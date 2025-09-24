Deportes

Acusan a James Rodríguez de pelearse con el entorno del Club León en México: “No lidera absolutamente nada”

Antes del partido contra Mazatlán, en el que el colombiano fue figura, un periodista recordó el paso de James por Rayo Vallecano y São Paulo, en donde el futbolista salió con malas relaciones con los directivos

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

James Rodríguez regresó a la titular con Club León tras su ausencia en la caída 5-0 ante Tijuana - crédito Club León

El futuro de James Rodríguez en el Club León se ve cada vez más incierto, las dudas de su continuidad se intensifican mientras el rendimiento del equipo ha ido en descenso.

Sin embargo, el colombiano se destaca como el jugador más influyente en el ataque del Club León aportando goles y asistencias.

El periodista Paco Vela, que sigue la actualidad del conjunto esmeralda, habló sobre el jugador en su canal de Youtube, Gol y puerta.

Al comunicador no le ha caído bien algunas actitudes del jugador y puso sobre la mesa los antecedentes recientes del futbolista en España y Brasil, señalando que situaciones similares se vivieron durante su paso por Rayo Vallecano y São Paulo.

“James Rodríguez vino a hacer lo mismo que ha hecho en otros equipos y está bien, no pasa nada, ya lo sabíamos o es que acaso les sorprende esto que está pasando, si era lo más normal del mundo”, dijo el Vela en el espacio de opinión.

James Rodríguez marcó su cuarto gol con Club León - crédito Club León

El periodista fue más allá y recordó episodios conflictivos en los anteriores clubes del volante.

“Se peleó con los del Rayo Vallecano, también con la gente de São Paulo y, ahora, en el León, está haciendo lo mismo”, detalló Vela en su análisis.

Rodríguez tiene contrato vigente hasta diciembre de 2025. Ante esto, el futuro del jugador podría estar en otros clubes de México o Estados Unidos.

En cuanto al desempeño, Vela cuestionó el rol de liderazgo de James Rodríguez en el vestuario del León y la posibilidad de que asuma protagonismo.

“Las cosas no están bien. Si este equipo no está luciendo, no se va a arriesgar a entrar en ese equipo. Él no es un líder, no lidera absolutamente nada. En León, hay otros que tienen ese rol. Ojalá lo viéramos al frente de este grupo, pero no es el caso”, enfatizó el periodista, señalando además que las molestias físicas del jugador han llevado a que sume pocos minutos en la presente temporada.

James Rodríguez, figura del Club León en el empate ante Mazatlán

James Rodríguez sumó minutos en el empate sin goles de Club León - crédito Club León

En la última jornada del fútbol mexicano, James Rodríguez volvió a ser protagonista durante el empate 2-2 entre Club León y Mazatlán, mostrando un nivel destacado que no se reflejó en el resultado final.

En un duelo marcado por la inestabilidad reciente del equipo y el cuestionamiento al entrenador Eduardo Berizzo, el mediocampista colombiano rompió una sequía goleadora en la Liga MX y proporcionó una asistencia clave, aunque la victoria escapó de las manos del conjunto esmeralda.

El regreso al gol en Liga MX se produjo para James después de dos meses sin marcar en esa competición; su última anotación había sido en la Leagues Cup, mientras que en la liga local no convertía desde el partido frente a Chivas en julio.

James Rodríguez volvió a ser titular tras superar los problemas físicos que le impidieron ser protagonista en la Leagues Cup - crédito Club León

A pesar del empate, la actuación individual de James Rodríguez fue ampliamente reconocida. El colombiano sumó un gol y una asistencia, jugó los 90 minutos del encuentro y recibió la mejor calificación del partido. Desde el portal SofaScore, obtuvo 10 puntos, y su desempeño fue elogiado por periodistas e hinchas en redes sociales:

“James Rodríguez hizo un gol y dio una asistencia, por lo que ha obtenido la calificación perfecta de 10 puntos. Siempre es él quien crea las jugadas, pero está en un club que no le da garantías y no sostiene los resultados. Pero @jamesdrodriguez es un crack”, publicó @Mugdany.

Con este empate, León permanece en la décima posición de la tabla, acumulando 12 puntos y manteniendo opciones matemáticas de clasificar a los playoffs a falta de siete fechas para el final del torneo. El próximo reto del club será ante FC Juárez, dirigido por los colombianos Óscar Estupiñán y Diego Valoyes, en un encuentro que se presenta fundamental para el cuerpo técnico y el futuro del equipo

James RodríguezClub LeónContrato James RodríguezFuturo de James RodríguezLiga MXFútbol MéxicoColombia-Deportes

