Conmebol desautorizó al árbitro colombiano Andrés Rojas: revirtió polémica decisión contra Flamengo en la Copa Libertadores

El arranque de los cuartos de final de la Copa Libertadores tenía un partido especialmente llamativo el pasado jueves 18 de septiembre entre Flamengo y Estudiantes de La Plata.

El juego de ida disputado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro se desarrolló de forma intensa, pero tuvo un final polémico por cuenta de las decisiones arbitrales de la terna liderada por el central colombiano Andrés Rojas, y apoyada desde el VAR por Nicolás Gallo.

El Fla tomó la ventaja en los primeros 10 minutos de juego con goles de Pedro y Guillermo Varela. Pero la expulsión del delantero ecuatoriano Gonzalo Plata al minuto 82 por doble amarilla en una jugada ampliamente discutida modificó el final del encuentro, pues el Pincharrata descontó poco después por intermedio de Guido Carrillo en el minuto 89, dándoles una esperanza de revertir el resultado en el partido de vuelta en el estadio Jorge Luis Hirschi.

En la jugada en cuestión, Plata disputó una pelota dividida con Facundo Rodríguez. El ecuatoriano gana la posición a su rival, pero al intentar despejar el balón, ambos jugadores chocan y caen al suelo.

Rodríguez, al sentir el contacto del atacante ecuatoriano, mostró gestos de dolor, situación que tuvo en cuenta Rojas para amonestar a Plata y expulsarlo por doble amonestación.

La polémica se amplificó cuando la Conmebol divulgó el audio de la jugada revisada por el VAR. Allí, Gallo analizó la acción desde la cabina e interpretó que la posible falta de Rodríguez sobre Plata ocurrió fuera del área, lo que impedía la intervención del VAR, que solo puede actuar en caso de un posible penal. Además, como la expulsión fue por doble amarilla y no por roja directa, el protocolo tampoco habilitaba la revisión.

La explicación no calmó los ánimos en el club carioca, que insistió en la gravedad de los errores arbitrales, y dio a conocer en su página oficial que apelaría la decisión de Rojas ante la Conmebol.

“Lo que se vio en el campo, liderado por el árbitro colombiano Andrés Rojas, fue una serie de errores y decisiones que superaron los límites del error humano, revelando un enfoque sesgado, con un trato diferenciado para ambos equipos, lo que comprometió directamente el resultado deportivo y la credibilidad de la competición”, expresaron en la comunicación.

El documento también hizo hincapié en que la decisión de Gallo de no intervenir ”cuando el protocolo lo exigía también llamaron la atención”, calificando la terna arbitral colombiana como “desastrosa” y haciendo mención a los árbitros asistentes Alexander Guzmán Bonilla y John Alexander León Sánchez, así como al cuarto árbitro Jhon Alexander Ospina Londoño, considerando que la expulsión de Plata y otras decisiones durante el encuentro influyeron “directamente en el resultado de este partido y comprometió la alineación del Flamengo para el partido decisivo en Argentina”.

Horas más tarde, Flamengo emitió un nuevo comunicado en el que hizo saber que la Confederación Sudamericana de Fútbol revirtió la decisión de Rojas y notificó al club que Gonzalo Plata quedaba habilitado para disputar el partido de vuelta.

El club informó: “La CONMEBOL, a través de un oficio enviado en la primera tarde de este viernes (19), retiró el castigo aplicado al delantero Gonzalo Plata por la segunda tarjeta amarilla, y consecuente expulsión, recibida en el partido ante Estudiantes, realizado el jueves pasado (18), por la CONMEBOL Libertadores”.

Con esta medida, el futbolista está apto para jugar el encuentro de vuelta, previsto para el jueves 25 en La Plata.

Entrenador del Flamengo se despachó contra Andrés Rojas

Filipe Luis, entrenador del cuadro brasileño, explotó contra el árbitro Andrés Rojas por su actuación en el duelo ante Estudiantes.

“Desafortunadamente, hoy el árbitro quiso ser el protagonista del partido. Y cuando eso sucede, cobra sin concentrarse, sin mirar las jugadas que debería mirar. Estuvo el penal de Lino en la primera parte, las faltas con tarjeta amarilla, la arrogancia extrema y una actitud muy permisiva hacia su equipo”, indicó en declaraciones recogidas por la prensa brasileña.

El entrenador expresó que no deseaba que el colegiado volviera a pitar un partido de Copa Libertadores. “Me gustaría mucho que explicaran cómo un árbitro pudo tener tantas ganas de expulsar a un jugador como las que tuvo de expulsar a Plata. Lo tengo en mente y me gustaría mucho que lo explicara. Lo que espero es que este árbitro no vuelva a arbitrar la Libertadores de ahora en adelante”.