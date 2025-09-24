Deportes

Revelaron nuevos detalles de la renovación de Leonardo Castro con Millonarios: Hernán Torres opinó sobre el goleador

Aunque el técnico ha tenido al delantero durante pocos partidos, dio su concepto sobre cómo va su regreso a las canchas y el manejo de la plantilla para mejorar en la Liga BetPlay

Diego Ariza

Leonardo Castro termina contrato con
Leonardo Castro termina contrato con Millonarios en diciembre de 2025, pero hasta hace unas semanas empezó las negociaciones para renovar

Millonarios hace lo que puede para mejorar su campaña en la Liga BetPlay, que es el único torneo que le queda en la temporada 2025 tras la eliminación en la Copa Colombia, sumado a que aún se encuentra lejos del grupo de los ocho primeros equipos en la tabla de posiciones.

Uno de los temas que maneja el club es la renovación de Leonardo Castro, delantero y figura de la institución desde 2023 que se le termina el contrato el 31 de diciembre de 2025, está en negociaciones con los directivos y los aficionados esperan que siga por más tiempo.

De hecho, el técnico Hernán Torres ya conoció las cualidades de “Leo” en el campo de juego, pese a que apenas lleva cuatro encuentros desde su regreso por una fractura de peroné, que lo sacó de las canchas por cinco meses, y de a poco se fue ganando el puesto de titular.

¿Cómo va la renovación de Leonardo Castro?

El delantero es una de las piezas más importantes de la institución, que en medio de la crisis por el bajo nivel de los fichajes y otros jugadores, su regreso a las canchas fue clave para recuperar terreno perdido en las primeras jornadas por la seguidilla de derrotas y el despido de David González.

Hernán Torres, técnico de Millonarios, afirmó que la renovación de Leonardo Castro va por buen camino, esperando que se llegue a un acuerdo en los próximos días por el bien de la institución y de la plantilla, ya que lo ve como un hombre importante para sus compañeros y su esquema.

Leonardo Castro, que sigue en
Leonardo Castro, que sigue en proceso de renovación con Millonarios, volvió a las canchas luego de cinco meses por una lesión

“Me han dicho que va muy bien el proceso. Se están poniendo de acuerdo con él, va bien la cosa”, dijo el entrenador de los azules, añadiendo que “Leo” es “un jugador que necesita Millonarios” y quiere “que siga y se renueve”, pues sería una alegría necesaria para la afición.

De otro lado, Torres destacó la labor de Leonardo Castro en los últimos encuentros con el club, explicando que “Leo ha aparecido, es muy importante y nos ayuda mucho”, pese a que aún no marca gol, pero aportando mucho a su sistema táctico, en especial junto a Jorge Hurtado en el ataque.

Hernán Torres espera que Leonardo
Hernán Torres espera que Leonardo Castro sea el líder del equipo para pelear por la Liga BetPlay

En lo que va de la temporada 2025, Castro suma 15 partidos, marcó seis goles y todos se dieron en el primer semestre, antes de su lesión, actualmente sigue en proceso de recuperar su nivel y conseguir el objetivo de llegar a los cuadrangulares, además de obtener el cupo a la Copa Libertadores 2026.

El regaño de Torres a Hurtado

Durante el partido entre Millonarios y Fortaleza, se dio un curioso hecho entre Hernán Torres y Jorge Cabezas Hurtado, pues el técnico regañó al delantero en pleno partido, algo que explicó en el programa Sin Boleta y dijo que se dio por una indicación que el jugador no estaba cumpliendo.

“Le pregunté que si estaba cansado, me dijo que no, entonces le dije ‘hermano, hágame lo que le mande a hacer, referéncieme y recorte cuando esté en zona suya; cuando esté en zona de los otros, referencia (Stiven) Vega, usted me lo está dejando suelto. Él me explicó y le dije ‘hágame caso en lo que yo le dije, hágame caso en lo que yo le mandé’ y eso fue, no más“, afirmó.

Hernán Torres no quedó del
Hernán Torres no quedó del todo contento tras la victoria de Millonarios en El Campín

Más allá de eso, Hernán Torres destacó las capacidades de Jorge Hurtado, pese a que aún no marca gol: “Un jugador muy bueno, me tiene sorprendido, lo que pasa es que hay que inducirlo, ubicarlo y llevarlo a donde queremos que llegue”.

“Tiene todas las capacidades para ser un jugador referente, es joven, yo sé que nos va a dar, que va a cumplir y que va a llenar todas las expectativas de los hinchas de Millonarios”, terminó de decir el entrenador.

