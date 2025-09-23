Estos fueron los futbolistas colombianos que compartieron con Dembélé, el nuevo Balón de Oro, a lo largo de su carrera

La alegría de Ousmane Dembélé al recibir el balón de oro - crédito Benoit Tessier / REUTERS

El 22 de septiembre de 2025 se llevó a cabo la ceremonia del Balón de Oro, en donde la principal novedad que dejó el evento en el mundo del fútbol fue la victoria de Ousmane Dembélé sobre futbolistas como el español Lamine Yamal.

Este reconocimiento de Ousmane Dembélé como Balón de Oro 2025 no solo representa un hito en la carrera del futbolista francés, sino que también resalta la presencia de varios jugadores colombianos que compartieron vestuario con él en diferentes etapas de su trayectoria europea.

La conexión entre el nuevo mejor jugador del mundo y el fútbol colombiano se ha tejido a lo largo de los años a través de cuatro figuras que coincidieron con Dembélé en clubes de primer nivel, en donde haremos un repaso de ellas.

Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero llegó en la temporada 2015-2016 al Stade Rennes, de la liga francesa, procedente del Porto (Portugal). Allí coincidió con Dembélé, que luego se iría al Borussia Dortmund y de allí pasó al Barcelona - crédito @juanferquinterop/Instagram

En los comienzos de su carrera deportiva, Dembélé coincidió con el volante Juan Fernando Quintero en el Stade Rennes, equipo de la Ligue 1 (primera división del fútbol de Francia).

En esa época, Dembélé jugaba sus primeros partidos como profesional, mientras que Juan Fernando Quintero ya había sido cedido por parte del Oporto, de Portugal.

En la cancha, Quintero y Dembéle alcanzaron a estar en 10 partidos en 551 partidos (entre Ligue 1 y Copa de Francia), en donde participaron en un gol en la temporada 2015-2016.

Ligue 1 de Francia: Stade Reims 2-2 Stade Rennes - 19 minutos juntos

Ligue 1 de Francia: Stade Rennes 0-1 Marsella - 33 minutos juntos

Ligue 1 de Francia: Saint Éttiene 1-1 Stade Rennes - 14 minutos juntos

Ligue 1 de Francia: Stade Rennes 1-1 SM Caen - 76 minutos juntos

Ligue 1 de Francia: Guingamp 0-2 Stade Rennes - 90 minutos juntos

Copa de Francia: Niza 1-1 Stade Rennes - 58 minutos juntos

Ligue 1 de Francia: Stade Rennes 2-2 Lorient - 75 minutos juntos y un gol en cojunto

Ligue 1 de Francia: Stade Rennes 1-0 Ajaccio - 71 minutos juntos

Ligue 1 de Francia: Girondins Burdeos 4-0 Stade Rennes - 25 minutos juntos

Ligue 1 de Francia: Stade Rennes 0-1 Saint Éttiene - 90 minutos juntos

Adrián Ramos

Adrián Ramos en el Borussia Dortmund jugó 79 partidos y marcó 19 goles - crédito Borussia Dortmund

Otro de los históricos que compartió con Dembélé fue el delantero Adrián Ramos, ídolo del América de Cali.

Fue en el Borussia Dortmund en la temporada 2016-2017, cuando Dembéle ya había pasado del fútbol francés a Alemania por un valor de 35 millones de euros.

En cancha, coincidió con el oriundo de Villa Rica (Cauca), un total de 9 partidos en 354 minutos.

Supercopa de Alemania 2016-2017: Borussia Dortmund 0-2 Bayern Múnich - 68 minutos en cancha

Copa de Alemania 2016-2017: Eintracht Trier 0-3 Borussia Dortmund - 14 minutos en cancha

Bundesliga 2016-2017: RB Leipzig 1-0 Borussia Dortmund - 5 minutos en cancha

Bundesliga 2016-2017: Borussia Dortmund 6-0 Darmstadt 98 - 64 minutos en cancha

Bundesliga 2016-2017: FG Ingolstadt 3-3 Borussia Dortmund - 90 minutos en cancha

Copa de Alemania 2016-2017: Borussia Dortmund 1-1 Unión Berlín - 52 minutos en cancha

UEFA Champions League: Borussia Dortmund 1-0 Sporting de Lisboa - 46 minutos en cancha

Bundesliga: Eintracht Frankfurt 2-1 Borussia Dortmund - ambos jugaron ese partido pero no compartieron minutos

Bundesliga 2016-2017: Colonia 1-1 Borussia Dortmund - 15 minutos en cancha

Yerry Mina

Otro de los que colombianos con los que compartió camerino fue Yerry Mina - crédito Albert Gea / REUTERS

Yerry Mina fue otro de los colombianos que estuvo junto a Dembéle en su carrera deportiva.

Fue en el FC Barcelona, cuando el defensor colombiano llegó procedente del Palmeiras de Brasil por un valor de 30 millones de euros.

Allí, alcanzaron a jugar 228 minutos en 5 partidos y participaron en un gol:

La Liga 2017-2018: Barcelona 0-0 Getafe - 27 minutos en cancha

La Liga 2017-2018: RC Celta 2-2 Barcelona - 78 minutos en cancha

La Liga 2017-2018: Barcelona 5-1 Villarreal - 10 minutos en cancha y un gol en conjunto, el último gol al minuto 90

La Liga 2017-2018: Levante UD 5-4 Barcelona - 60 minutos en cancha

La Liga 2017 - 2018: Barcelona 1-0 Real Sociedad - 53 minutos en cancha

Jeison Murillo

Jeison Murillo tampoco tuvo un paso exitoso por el Barcelona FC - crédito Albert Gea / REUTERS

El último colombiano que compartió con el Balón de Oro fue el central Jeison Murillo.

En 3 partidos en 234 minutos, ambos futbolistas estuvieron en cancha, y en un solo partido completaron los 90 minutos en cancha. A continuación estos fueron los detales:

Copa del Rey 2018-2019: Levante 2-1 Barcelona - 90 minutos en cancha

Copa del Rey 2018-2019: Barcelona 3-0 Levante - 77 minutos en cancha

La Liga 2018-2019: SD Huesca 0-0 Barcelona - 67 minutos en cancha

Este es el listado de futbolistas colombianos que compartieron con Dembéle

Temporada 2015-2016: Juan Fernando Quintero (Stade Rennes)

Temporada 2016-2017: Adrián Ramos (Borussia Dortmund)

Temporada 2017-2018: Yerry Mina (Barcelona FC)

Temporada 2018-2019: Jeison Murillo (Barcelona FC)