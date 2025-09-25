Nuevo escándalo en el Deportivo Pasto: se daría la primera salida tras la denuncia de amaños en partidos

Deportivo Pasto es protagonista de un escándalo por posibles amaños en los partidos, en medio de la crisis de resultados en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Deportivo Pasto se convirtió en el nuevo equipo del fútbol colombiano en el que se conocen denuncias por amaños de partidos, producto de las apuestas ilegales que siguen azotando los campeonatos profesionales, tanto en primera como segunda división, además de la Liga Femenina.

En medio de esa situación, se conoció la renuncia de una pieza clave de los Volcánicos, que en el encuentro frente al América de Cali jugaron condicionados por las declaraciones de su presidente, Óscar Casabón, al señalar a cinco de sus jugadores por el escándalo.

Como respuesta a las denuncias, los futbolistas del Pasto hablaron ante los medios de comunicación, los involucrados se defendieron y esperan que todo se aclare en el menor tiempo posible, porque el club ahora es último en el campeonato y al borde de la eliminación en la Copa Colombia, el otro certamen que disputan actualmente.

Otro golpe en Deportivo Pasto

El equipo de Nariño pasa por uno de sus peores momentos en los últimos años, pues pese a que quedó cerca de clasificar a los cuadrangulares en el primer semestre, en este momento está muy lejos y realizando una de sus peores presentaciones en la Liga BetPlay con apenas 10 puntos en 12 partidos.

Se conoció que Deportivo Pasto no tiene técnico, debido a la renuncia de Camilo Ayala, que venía siendo el líder de la plantilla desde diciembre de 2024, cuando asumió funciones después de retirarse como jugador y ganarse la confianza de los directivos Volcánicos.

La información fue filtrada por el periodista Felipe Sierra, al señalar que el timonel presentó su carta de salida el jueves 25 de septiembre, después de una reunión con algunos directivos para evaluar la campaña, en la que fue de más a menos a lo largo del segundo semestre de 2025.

De esta manera, Pasto se queda sin entrenador en medio del escándalo por apuestas, en el que cinco jugadores ya fueron apartados mientras se realiza la investigación para confirmar las denuncias del presidente Óscar Casabón, que habló horas antes del partido ante el América de Cali.

En 37 partidos a lo largo de la temporada 2025, Ayala obtuvo 12 victorias, 10 empates y 15 derrotas, en las que solo tuvo como mayor logro llegar a octavos de la Copa Colombia, superando la fase de grupos, pero al borde de la eliminación por perder la ida por 1-2 frente al Once Caldas.

