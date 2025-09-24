Equipo masculino del Deportivo Cali homenajeó a las bicampeonas de la Liga BetPlay Femenina

El Deportivo Cali masculino brindó un homenaje a las primeras bicampeonas del fútbol femenino en Colombia - crédito Deportivo Cali

La definición del campeonato se resolvió desde el punto penal, luego de que Deportivo Cali igualara la serie global 1-1 frente a Santa Fe con una victoria de 1-0 en Palmaseca.

En la tanda definitiva, las Azucareras se impusieron 5-4 en penales, adjudicándose su tercer título en la historia de la liga femenina de Colombia.

El equipo dirigido por Jhon Alber Ortiz pasó la página del histórico título de las Azucareras, pues en menos de dos semanas estará debutando en la edición 2025 de la Copa Libertadores Femenina, donde enfrentará a Club Nacional Football (Uruguay), Club Universidad de Chile y Libertad (Paraguay).

En su regreso a los entrenamientos en la sede deportiva de Pance, las bicampeonas del fútbol colombiano fueron recibidas por Alberto Gamero y sus dirigidas, que hicieron un pasillo de honor a las jugadoras, les aplaudieron y felicitaron por el logro conseguido.

Las imágenes fueron compartidas por el Deportivo Cali en su perfil de Tiktok.

Previo al partido de vuelta en el estadio Azucarero, Alberto Gamero, Aviles Hurtado y Yani Quintero ofrecieron unas palabras a las jugadoras en donde les recomendaban disfrutar del importante partido que se les venía y las motivaron de cara al duelo contra Independiente Santa Fe.

Estos jugadores, junto a Alejandro Rodríguez, Fabían Viafara y Johan Martínez acompañaron al equipo femenino en la final donde se bordó la tercera estrella en el escudo veerdiblanco.

Así fue el partido de la final de la Liga Femenina Betplay

La paridad marcó el desarrollo del encuentro, ambos conjuntos mantuvieron el orden defensivo y las aproximaciones peligrosas escasearon, lo que permitió que las arqueras enfrentaran pocas exigencias.

La única anotación se presentó al minuto 42 de la primera mitad, cuando Leidy Cobos quebró la resistencia cardenal luego de una incursión al área y definió con un disparo de derecha, otorgando el triunfo parcial a las locales.

La expulsión resultó decisiva en el transcurso del partido: en el segundo tiempo, Luisa Katherine Valbuena abandonó el campo tras recibir la segunda tarjeta amarilla por una falta cometida en las inmediaciones del área, dejando a Santa Fe en inferioridad numérica. Poco antes del final, Mariana Silva Romero también vio la tarjeta roja por una infracción sobre una atacante del Deportivo Cali, obligando al cuadro visitante a aguantar los minutos finales con solo nueve jugadoras.

El desenlace resultó intenso con Deportivo Cali presionando en ataque y Santa Fe resistiendo para forzar la definición desde los doce pasos. Finalmente, el buen desempeño de la arquera Luisa, quien atajó uno de los lanzamientos decisivos, selló el consagratorio triunfo en los penales