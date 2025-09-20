Sebastián Montoya sufrió problemas mecánicos en Bakú: el fuego en su monoplaza lo dejó sin podio en la Sprint de Azerbaiyán de la Fórmula 2

El monoplaza de Sebastián Montoya prendió fuego en los últimos giros de la Sprint en Bakú, obligando al colombiano a abandonar cuando luchaba por el podio - crédito Espn

La carrera sprint de la Fórmula 2 en Bakú tuvo un sabor amargo para el colombiano Sebastián Montoya, quien parecía encaminado a su segundo podio de la temporada, pero vio frustradas sus opciones tras un problema mecánico en la parte final de la competencia.

El hijo del excampeón de la Fórmula 3000, Juan Pablo Montoya, había mostrado solidez desde el inicio. Tras esquivar el accidente múltiple en la primera curva, que involucró a Rafael Villagomez, Pepe Martí y Martinius Stenshorne, Montoya se mantuvo en la pelea por las posiciones de privilegio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la primera parte de la prueba, llegó a rodar tercero y presionó al piloto noruego Martinius Stenshorne por el segundo lugar, justo detrás del líder Dino Beganovic.

Cuando el noruego abandonó por avería, Montoya heredó la segunda posición y parecía tener en sus manos un podio histórico en el difícil circuito urbano de Bakú.

Sin embargo, la fortuna le dio la espalda: en la vuelta 18 fue superado por Luke Browning y, poco después, su monoplaza comenzó a perder potencia de manera notoria, hasta que incluso se apreció fuego saliendo de la zona del motor.

El piloto colombiano está firmando una temporada 2025 con altibajos, pero logró consolidarse en el top 10 del campeonato - crédito Prema Racing

Pese a las dificultades, el colombiano consiguió llevar el carro hasta la meta en la decimoquinta posición, muy lejos de los puntos y de la gran actuación que venía construyendo.

Mientras Montoya sufría el infortunio, Beganovic y Browning concretaban un doblete para la escudería Hitech, que les permitió recortar distancia frente al equipo Invicta Racing, el equipo líder. El italiano Leonardo Fornaroli ‘salvó los muebles’ para Invicta con un quinto lugar, manteniendo el liderato del campeonato de pilotos pese a los problemas.

El podio en Azerbaiyán quedó conformado por Beganovic, Browning y el irlandés Alex Dunne, seguidos por Jak Crawford y el ya mencionado Fornaroli. Richard Verschoor, Gabriele Minì y Victor Martins completaron la zona de puntos.

Dino Beganovic celebró la victoria en Bakú, acompañado en el podio por Luke Browning y Alex Dunne; Sebastián Montoya no pudo terminar la carrera - crédito F2

A pesar del abandono, Montoya dejó una imagen combativa y demostró que tiene ritmo para pelear en la parte alta. El colombiano buscará revancha en la carrera principal del domingo, que se disputará a las 6:00 a. m.

Una primera temporada desafiante para Sebastián Montoya en la Fórmula 2

La temporada 2025 de la Fórmula 2 ha estado marcada por una intensa lucha en la parte alta de la clasificación, con Leonardo Fornaroli, Luke Browning y Richard Verschoor disputándose el título.

Sin embargo, para Colombia, el foco ha estado en el desempeño de Sebastián Montoya, quien afrontó un año de contrastes que lo ubican actualmente en la novena posición del campeonato con 74 puntos.

El colombiano arrancó el calendario con buen ritmo en Melbourne, donde sumó sus primeros puntos. A partir de allí, su campaña combinó resultados positivos con momentos complicados.

En circuitos exigentes como Mónaco y Barcelona logró mantenerse en el top 10, pero también vivió fines de semana difíciles en los que las clasificaciones le jugaron en contra y lo obligaron a remontar desde el fondo de la parrilla.

Sebastián Montoya cruzó la meta en segundo lugar en Silverstone, tras una impecable remontada desde la sexta posición en la carrera sprint de la Fórmula 2 - crédito Prema Racing

El punto más alto de su temporada llegó en el verano europeo. En Silverstone, Montoya firmó un destacado cuarto lugar en la carrera principal, mostrando velocidad y consistencia frente a los líderes del campeonato.

Más tarde, en Spa-Francorchamps y Monza, volvió a sumar puntos importantes que consolidaron su presencia dentro del grupo de los diez mejores del año.

Con estos resultados, Montoya se mantiene por delante de pilotos como Dino Beganovic y muy cerca de superar a Roman Staněk en la tabla general. Más allá de la irregularidad, su campaña ha dejado claro que tiene el ritmo para pelear en la zona media-alta de la categoría.

De cara a 2026, el objetivo será dar un salto de calidad que lo acerque con mayor frecuencia al podio. Para Colombia, su presencia en la F2 continúa siendo motivo de orgullo y expectativa en el camino hacia un futuro en la Fórmula 1.