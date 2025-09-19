Deportes

Conmebol desautorizó al árbitro colombiano Andrés Rojas: revirtió polémica decisión contra Flamengo en la Copa Libertadores

La actuación del central quedó en entredicho en el primer partido de la serie del Fla ante Estudiantes de La Plata, al punto que el club brasileño apeló la decisión ante la Conmebol

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
Andrés Rojas quedó en el
Andrés Rojas quedó en el centro de la polémica por la doble amarilla a Gonzalo Plata en el partido de Copa Libertadores entre Flamengo y Estudiantes de La Plata - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

El arranque de los cuartos de final de la Copa Libertadores tenía un partido especialmente llamativo el pasado jueves 18 de septiembre entre Flamengo y Estudiantes de La Plata.

El juego de ida disputado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro se desarrolló de forma intensa, pero tuvo un final polémico por cuenta de las decisiones arbitrales de la terna liderada por el central colombiano Andrés Rojas, y apoyada desde el VAR por Nicolás Gallo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Fla tomó la ventaja en los primeros 10 minutos de juego con goles de Pedro y Guillermo Varela. Pero la expulsión del delantero ecuatoriano Gonzalo Plata al minuto 82 por doble amarilla en una jugada ampliamente discutida modificó el final del encuentro, pues el Pincharrata descontó poco después por intermedio de Guido Carrillo en el minuto 89, dándoles una esperanza de revertir el resultado en el partido de vuelta en el estadio Jorge Luis Hirschi.

En la jugada en cuestión, Plata disputó una pelota dividida con Facundo Rodríguez. El ecuatoriano gana la posición a su rival, pero al intentar despejar el balón, ambos jugadores chocan y caen al suelo.

La acción que provocó la
La acción que provocó la doble amonestación de Plata se produjo durante una disputa de balón con Facundo Rodríguez - crédito captura de video

Rodríguez, al sentir el contacto del atacante ecuatoriano, mostró gestos de dolor, situación que tuvo en cuenta Rojas para amonestar a Plata y expulsarlo por doble amonestación.

La polémica se amplificó cuando la Conmebol divulgó el audio de la jugada revisada por el VAR. Allí, Gallo analizó la acción desde la cabina e interpretó que la posible falta de Rodríguez sobre Plata ocurrió fuera del área, lo que impedía la intervención del VAR, que solo puede actuar en caso de un posible penal. Además, como la expulsión fue por doble amarilla y no por roja directa, el protocolo tampoco habilitaba la revisión.

La explicación no calmó los ánimos en el club carioca, que insistió en la gravedad de los errores arbitrales, y dio a conocer en su página oficial que apelaría la decisión de Rojas ante la Conmebol.

Flamengo apeló la decisión ante
Flamengo apeló la decisión ante la Conmebol y en un comunicado oficial cuestionó la actuación de Rojas y del VAR, a cargo del también colombiano Nicolás Gallo - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Lo que se vio en el campo, liderado por el árbitro colombiano Andrés Rojas, fue una serie de errores y decisiones que superaron los límites del error humano, revelando un enfoque sesgado, con un trato diferenciado para ambos equipos, lo que comprometió directamente el resultado deportivo y la credibilidad de la competición”, expresaron en la comunicación.

El documento también hizo hincapié en que la decisión de Gallo de no intervenir ”cuando el protocolo lo exigía también llamaron la atención”, calificando la terna arbitral colombiana como “desastrosa” y haciendo mención a los árbitros asistentes Alexander Guzmán Bonilla y John Alexander León Sánchez, así como al cuarto árbitro Jhon Alexander Ospina Londoño, considerando que la expulsión de Plata y otras decisiones durante el encuentro influyeron “directamente en el resultado de este partido y comprometió la alineación del Flamengo para el partido decisivo en Argentina”.

Horas más tarde, Flamengo emitió un nuevo comunicado en el que hizo saber que la Confederación Sudamericana de Fútbol revirtió la decisión de Rojas y notificó al club que Gonzalo Plata quedaba habilitado para disputar el partido de vuelta.

El club informó: “La CONMEBOL, a través de un oficio enviado en la primera tarde de este viernes (19), retiró el castigo aplicado al delantero Gonzalo Plata por la segunda tarjeta amarilla, y consecuente expulsión, recibida en el partido ante Estudiantes, realizado el jueves pasado (18), por la CONMEBOL Libertadores”.

