Esta fue la razón que impidió que Falcao fichara con el Real Madrid en su mejor momento deportivo: "No me arrepiento"

El futbolista profesional reveló que el interés del club presidido por Florentino Pérez existió, pero su cariño por el equipo rojiblanco pesó más

Luciano Niño

Falcao estuvo en el radar
Falcao estuvo en el radar del Real Madrid de Florentino Pérez cuando estaba en su mejor momento futbolístico

El vínculo emocional con el Atlético de Madrid fue el factor determinante que llevó a Radamel Falcao García a rechazar una posible transferencia al Real Madrid en el punto más alto de su carrera. El delantero colombiano, que entre 2011 y 2014 se consolidó como una de las figuras más destacadas del fútbol mundial, reveló que el interés del club presidido por Florentino Pérez existió, pero su identificación con el equipo rojiblanco pesó más que cualquier oferta.

Durante 2012, el rendimiento de Falcao atrajo la atención internacional y lo posicionó como referente para numerosos futbolistas. Su desempeño con el Atlético de Madrid lo llevó a integrar el once ideal de la FIFA junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en una época dominada por el FC Barcelona y el Real Madrid.

En ese contexto, la prensa española difundió versiones sobre una supuesta negociación entre el atacante y la directiva merengue, llegando incluso a mencionar un episodio en el que Florentino Pérez habría intentado formalizar el traspaso mediante una servilleta.

Falcao relató los detalles de ese episodio en una conversación con su excompañero Mario Suárez. “Me pone la servilleta, tenía a Casillas ahí y tenía al de prensa del Atlético ahí, me dice que esconda la servilleta”.

El futbolista profesional reveló que el interés del club presidido por Florentino Pérez existió, pero su cariño por el equipo rojiblanco pesó más

Agregó que “fue un momento incómodo, tenía a Florentino ahí que firmara la servilleta. No, lo del Real Madrid, no sé qué tan cierto es que si hubo manejos. Me hicieron llamar por una persona del Real Madrid, obviamente tenían interés, pero era, no sé, significaba mucho para el Atlético de Madrid. Una situación compleja y ya estaba identificado con el Atleti y lo que significaba para ellos”, confesó el colombiano en diálogo con Mario Suárez, según recogió la prensa española.

Falcao habló sobre su paso por Millonarios

Radamel Falcao revela el calvario emocional que vivió durante su paso por Millonarios en Bogotá

La llegada de Radamel Falcao a Bogotá para integrarse al Club Millonarios estuvo lejos de ser una experiencia sencilla. El delantero colombiano, en diálogo con su amigo y exfutbolista Mario Suárez, reveló que la presión y la exposición pública en la capital del país le provocaron episodios de ansiedad y una sensación de asfixia que definió como un auténtico “calvario”.

El impacto emocional y físico de la vida en Bogotá se manifestó de inmediato para Falcao. Según relató en la conversación, la constante atención de los aficionados y la falta de privacidad le generaron un profundo malestar. “Yo cuando llegué a Bogotá, la gente estaba muy encima, me sentía muy abrumado, me sentía asfixiado y llegué a tener episodios de ansiedad. No puedes respirar, sientes que no respiras y terminaba pasando la noche entera sin dormir. Me sentía abrumado y me mataba que no sabía qué me sucedía y entraba en más ansiedad”, relató el delantero en el pódcast El Camino de Mario.

La situación llegó a tal punto que, en una de las noches más difíciles, Falcao se vio obligado a comunicarle al entonces técnico Alberto Gamero que no podía entrenar tras no haber dormido. “Hubo un día que le dije al entrenador, ‘no dormí nada, pasé la noche despierto; déjame descansar’. Y la gente no ve esas cosas”, añadió el futbolista en el mismo programa.

El futbolista relató cómo la exposición pública y la atención constante de los aficionados impactaron su salud mental, dificultando su adaptación al club capitalino

La adaptación al fútbol colombiano representó otro desafío para el exjugador de Millonarios. Falcao reconoció que el estado de los campos en Colombia dista mucho de los estándares europeos, lo que dificultó su rendimiento y adaptación al juego. “En la mayoría de los estadios hubo mucho respeto. Conocer el fútbol me ha llevado tiempo, los campos no son como en Europa, lo sufres, hay unos campos que parece que entrenas en la arena de Miami. El juego se termina haciendo lento, pero el campo no te da velocidad, te come las piernas”, manifestó durante la entrevista.

