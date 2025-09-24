Deportes

Egan Bernal se despidió de cuatro compañeros en el Ineos Grenadiers: uno de ellos le ayudó a ganar el Tour de Francia

El pedalista zipaquireño, que seguirá con el equipo para 2026, dijo adiós a cuatro pedalistas que no seguirán en la actividad, en especial con uno que es referente

Diego Ariza

Egan Bernal viene de correr la Vuelta a España, en la que terminó en el top 20 de la clasificación general - crédito Bruna Casas/REUTERS

La escuadra británica Ineos Grenadiers atraviesa una etapa de cambios tras la confirmación de la salida de cuatro de sus ciclistas más experimentados, todos compañeros del colombiano Egan Bernal, que ahora contará con nuevas caras para la temporada 2026.

El colombiano tendrá un golpe fuerte porque se retira un pedalista clave en el Tour de Francia 2019, cuando el zipaquireño se alzó con el maillot amarillo y lo ayudó en las últimas etapas para conseguir el título, que fue el primero para Colombia y en la joven carrera del Escarabajo.

La importancia de estas salidas radica en la trayectoria y el peso específico de los corredores que dejan la formación, que implica la pérdida de experiencia y liderazgo, además de que obliga al Ineos Grenadiers a replantear su estrategia para mantener su estatus entre los equipos más competitivos del circuito internacional.

Refuerzos y promoción interna en Ineos Grenadiers

Geraint Thomas, Jonathan Castroviejo, Omar Fraile y Salvatore Puccio han anunciado su retiro profesional, una decisión que representa una baja sensible para el equipo y plantea interrogantes sobre su estructura competitiva de cara a la temporada 2026.

Geraint Thomas fue clave para que Egan Bernal saliera campeón del Tour de Francia 2019, acompañándolo hasta el título - crédito Christian Hartmann/REUTERS

Frente a este escenario, la dirección del Ineos Grenadiers ha optado por una doble vía para suplir las bajas. Según Antena 2, el equipo planea promover a jóvenes talentos de su filial, entre los que destacan Peter Oxenberg y Theodor Storm, quienes se incorporarán a la plantilla profesional.

Además, la escuadra ha confirmado la contratación de Dorian Godon, procedente del Decathlon AG2R La Mondiale, como refuerzo para la temporada 2026. Estas incorporaciones buscan compensar la experiencia perdida y garantizar la continuidad del proyecto deportivo.

Dorian Godon, que viene del Decathlon AG2R La Mondiale, tiene experiencia en carreras como el Tour de Francia - crédito Molly Darlington/REUTERS

Egan Bernal: permanencia y liderazgo

En medio de estos cambios, la situación de Egan Bernal ha sido objeto de especulación. Diversos rumores lo vinculaban con una posible salida hacia el equipo neerlandés Visma | Lease a Bike, liderado por Jonas Vingegaard y Wout van Aert, dos de los mejores ciclistas del mundo.

Sin embargo, el colombiano ha reiterado su compromiso con el Ineos Grenadiers: “Yo tengo gran respeto y admiración por Jonas (Vingegaard). Me parece que es una buena persona, muy buen corredor. Todos sabemos que el Visma es de los equipos más dominantes y más fuertes, pero yo tengo contrato con el Ineos hasta 2026”.

Egan, que ha permanecido en el equipo desde su llegada al World Tour en 2018 —cuando la escuadra aún se denominaba Team Sky—, subraya la relación de apoyo y cercanía que mantiene con la formación británica, especialmente tras el grave accidente que sufrió y que lo mantuvo alejado de la competición durante varios meses.

Egan Bernal también encabeza la delegación colombiana que disputa el Mundial de Ciclismo de Ruta en Ruanda - crédito Fedeciclismo

Es un equipo que me ha apoyado muchísimo, nunca me soltó la mano en estos últimos años, que me apoyó en momentos que no eran fáciles y pues llevo acá ocho años. Desde antes me seguían, es una relación de mucho tiempo que ya muchas personas pasan a ser parte como si fuera una familia, pasa uno más tiempo con ellos que con la propia familia”, explicó el ciclista a Señal Colombia.

La permanencia de Bernal cobra especial relevancia en el contexto actual del Ineos Grenadiers, que busca reconfigurarse tras la salida de figuras clave. El colombiano, ganador del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021, se mantiene como una de las principales apuestas del equipo para las grandes vueltas, pese a que no figura como antes. Su decisión de continuar en la escuadra británica refuerza la estabilidad del proyecto y ofrece una referencia para los nuevos talentos que se integrarán en los próximos años, aportando con su experiencia.

