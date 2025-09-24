Atlético Nacional le habría puesto el ojo a un reconocido técnico de la Liga BetPlay: vea de quién se trata

Atlético Nacional completa una semana en la que no cuenta con un técnico oficial, dejando a Diego Arias como encargado - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional sigue sin encontrar un técnico para lo que queda de la temporada 2025, luego del despido de Javier Gandolfi y dejando como encargado a Diego Arias, proveniente del equipo sub-20, para dirigir al equipo en la Liga BetPlay y seguramente para los cuartos de Copa Colombia.

En medio de los candidatos, habría aparecido el nombre de un entrenador que se encuentra en la Liga BetPlay, dirige uno de los clubes históricos y ya sabe lo que es salir campeón en el fútbol colombiano, aunque con otra oferta de un conjunto en el exterior que lo pidió con urgencia.

De otro lado, el equipo continúa con su trabajo bajo el mando de Arias y con la alegría de ganar ante Unión Magdalena en Santa Marta, que los afianzó en la tabla de posiciones y con la mirada puesta en el clásico contra Millonarios, el sábado 27 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot.

El posible candidato de Nacional

Desde hace un tiempo que el cuadro verde tendría la política de buscar solo técnicos extranjeros, luego del fracaso con Jhon Jairo Bodmer, entre 2023 y 2024, sumado a que tuvieron éxito con las elecciones de Efraín Juárez y Javier Gandolfi, este último por ser campeón de la Superliga.

Se conoció que Jorge Bava apareció en la lista de opciones para ser técnico de Atlético Nacional, un hecho que sorprende a todos los aficionados porque el entrenador aún cuenta con contrato en Santa Fe, pero los verdes se habrían adelantado a las cosas para asegurarlo.

El programa radial El VBar Caracol aseguró que la dirigencia, al parecer, lo habría elegido para adelantar su proyecto, pero la única manera de que dijera si era esperar a que definiera su futuro con los Cardenales, que lo querían para la Copa Libertadores 2026, en la que arrancarán desde la fase de grupos.

“Atlético Nacional tenía en sus planes contratar a Jorge Bava y estaba teniendo acercamientos para tenerlo el próximo año”, señaló el medio el martes 23 de septiembre, sin dar más detalles de cómo iban las negociaciones y cuánto pedía el uruguayo.

Por el momento, no se sabe si Bava había aceptado o no a una posibilidad en el verde, o si también le dio la prioridad a Santa Fe para igualar alguna oferta de los antioqueños, tal como se haría con Cerro Porteño, que es el otro interesado en el timonel y parece que se adelantó a todos.

La opción de Cerro Porteño

Más allá de que los Verdolagas tuvieran interés en el uruguayo, al punto de conversar para llegar a un acuerdo de cara a 2026, lo cierto es que dicho plan se habría arruinado el 23 de agosto, luego de conocerse una noticia que prendió las alarmas en la casa Cardenal.

Todo se debe a que Cerro Porteño envió una oferta por Jorge Bava, entrenador que aún no acepta ni rechaza la propuesta hasta conversar con Santa Fe para definir el paso a seguir, ya que el precio es elevado y se cumpliría con la cláusula de rescisión en el contrato.

Según el periodista César Merlo, los paraguayos ofrecieron hasta 200.000 dólares para quedarse con Bava, con lo que estarían listos para dar por terminado el vínculo con los bogotanos y que parta camino a Asunción, pues la campaña en el Torneo Clausura es pésima.

Mientras tanto, el presidente Eduardo Méndez dejó claro que se sentará con el técnico para definir su futuro, después de que vuelva del encuentro ante el Medellín por la Copa Colombia el miércoles 24 de septiembre.