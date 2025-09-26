Camilo Ayala explicó la razón de su renuncia al Deportivo Pasto: “Lo de las apuestas está en investigación”

Luego del partido ante el América de Cali, el técnico Camilo Ayala renunció a su puesto en el Deportivo Pasto - crédito Colprensa

Deportivo Pasto sigue en el ojo del huracán por cuenta de las denuncias de su presidente Óscar Casabón, que señaló a cinco jugadores de supuestos amaños en algunos partidos de la Liga BetPlay, vinculados a las apuestas ilegales en el fútbol colombiano y que azotaron a otros clubes profesionales.

Casualmente, el técnico Camilo Ayala renunció al poco tiempo de que estallara el escándalo en Pasto, terminando un proceso que inició en diciembre de 2024 y que en el segundo semestre no venía con los mejores números en el campeonato, solo destacando por llegar a octavos de la Copa Colombia.

Es por eso que el entrenador aclaró las razones para su salida del cuadro Volcánico, en la que no solo se refirió al caso de las supuestas apuestas irregulares, que golpeó a toda la plantilla en la parte anímica, sino también por su gestión en la parte deportiva a lo largo del actual torneo.

“Son muchas situaciones”

Los pastusos viven una de sus peores campañas en los últimos años, pues, después de perder por 2-0 con el América en el estadio Libertad, pasaron al último puesto con solo 10 puntos en 12 compromisos, que los tienen lejos de los ocho primeros lugares y al borde de la eliminación.

Durante una charla con la emisora Antena 2, el técnico Camilo Ayala explicó la razón de su renuncia al Deportivo Pasto, equipo que le dio la primera oportunidad de dirigir en los banquillos tras su retiro como futbolista, pero que no consiguió los resultados esperados en su proceso.

El presidente del Deportivo Pasto, Óscar Casabón, acompañado por el que era hasta hace poco el técnico Camilo Ayala - crédito @Diego_Bravo25/X

“Fue una decisión difícil, la verdad, por todo el amor y cariño que tengo con el equipo, pero era un momento prudente y necesario, sano para ambas partes”, mencionó el entrenador, y agregó que su decisión se basó solamente en la mala campaña de la liga.

“Me voy por un tema deportivo, lo de las apuestas está en investigación, pero yo me voy por lo que me compete, que son muchas situaciones de carácter deportivo, con lesiones, salidas de jugadores y demás, entonces fue complejo", fueron las palabras de Ayala.

Deportivo Pasto es protagonista de un escándalo por posibles amaños en los partidos, en medio de la crisis de resultados en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

El entrenador terminó al decir que “fue una decisión que no me costó mucho, pero el equipo está por encima de todo”, agradeciendo a los directivos por la oportunidad y a los jugadores por su esfuerzo en la temporada 2025, esperando que en 2026 encuentre un nuevo equipo.

“Me duele que estén haciendo esto conmigo”

Diego Martínez apareció como uno de los implicados en el caso de posibles apuestas ilegales en el Deportivo Pasto, fue apartado del partido ante el América y se defendió ante los medios por las acusaciones del presidente Casabón, en la que dejó claro que nunca ha hecho tales acciones.

“Mi papá y mi mamá me criaron como una persona intachable, con valores, con principios y hoy quieren manchar el nombre mío. Yo dejo todo en manos de Dios. Yo por este equipo he dejado la vida, he dado todo. Mis últimos años de carrera, me quería retirar acá. Seguir vinculado a la institución de alguna forma”, afirmó.

Entre lágrimas, el arquero de Deportivo Pasto, Diego Martínez, pidió pruebas sobre posible participación en apuestas - crédito @germanandrespaz/X

El portero, entre lágrimas, rechazó todos los señalamientos del cuadro Volcánico: “Me duele que estén haciendo esto conmigo y con mi nombre, me pongo a disposición del que quieran: la Fiscalía, la Dimayor, la FIFA. Que me investiguen lo que quieran, pero me están dañando mi carrera. Me quieren manchar mi carrera. Investiguen lo que quieran, pero esto no se puede quedar así”.

“Mi carrera nadie la va a borrar así y nadie va a manchar mi nombre porque yo soy un hombre intachable. La quieren coger contra mí y mis compañeros. Saquen las pruebas a ver qué va a pasar porque aquí nada ha pasado”, terminó de decir Martínez, apoyado por sus compañeros.