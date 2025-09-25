Deportes

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó el calendario y los horarios de los partidos amistosos rumbo al Mundial 2026

El combinado de Néstor Lorenzo se prepara para lo que será la Copa del Mundo de Norteamérica, en donde aspira a mejorar la actuación de Brasil 2014

Carlos Pulido

Carlos Pulido

Colombia jugará dos amistosos previos
Colombia jugará dos amistosos previos a la Copa del Mundo

La Selección Colombia masculina de mayores, ya con su boleto asegurado para la Copa Mundial de la Fifa 2026, definió su agenda de partidos amistosos para la fecha internacional de noviembre, con el objetivo de fortalecer su preparación enfrentando a equipos de distintas confederaciones en Estados Unidos.

Los partidos preparatorios serán contra Nueva Zelanda y Nigeria.

El combinado "Tricolor" tendrá dos
El combinado "Tricolor" tendrá dos partidos destacados ante Nueva Zelanda y Nigeria en Estados Unidos

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se enfrentará a Nueva Zelanda, representante de la Confederación de Fútbol de Oceanía, el sábado 15 de noviembre de 2025 a las 7:00 p. m. (hora de Colombia) en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Este partido servirá como primer examen en la gira estadounidense, en un encuentro que le permitirá a la selección sudamericana medirse ante un estilo de juego diferente al habitual en Sudamérica.

El segundo compromiso tendrá lugar el martes 18 de noviembre a las 7:00 p. m. (hora de Colombia), cuando se mida ante Nigeria en el City Field de Nueva York.

El conjunto africano, que actualmente ocupa la tercera posición del Grupo C en las Eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), busca asegurar su clasificación al Mundial y cerrará en noviembre la fase inicial de la competencia.

Este enfrentamiento representa un reencuentro entre ambas selecciones, que no se cruzan en amistosos desde hace 15 años.

El último duelo que jugaron los “Cafeteros” y las “Águilas Verdes” fue el 30 de mayo de 2010 en el estadio MK de la ciudad de Milton Keynes, de Inglaterra.

Allí el partido terminó 1-1, en donde el primer gol fue de Carlos Valdes al minuto 29 para Colombia, mientras que Lukman Haruna empató al 70 de partido para los nigerianos.

