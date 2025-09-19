Así fue el cruce entre periodista deportivo y referente de Millonarios en redes sociales: “Le pido respetuosamente que verifique sus fuentes de información”

Millonarios sigue en crisis deportiva tras la eliminación de la Copa Colombia ante Envigado - crédito Richard Dangond / Colprensa

La reciente interacción entre David Mackalister Silva y el periodista Mariano Olsen en redes sociales generó inquietud entre los seguidores de Millonarios, al quedar expuesta la incertidumbre sobre el estado físico del capitán.

La polémica surgió cuando Olsen, comunicador argentino de Win Sports, difundió una actualización optimista sobre la recuperación del mediocampista, lo que motivó una respuesta pública del propio jugador para aclarar la situación.

El periodista argentino informó sobre lo ocurrido con el jugador de Millonarios y la lesión que sufrió - crédito @olsendeportes / X

El 18 de septiembre de 2025, Olsen informó que “Macka” participaba en los entrenamientos de Millonarios, lo que aumentó la expectativa en los hinchas azules diciendo lo siguiente.

“DAVID MACKALISTER SILVA continúa con su paulatina recuperación física. Si bien participa de los entrenamientos, aún no hay fecha precisa para una posible reaparición en la convocatoria. Su último partido fue el 11 de febrero. Se lo extraña”, dijo.

Silva le respondió a Olsen y le pidió verificar la información, a lo que Olsen corrigió - crédito @davidms06 / X

Tras la publicación, el capitán de Millonarios le respondió a Olsen afirmando que aún no regresa a los trabajos en campo, ni a los entrenamientos.

“¡Señor Mariano! Le pido respetuosamente que verifique sus fuentes de información. Desafortunadamente, no he podido hacer parte aún de los entrenamientos, por mi problema físico (rodilla). Trabajo incansablemente día a día, para que Dios permita sea lo más pronto posible”, mencionó.

A ello, el periodista Olsen le ofreció disculpas por las mismas redes al futbolista de Millonarios.

“Hola Maca, saludo cordial. Mi fuente me pasó ese dato sobre tu presencia en entrenos. Gracias por la corrección oportuna. Ojalá te recuperes muy pronto. Abrazo”, expresó.

Finalmente, Mackallister Silva finalizó la interacción agradeciendo por los buenos deseos de Olsen.

“Gracias por los buenos deseos , Dios permita y sea lo más pronto posible”, finalizó.

A través de la red social de X, los hinchas de Millonarios se expresaron por la situación de "Macka" - crédito Dado Ruvic / REUTERS

Por otra parte, la aclaración de Silva puso fin a la breve controversia, que se desarrolló en términos cordiales y concluyó con las disculpas de Olsen.

No obstante, el episodio dejó un sabor amargo entre los aficionados, quienes esperaban noticias alentadoras sobre el regreso del mediocampista, ausente de las canchas desde el 11 de febrero debido a una lesión de rodilla que lo ha mantenido alejado tanto de la competencia como de los entrenamientos.

Así reaccionaron algunos fanáticos de Millonarios:

"Maca por aclarar quedó peor. Está bueno que nos digan de una vez si usted puede jugar de nuevo o no" - crédito @cendal_es

"Yo le doy mi rodilla pero vuelva, capitán" - crédito @iamsofreak01

"Capitán aguanta un año más te tienes que retirar bien" - crédito @Zombemaster1

"Volverá más fuerte, yo lo sé" - crédito @ZuletaG11

“Ya que Millonarios no informa nada, que tal un comunicado Maca? Algo que diga en qué va, qué pasó con la recuperación y cuándo estima estar regresando. Pronta recuperación crack!" - crédito @JcBa_92

“Relájese capi, no tiene que venir a sacrificarse por esos pechifríos que con dos piernas buenas no corren ni patean, ya no vale la pena, vale más su recuperación. Vendrán mejores días, nos verán volver”

Cuando vuelve a jugar Millonarios

Con gol de Santiago Giordana, Millonarios superó al Deportivo Pasto por la fecha 2 de la Liga BetPlay, que se había aplazado - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Millonarios volverá a jugar el 21 de septiembre de 2025 a las 2:00 p. m. (hora de Colombia) ante Fortaleza CEIF en el estadio El Campín, y cerrará el mes de septiembre cuando visite a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Giradot a las 8:30 p. m. (hora de Colombia).

A continuación, así cerrará Millonarios el mes de septiembre y esta será la agenda para octubre:

21 de septiembre de 2025- Liga BetPlay: Millonarios vs. Fortaleza

27 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Millonarios

7 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios vs. América de Cali

15 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Pereira vs. Millonarios

19 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios vs. Atlético Bucaramanga

25 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Santa Fe vs. Millonarios

29 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Envigado vs. Millonarios