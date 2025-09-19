Deportes

Falcao se metió en nueva polémica: reveló el top-3 de sus equipos favoritos a nivel profesional, y Millonarios no entró en la lista

El goleador histórico de la Selección Colombia no incluyó al club bogotano entre los equipos más importantes de su carrera, pero destacó al Atlético de Madrid, al Mónaco y al Porto en su lista personal

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Falcao habló sobre cómo fue su carrera profesional y entregó detalles sobre su vida personal - crédito Mario Suárez / YouTube

La reciente ausencia de Millonarios en la selección de los tres equipos más importantes en la carrera de Radamel Falcao García generó sorpresa entre los seguidores del fútbol colombiano.

El delantero, que finalizó su etapa en el club bogotano y actualmente se encuentra sin equipo, compartió su perspectiva en una entrevista concedida al canal de Youtube de Mario Suárez, exjugador español, donde abordó tanto aspectos personales como profesionales de su trayectoria.

El delantero colombiano habló sobre
El delantero colombiano habló sobre su vida profesional y personal - crédito El camino de Mario / YouTube

Durante la conversación, Falcao, de 39 años, fue consultado sobre los clubes que considera más relevantes en su carrera.

En su respuesta, el goleador histórico de la Selección Colombia dejó fuera a Millonarios, equipo con el que mantuvo una relación especial y en el que jugó durante el último año.

“En mi top 3 de equipos que he jugado están Atlético de Madrid, por eso me dolió mucho que no hicieran el esfuerzo para que me quedara. Podría poner el Mónaco en ese lugar también, para mí y mi familia es muy especial. Y de último, el Porto. Yo fui muy feliz en el Atleti”, declaró Falcao en la entrevista con Mario Suárez.

El delantero profundizó en su experiencia en el Atlético de Madrid, destacando la calidad de algunos de sus compañeros con los que compartió.

“Alcancé a compartir con (Diego) Forlán, fantástico, (José Antonio) Reyes tenía mucha calidad, Arda (Turan) no lo parecía y luego lo fui conociendo y dije que ese tipo tenía una calidad enorme, creo que fue el que más me sorprendió. Lo mejor de (Diego Pablo) Simeone es que te contagia mucho; lo peor, tal vez lo pesado del día a día, desgasta”, según relató Falcao en el canal de Mario Suárez.

Respecto a su salida del club madrileño, el futbolista expresó cierta desilusión por la falta de interés en retenerlo.

“Para mí, eso fue un poco decepcionante por parte del Atlético de Madrid. No tengo rencor y entiendo la situación, les obliga a vender, como con el ‘Kun’ (Agüero) o con (Fernando) Torres, pero pensé que iba a tener una oferta para intentar retenerme, pero nunca recibí nada de ellos. Tengo buena relación, pero nunca lo hablé, solo vi que estaban buscando la manera de venderme”, afirmó Falcao en la misma entrevista.

Mientras define su futuro profesional, Falcao García dedica su tiempo a la familia, en un periodo de incertidumbre sobre el próximo destino en su carrera deportiva.

El día que Falcao estuvo cerca de fichar por el Real Madrid

Falcao estuvo en el radar
Falcao estuvo en el radar del Real Madrid de Florentino Pérez cuando estaba en su mejor momento futbolístico - crédito Europa Press/Colprensa

El episodio que marcó la negativa de Radamel Falcao García a fichar por el Real Madrid en el apogeo de su carrera estuvo determinado por un profundo lazo emocional con el Atlético de Madrid.

El delantero colombiano, quien entre 2011 y 2014 alcanzó la cúspide de su rendimiento deportivo, reconoció que el interés del club presidido por Florentino Pérez fue real, pero su identificación con el equipo rojiblanco resultó decisiva.

Durante el año 2012, el desempeño de Falcao con el Atlético de Madrid lo catapultó al reconocimiento internacional, permitiéndole integrar el once ideal de la FIFA junto a figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

En ese periodo, dominado por el FC Barcelona y el Real Madrid, la prensa española difundió versiones sobre una posible negociación entre el atacante y la directiva merengue. Incluso se mencionó un episodio en el que Florentino Pérez habría intentado formalizar el traspaso mediante una servilleta.

El propio Falcao detalló ese momento en su diálogo con Mario Suárez, según recogió la prensa española:

“Me pone la servilleta, tenía a Casillas ahí y tenía al de prensa del Atlético ahí, me dice que esconda la servilleta”.

El delantero añadió que la situación fue incómoda, ya que Florentino Pérez le pidió que firmara la servilleta.

“No, lo del Real Madrid, no sé qué tan cierto es que si hubo manejos. Me hicieron llamar por una persona del Real Madrid, obviamente tenían interés, pero era, no sé, significaba mucho para el Atlético de Madrid. Una situación compleja y ya estaba identificado con el Atleti y lo que significaba para ellos”, confesó Falcao en la misma conversación.

Dos jugadores de la selección

Así fue el fuerte enfrentamiento

José Mourinho, nuevo técnico del

Los ciclistas colombianos se dispararon

MÁS NOTICIAS
Una foto en redes sociales

Así fue como Polilla se

James Rodríguez sigue siendo un

