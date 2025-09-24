Exárbitro colombiano criticó a la jueza central de la final femenina entre Cali y Santa Fe: “Si no está concentrada, debe ser clara”

El periodista charló con el exárbitro colombiano, hizo un análisis sobre el arbitraje - crédito Alejandro Pino Calad / YouTube

Las recientes denuncias sobre irregularidades en el arbitraje colombiano reavivó el debate en torno a la transparencia y la idoneidad de los jueces centrales en el fútbol profesional del país.

El exárbitro Harold Perilla expuso en una entrevista con el periodista Alejandro Pino Calad en su canal de Youtube una serie de acusaciones que involucran a figuras de alto perfil y ponen en entredicho la legitimidad de los procesos de selección y desempeño de los jueces en la Liga Betplay.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La jueza central fue fuertemente cuestionada por parte de Harold Perilla, exárbitro - crédito marianaqs24 / Instagram

El foco de la controversia se intensificó tras la final de la Liga Femenina entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, donde la actuación de la árbitra Mariana Quintero fue objeto de fuertes críticas.

Las decisiones tomadas durante el encuentro, especialmente aquellas que afectaron al equipo bogotano, generaron una ola de cuestionamientos sobre la preparación y el criterio de los árbitros en el fútbol colombiano.

Perilla, al referirse a la gestión de Quintero en situaciones de expulsión, sostuvo que “en esas situaciones de conflicto, hay que retirarse de allí”, subrayando la importancia de mantener la compostura y la claridad en momentos de alta presión.

El exjuez también señaló deficiencias en la concentración y el enfoque de la colegiada, afirmando que “si no está concentrada, debe ser muy clara”, en alusión a la necesidad de máxima atención durante los partidos decisivos.

Uno de los episodios más polémicos de la final se produjo durante la tanda de penales, cuando la árbitra ordenó repetir el cobro ejecutado por Lizeth Aroca tras alegar que un láser había interferido en la acción.

Perilla consideró que esta decisión constituyó un error grave, explicando que “no puede beneficiar al infractor... Si no logra hacer el gol producto de esa interferencia, ahí sí”.

Además, cuestionó la justificación ofrecida por Quintero para eximirse de responsabilidad en la repetición del penal, al señalar lo siguiente: “no sabemos si es válido el argumento de que no haya pitado”.

Otras críticas de Perilla: denuncia a Imer Machado y Wilmar Roldán

Harold Perilla también denunció a los árbitros Wilmar Roldán y acusó a Andrés Rojas y Nicolás Gallo de llegar por influencias -crédito Cristina Vega / REUTERS

El exárbitro fue más allá al denunciar la existencia de un presunto tráfico de influencias en la designación de árbitros de alto nivel. Sin titubeos, afirmó lo siguiente:

“Andrés Rojas, Nicolás Gallo, no llegaron por mérito, sino por tráfico de influencias”, y aseguró que “cinco de los siete que yo denuncié llegaron a FIFA; estamos hablando de Andrés Rojas, Nicolás Gallo”. Estas declaraciones ponen en tela de juicio la transparencia de los procesos que permiten a ciertos jueces alcanzar posiciones internacionales.

Perilla identificó a Ímer Machado como el principal responsable de estas prácticas, manifestando su frustración ante la falta de cambios:

“Ya me cansé de ir cada ocho días. Es un tráfico de influencias que sigue manejando Ímer Machado”. Además, dirigió críticas hacia Wilmar Roldán, considerado por muchos como el mejor árbitro del país, al señalar que “no es nuevo.

Tiene formas de dirigir en Colombia y otra internacional. Lo tienen endiosado por miedo”.

Según Perilla, la actitud de Roldán en el ámbito local dista de la que exhibe en competencias internacionales, y su autoridad se impone más por temor que por respeto genuino. Añadió que “en Colombia no corre. Aquí los jugadores le tienen miedo. Él tiene la roja siempre ahí”, reforzando la percepción de un ambiente de intimidación en el terreno de juego.

Las denuncias de Harold Perilla no son nuevas, pero hasta ahora no han prosperado en instancias oficiales. Sus señalamientos, que incluyen nombres como Ímer Machado, Wilmar Roldán, Andrés Rojas y Nicolás Gallo, reavivan el debate sobre la necesidad de reformas profundas en el arbitraje colombiano y la urgencia de garantizar procesos de selección y capacitación basados en la meritocracia y la transparencia.