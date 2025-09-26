Deportes

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: hora y dónde ver en Colombia el derbi madrileño por la Liga de España

En el comienzo de la temporada 2025-2026, el clásico de la capital española se lleva la atención, con Xabi Alonso dirigiendo su primer partido contra los “Colchoneros” de Simeone

La liga española vivirá el
La liga española vivirá el clásico de Madrid, en donde se espera la presencia de más de 80.000 espectadores en el Santiago Bernabéu - crédito Violeta Santos Moura / REUTERS

La temporada 2025-2026 siempre brinda grandes partidos a los amantes del fútbol europeo.

En esta ocasión, el foco estará puesto en lo que será el duelo entre dos archirrivales históricos en el balompié español: el Atlético de Madrid, de Diego Pablo Simeone, se volverá a ver ante el Real Madrid, pero esta vez con nuevo técnico: Xabi Alonso.

Colchoneros y merengues se vuelven a ver las caras

El derbi madrileño ha sido
El derbi madrileño ha sido habitual tanto en la Liga de España como en la UEFA Champions League - crédito Susana Vera / REUTERS

El partido se disputará el 27 de septiembre de 2025 en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, a partir de las 9:15 a. m., y se podrá ver en exclusiva a través de la pantalla de Dsports (610-1610), de la aplicación digital de DGO y en la plataforma de Amazon Prime Video.

El juez central del encuentro será Javier Alberola Rojas.

Ficha del partido

Atlético de Madrid vs. Real Madrid

  • Fecha: 27 de septiembre de 2025
  • Estadio: Riyadh Air Metropolitano de Madrid
  • Hora: 9:15 a. m.
  • Transmisión de TV: Dsports (610-1610), DGO y en la plataforma de Amazon Prime Video.

Como vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente de enfrentamientos

Atlético de Madrid

Julián Álvarez e Isi Palazón
Julián Álvarez e Isi Palazón disputando una pelota en el Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano - crédito Susana Vera / REUTERS

Atlético Madrid viene a este derbi madrileño con la motivación necesaria, después de ganar por 3-2 ante el Rayo Vallecano por la fecha 6 de la Liga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano, el 24 de septiembre de 2025.

La celebración agónica de Julián
La celebración agónica de Julián Alvarez con Marcos Llorente en el Atlético vs. Rayo - crédito Susana Vera / REUTERS

Con triplete del argentino Julián Álvarez al minuto 15, 80 y 88 de partido, el cuadro “Colchonero” ganó el encuentro, en un partido en donde los de Vallecas les lograron remontar el encuentro, gracias a las anotaciones del defensa Pep Chavarría al minuto 45+1 y de Álvaro García al 77.

A continuación, así viene Atlético de Madrid en sus últimos 5 partidos:

  • 24 de septiembre de 2025 - LaLiga: Atlético de Madrid 3-2 Rayo Vallecano
  • 21 de septiembre de 2025 LaLiga: Mallorca 1-1 Atlético de Madrid
  • 17 de septiembre de 2025 - Champions League: Liverpool 3-2 Atlético de Madrid
  • 13 de septiembre de 2025 - LaLiga: Atlético de Madrid 2-0 Villarreal
  • 30 de agosto de 2025 - LaLiga: Alavés 1-1 Atlético de Madrid

Real Madrid

Kylian Mbappé encarando a Orio
Kylian Mbappé encarando a Orio Rey en el Levante vs. Real Madrid disputado en el Ciudad de Valencia - crédito Pablo Morano / REUTERS

En el equipo de Xabi Alonso, viene mejor al derbi madrileño ya que encadena ocho victorias en línea, desde su última caída en el Mundial de Clubes de la FIFA por 4-0 ante París Saint Germain el 9 de julio de 2025.

En su última salida, el cuadro “merengue” venció por 4-1 al Levante en el estadio Ciutat de Valencia con goles del brasileño Vinicius Junior al minuto 28, del argentino Franco Mastantuono al 38, y doblete del francés Kylian Mbappé al minuto 65 de tiro penal y al 66.

El descuento de los valencianos llegó al minuto 54, a través del camerunés Etta Eyong.

A continuación, así viene Real Madrid en sus últimos cinco partidos:

Jeremy Toljan y Vinicius Junior
Jeremy Toljan y Vinicius Junior en acción en el Levante 1-4 Real Madrid - crédito Pablo Morano / REUTERS
  • 23 de septiembre de 2025 - LaLiga: Levante 1-4 Real Madrid
  • 20 de septiembre de 2025 - LaLiga: Real Madrid 2-0 Espanyol
  • 16 de septiembre de 2025 - Champions League: Real Madrid 2-1 Marsella
  • 13 de septiembre de 2025 - LaLiga: Real Sociedad 1-2 Real Madrid
  • 30 de agosto de 2025 - LaLiga: Real Madrid 2-1 Mallorca
Real Madrid y Atlético Madrid
Real Madrid y Atlético Madrid siempre protagonizan duelos apasionantes - crédito Susana Vera / REUTERS

En lo que se refiere a los últimos derbis madrileños que jugaron, hay que ir a la Champions League, el 12 de marzo de 2025.

Allí, los dirigidos por Diego Pablo Simeone derrotaron por 1-0 a los “Merengues” que aún eran dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti, lo que forzó la definición del clasificado a los cuartos de final a los tiros del punto penal.

En ese momento, con gol de Connor Gallagher al minuto de partido, se empató la serie y donde un tiro penal fallado de Vinicius Junior al minuto 70, fue determinante para que todo fuera a los tiempos suplementarios.

En los extras, no se hicieron daño y tuvieron que definir la serie desde los tiros del punto penal, y allí se presentó la polémica: el argentino Julián Álvarez había convertido su tiro penal en gol, pero el equipo arbitral al darse cuenta de que el atacante le pegó al balón con los dos pies al momento del cobro, decidió anular el tiro.

Finalmente, después del fallo de Marcos Llorente y de la precisión de Antonio Rüdiger (que será baja para el juego por lesión en el muslo), los blancos pasaron, en donde se verían las caras ante Arsenal de Inglaterra y caerían en cuartos de final.

En lo que se refiere a la Liga, Atlético y Real empataron tres veces consecutivas y por el mismo marcador: 1-1 tanto en el Metropolitano como en el Santiago Bernabéu.

A continuación, así quedaron los últimos cinco derbis:

  • 12 de marzo de 2025 - Champions League: Atlético de Madrid 1-0 Real Madrid (pasó el Real Madrid tras ganar 4-2 en los tiros del punto penal)
  • 4 de marzo de 2025 - Champions League: Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid
  • 8 de febrero de 2025 - LaLiga: Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid
  • 29 de septiembre de 2024 - LaLiga: Atlético de Madrid 1-1 Real Madrid
  • 4 de febrero de 2024 - LaLiga: Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid

