, Nieto Loaiza afirmó que no es un político tradicional, “que no tiene precio” y que no participó en el litigio mencionado por Zuleta para la defensa territorial y marítima de San Andrés ante los reclamos de Nicaragua. Del mismo modo, precisó que no le declaró una “guerra” al gobernante, por lo que rechazó las acusaciones de oportunismo y de buscar figuración en la escena política nacional.

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¿Qué dijo Felipe Zuleta de Rafael Nieto?

En uno de los apartados, el comunicador lanzó calificativos de grueso calibre, que causaron la molestia en Nieto Loaiza. “Compre al filipichín, al lagarto, al senador Rafael Nieto por lo que vale y véndalo por lo que él cree que vale”, señaló Zuleta, que también lo acusó de haber abierto un enfrentamiento político con el mandatario electo y, de paso, lo increpó por el caso internacional sobre el archipiélago.

En noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) confirmó la soberanía colombiana de siete cayos cercanos a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le dio a Nicaragua una porción de mar mayor de la que tenía anteriormente - crédito EFE

“Ahora le declara la guerra, según la entrevista que vimos en la revista Cambio, a Abelardo de la Espriella. ¿De qué está hablando este huevón? (sic) ¿Cuál guerra? El protagonismo. Coja oficio, señor Rafael Nieto, ya que no fue capaz de defender los intereses de Colombia en un pleito internacional en donde se jugaba la suerte de San Andrés”, agregó el periodista, que es panelista de un espacio radial.

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Es válido precisar que, en el citado diálogo con Cambio, Nieto afirmó que el movimiento de De la Espriella busca desplazar al Centro Democrático y al expresidente Álvaro Uribe, e incluso aseguró que para lograrlo pretenden destruir al uribismo. A esto se suma su oposición a que el presidente electo adelante su juramento y posesión en una guarnición militar, una posibilidad que parece desinflarse.

Rafael Nieto Loaiza argumentó en el Congreso sobre la importancia de la subordinación del poder militar al poder civil y criticó la idea de que un presidente se posesione en una guarnición, calificándola como un mensaje simbólico equivocado - crédito Canal Congreso

Las tres aclaraciones de Rafael Nieto Loaiza, que salió a defenderse de los ‘dardos’ en redes

En su defensa, el abogado rechazó que se le presentara como un dirigente que actúa por cálculo o conveniencia. “Yo no soy un político tradicional, nunca lo he sido”, destacó Nieto Loaiza, que amplió esa idea con una referencia a su trayectoria. “Toda mi vida la he dedicado al ejercicio profesional, a la consultoría internacional y mis emprendimientos. Por supuesto, nada tengo que lagartear”, añadió.

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A su vez, el senador se enfocó en la acusación de interés personal. “No me vendo, no tengo precio, nunca lo he tenido”, reafirmó el congresista, que posteriormente se refirió a su supuesta participación en el litigio con Nicaragua y los derechos de San Andrés. “Nada he tenido que ver con el pleito de Nicaragua, donde se jugaban los derechos de San Andrés, salvo para opinar que la defensa fue muy mala”, dijo.

De esta manera, Nieto reprochó los señalamientos de Zuleta por lo que consideró una falta de verificación antes de lanzar ese cuestionamiento. “Si usted se toma el trabajo de revisar y hacer la tarea y de informarse, podría haberlo comprobado”, enfatizó el congresista del Centro Democrático, que también hizo claridades en su relación con el presidente “No le declaré la guerra a De la Espriella”.

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