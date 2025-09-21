Deportivo Cali vs. Santa Fe: la final que más se ha repetido en el fútbol femenino y que es liderado por las azucareras

Deportivo Cali es el vigente campeón de la Liga BetPlay Femenina - crédito Colprensa

Con la posibilidad latente de conquistar su tercera estrella en la Liga Femenina, Deportivo Cali se prepara para enfrentar nuevamente a Independiente Santa Fe en la final del torneo e igualarlas como las más veces campeonas del fútbol femenino en Colombia.

A lo largo de su historia, el conjunto azucarero ha disputado tres finales en el fútbol femenino colombiano y en dos de ellas, el rival ha sido Santa Fe, favoreciéndole los resultados a las caleñas.

En la edición 2021, Deportivo Cali se midió por primera vez en una final ante Santa Fe. El cruce se definió rápidamente en el partido de ida, jugado en Bogotá, donde las Azucareras sorprendieron al imponerse 4 a 1 ante las leonas. El empate 2 a 2 en el encuentro de vuelta selló un marcador global de 6 a 3, otorgando el primer título femenino al equipo vallecaucano.

Deportivo Cali se consagró campeón de la Liga Femenina 2021, luego de empatar 2-2 en el estadio Myriam Guerrero en el juego de vuelta de la gran final, para imponerse 6-3 en el marcador global ante Independiente Santa Fe - crédito Dimayor

En 2024, el destino cruzó nuevamente a Deportivo Cali y Santa Fe en la definición por el título. Las dirigidas por Jhon Alber Ortiz se hicieron fuertes como locales en Palmaseca, venciendo 2 a 1 en el primer duelo. La superioridad se confirmó en la vuelta, al imponerse en el estadio El Campín por 2 a 0, consiguiendo así la segunda estrella del club en la Liga Femenina. En ambas consagraciones, Deportivo Cali superó en la serie definitiva a las Leonas de Bogotá.

Los títulos de Independiente Santa Fe en el fútbol femenino

Santa Fe celebrando su tercer título de la Liga Femenina - crédito Ernesto Guzmán Jr/EFE

La trayectoria de Independiente Santa Fe en la Liga Femenina colombiana ha estado marcada por su presencia desde los inicios en el torneo. Las Leonas hicieron su debut en 2017, coincidiendo con el año de lanzamiento de la competición profesional femenina en el país.

Durante esa temporada inaugural, el equipo bogotano alcanzó un rendimiento sobresaliente, finalizando la fase de grupos con puntaje perfecto tras ganar todos sus compromisos.

En la final de aquel año, el rival fue Atlético Huila. El encuentro de ida, disputado fuera de casa, se saldó con una victoria 1-2 para Santa Fe. La vuelta, celebrada ante 33.327 espectadores en El Campín, concluyó 1-0 a favor de las locales, lo que permitió a las rojas quedarse con la primera estrella de su historia.

La llegada de la pandemia no detuvo el empuje de las capitalinas. En 2020, Santa Fe volvió a disputar la final, esta vez frente a América de Cali. El duelo de ida tuvo lugar en el Pascual Guerrero, con triunfo para el equipo bogotano por 1-2.

La consagración se concretó en El Campín, donde Santa Fe se impuso 2-0, obteniendo así un marcador global de 4-1 y asegurando su segunda estrella en la máxima categoría femenina.

En 2023, las leonas se encontraron de nuevo con América de Cali en la instancia definitiva. El primer encuentro, celebrado en El Campín, otorgó una ventaja crucial de 2-0 a Santa Fe. A pesar de las dificultades y la presión en el partido de vuelta en el Pascual Guerrero, el equipo bogotano supo conservar el resultado para adjudicarse su tercer título.

Hora y dónde ver la final del fútbol femenino 2025

Afiche de la Dimayor para el partido entre Deportivo Cali vs. Santa Fe - crédito Dimayor

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - Final de la Liga Femenina BetPlay

Lugar : Estadio Deportivo Cali - Cali, Colombia.

Fecha y hora : domingo 21 de septiembre - 5:00 p. m. hora colombiana

Transmisión : Win Sports + y Señal Colombia

Posible alineación Deportivo Cali : Luisa Agudelo; Kelly Ibarguen, Stefanía Perlaza, Kelly Caicedo, Angie Salazar; Loren Sánchez, Paola García, Natalia Hernández; Melanin Aponza, Michelle Vasquéz y Leidy Cobos.

D.T. Deportivo Cali : Jhon Alber Ortíz.

Posible alineación Independiente Santa Fe : Yessica Velásquez; Viviana Acosta, Andrea Pérez, Cristina Motta, Katherine Valbuena; Karen Hernández, Tahicelis Marcano; Daniela Garavito, Isabella Díaz, Heidy Mosquera y Mariana Zamorano

D.T. Independiente Santa Fe: Ómar Ramírez