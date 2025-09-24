Deportes

Se complicaría la situación de Jhon Jáder Durán en el Fenerbahce: lesión sería peor de lo esperado

El delantero colombiano va a completar un mes sin aparecer con el equipo turco y existe polémica porque el club no ha sido claro con el estado del jugador

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Jhon Jáder Durán no la pasa bien con el Fenerbahce, en el que perdió a su técnico y sufrió una lesión en la Champions League - crédito Umit Bektas/REUTERS

No es el mejor momento para Jhon Jáder Durán en su carrera, que desde que se fue del Aston Villa en enero de 2025, las cosas han ido de caída y parece que sin solución para volver a ser aquel goleador en Inglaterra y que se ganó un puesto en la selección Colombia.

Todo se debe a que la lesión de Durán sería más grave de lo esperado, pese a que en las imágenes de aquel partido de Champions frente a Benfica no pareció fuerte, al punto de que un sector de la prensa lo señaló de, aparentemente, fingir una molestia para no ser convocado a las eliminatorias.

Queda por saber cuándo será el regreso del goleador a las canchas, pues tiene un enorme reto por delante en la Europa League y la Superliga Turca, además de los encuentros amistosos de preparación con el seleccionado nacional para llegar al mundial de 2026.

Esta sería la lesión de Jhon Jáder Durán

No se tiene mucha información sobre lo que pasa con el delantero colombiano, que por ahora solo continúa con su proceso de recuperación, pero son pocos los detalles oficiales acerca de aquella dolencia que lo sacó hace casi un mes de toda actividad deportiva con su club y la selección.

El periodista turco Ersan Serdal informó en sus redes sociales que Jhon Jáder Durán se habría fracturado uno de sus pies, lo que prendió las alarmas sobre el tiempo que tardaría para volver a pisar una cancha y en medio del inicio de la temporada en el fútbol de Turquía.

Jhon Jáder Durán tendría una fractura que lo sacaría de las canchas por dos semanas en el Fenerbahce, aunque no se ha confirmado la lesión - crédito @ersanserdall/X

“La información que recibí es que Jhon Durán tiene una fractura por estrés”, fue lo que mencionó el comunicador en su cuenta de X, además de que “es posible que no regrese en dos semanas”, por lo que aparecería nuevamente a inicios de octubre, dependiendo de cómo avance el proceso.

Previamente, Serdal señaló que dicha fractura de Jhon Durán demoraría mucho más tiempo, explicando que “estará de baja entre 6 y 8 semanas” por la misma fractura de estrés, que se produce por un movimiento repetitivo y se produjo en aquel juego de la Champions.

El delantero sufrió una molestia sobre el final del partido del Fenerbahce ante el Benfica, por los playoffs - crédito ESPN

De esta manera, habrá que esperar al colombiano en su proceso de recuperación, recordando que no venía en su mejor momento con el extécnico José Mourinho, que fue despedido después de la eliminación a manos del Benfica y ahora deberá lidiar con el entrenador Domenico Tedesco.

“Siempre ha estado el buen ambiente”

Durante una entrevista a Blu Radio, a comienzos de septiembre, el asistente técnico de la selección Colombia, Luis Amaranto Perea, habló sobre lo ocurrido en junio con Jhon Jáder Durán y la supuesta pelea con Néstor Lorenzo y James Rodríguez, que lo alejó del equipo desde ese entonces.

“Siempre ha estado el buen ambiente, me sorprende todo lo que se ha comentado en partidos atrás, me sorprende para mal. Lo que se ha dicho, de las peleas, eso no ha sido así y fue extremadamente exagerado, me da tristeza. Cualquier futbolista se puede molestar por salir del campo, pero ya decir que hubo lo que hubo me sorprende para mal. No fue verdad”, afirmó.

Luis Amaranto Perea desmintió pelea de Jhon Jáder Durán en la selección Colombia, en junio de 2025 - crédito J P GANDUL/EFE

Perea añadió que “parece que todo se exagera. Yo siendo central, a veces me molestaba por un cambio, algo normal. No pasó de ahí, fue algo normal. No hay que explicar nada más porque se sacan conjeturas, se busca conectar cosas. No quiero convencer a nadie, solamente quiero decir lo que es”.

Durán ha demostrado ser un jugador con presente y mucho futuro, no tiene una personalidad distinta a la que ha tenido siempre. Parece que ahora cambió, pero no. He seguido su carrera desde chico y siempre ha sido así, retador, en el buen sentido. Sí siento que en la Selección hay que intentar tener una armonía, es importante. A partir de ahí, entre todos, intentar que él nos ayude desde todos los aspectos. No solamente es buena persona, es buen jugador. Es joven y seguramente tendrá que mejorar algunas cosas”, finalizó.

