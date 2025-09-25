Deportes

Acolfutpro salió en defensa de los jugadores del Deportivo Pasto tras escándalo de apuestas

Desde la Asociación de Futbolistas Profesionales explicaron que, más allá de las pruebas presentadas en contra de los futbolistas, los directivos del cuadro nariñense no siguieron el debido proceso en casos de este tipo

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Deportivo Pasto ocupa los últimos lugares de la tabla de posiciones- crédito Colprensa

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) se pronunció con firmeza tras el escándalo que sacude al Deportivo Pasto, luego de que el presidente del club señaló a cinco jugadores de su plantel por presuntos vínculos con apuestas deportivas.

En un comunicado oficial, el gremio rechazó la manera en que se ha manejado la situación, advirtiendo que se vulneraron derechos fundamentales de los futbolistas y que no se respetaron las garantías mínimas establecidas en la legislación laboral colombiana.

El hecho se desató el 24 de septiembre de 2025, horas antes del partido entre Deportivo Pasto y América de Cali por la Liga BetPlay Dimayor, cuando los cinco jugadores fueron retirados de la concentración por orden directa de la dirigencia.

Según lo expuesto por el presidente del club nariñense, las sospechas de amaño de partidos se basaban en “chats y rumores” que ya habían sido llevados a conocimiento de la Fiscalía. Sin embargo, el mandatario decidió apartar a los futbolistas sin agotar un proceso formal.

Para Acolfutpro, este proceder representa una vulneración de la presunción de inocencia, principio consagrado en la Constitución Política. El sindicato recordó que ningún ciudadano en Colombia puede ser condenado por simples sospechas, y mucho menos sin pruebas concluyentes.

“A nadie en Colombia se le puede condenar por sospechas ni por rumores sin aportar pruebas. Lo ocurrido con los compañeros del Deportivo Pasto vulnera su integridad moral y física, y los expone a un manto de duda que afecta su reputación profesional y personal, así como su seguridad y la de sus familias”, señala el comunicado.

Noticia en desarrollo...