Con esta medida, el futbolista está apto para jugar el encuentro de vuelta, previsto para el jueves 25 en La Plata.

Flamengo notificó en su página
Flamengo notificó en su página oficial que la Conmebol revirtió la doble amonestación a Gonzalo Plata y podrá ser convocado por Flamengo para el partido de vuelta ante Estudiantes - crédito Flamengo/captura de pantalla

Entrenador del Flamengo se despachó contra Andrés Rojas

Filipe Luis, entrenador del cuadro brasileño, explotó contra el árbitro Andrés Rojas por su actuación en el duelo ante Estudiantes.

“Desafortunadamente, hoy el árbitro quiso ser el protagonista del partido. Y cuando eso sucede, cobra sin concentrarse, sin mirar las jugadas que debería mirar. Estuvo el penal de Lino en la primera parte, las faltas con tarjeta amarilla, la arrogancia extrema y una actitud muy permisiva hacia su equipo”, indicó en declaraciones recogidas por la prensa brasileña.

El entrenador expresó que no deseaba que el colegiado volviera a pitar un partido de Copa Libertadores. “Me gustaría mucho que explicaran cómo un árbitro pudo tener tantas ganas de expulsar a un jugador como las que tuvo de expulsar a Plata. Lo tengo en mente y me gustaría mucho que lo explicara. Lo que espero es que este árbitro no vuelva a arbitrar la Libertadores de ahora en adelante”.

Temas Relacionados

Andrés RojasCopa LibertadoresEstudiantes De La PlataFlamengoConmebolGonzalo PlataColombia-Deportes

Más Noticias

América de Cali “le hizo el feo” a sus hinchas: dura decisión por protestas de los aficionados

Desde el partido ante el Deportivo Cali, los rojos han sufrido por la ausencia de simpatizantes, por lo que tomó una medida que causó polémica en el fútbol colombiano

América de Cali “le hizo

Once Caldas le habría prometido una millonada a los jugadores por avanzar en la Copa Sudamericana: esta sería la cifra

El cuadro de Hernán Darío Herrera está a un paso de llegar a las semifinales, luego de vencer 2-0 a Independiente del Valle en la ida de los cuartos de final

Once Caldas le habría prometido

Esta sería la fecha para el regreso de Carlos Bacca en Junior de Barranquilla: habría un problema en la Liga BetPlay

El delantero se estaba recuperando de una lesión en el tendón de Aquiles, que lo alejó de buena parte del segundo semestre del equipo

Esta sería la fecha para

Video: Golazo del “Cucho” Hernández abrió el camino para la victoria del Real Betis en la liga española

El atacante culminó una brillante jugada individual de Giovanni Lo Celso con un remate colocado, abriendo el marcador ante la Real Sociedad

Video: Golazo del “Cucho” Hernández

Fernando Batista estalló contra sus exdirgidos en Venezuela: “Bien eliminados estamos del mundial”

El argentino reveló secretos de lo que vivió en la derrota contra Colombia en la última fecha de las eliminatorias

Fernando Batista estalló contra sus
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alcaldía de Amalfi decretó toque

Alcaldía de Amalfi decretó toque de queda tras situación de violencia en el municipio vecino, Anorí

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre mientras dialoga con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Las 10 películas más exitosas

Las 10 películas más exitosas de Netflix en Colombia para disfrutar este fin de semana

Shakira concretó su récord en el estadio GNP Seguros en una noche de lágrimas y mariachi

Estas son las series mas populares para ver en Netflix Colombia hoy

Periodista reveló curiosa broma que le hizo a un amigo haciéndose pasar por Álvaro Uribe: “Se salió de la ropa el presidente”

Marcela Reyes salió al paso de los señalamientos por supuesta responsabilidad en la desaparición de B-King

Deportes

América de Cali “le hizo

América de Cali “le hizo el feo” a sus hinchas: dura decisión por protestas de los aficionados

Once Caldas le habría prometido una millonada a los jugadores por avanzar en la Copa Sudamericana: esta sería la cifra

Esta sería la fecha para el regreso de Carlos Bacca en Junior de Barranquilla: habría un problema en la Liga BetPlay

Video: Golazo del “Cucho” Hernández abrió el camino para la victoria del Real Betis en la liga española

Fernando Batista estalló contra sus exdirgidos en Venezuela: “Bien eliminados estamos del mundial”