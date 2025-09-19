Deportes

Así fue el cruce entre periodista deportivo y referente de Millonarios en redes sociales: “Le pido respetuosamente que verifique sus fuentes de información”

El capitán de Millonarios aclaró su situación física tras un cruce en redes sociales con el periodista Mariano Olsen, confirmando que sigue fuera de los entrenamientos y trabajando en su rehabilitación

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Millonarios sigue en crisis deportiva
Millonarios sigue en crisis deportiva tras la eliminación de la Copa Colombia ante Envigado - crédito Richard Dangond / Colprensa

La reciente interacción entre David Mackalister Silva y el periodista Mariano Olsen en redes sociales generó inquietud entre los seguidores de Millonarios, al quedar expuesta la incertidumbre sobre el estado físico del capitán.

La polémica surgió cuando Olsen, comunicador argentino de Win Sports, difundió una actualización optimista sobre la recuperación del mediocampista, lo que motivó una respuesta pública del propio jugador para aclarar la situación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El periodista argentino informó sobre
El periodista argentino informó sobre lo ocurrido con el jugador de Millonarios y la lesión que sufrió - crédito @olsendeportes / X

El 18 de septiembre de 2025, Olsen informó que “Macka” participaba en los entrenamientos de Millonarios, lo que aumentó la expectativa en los hinchas azules diciendo lo siguiente.

“DAVID MACKALISTER SILVA continúa con su paulatina recuperación física. Si bien participa de los entrenamientos, aún no hay fecha precisa para una posible reaparición en la convocatoria. Su último partido fue el 11 de febrero. Se lo extraña”, dijo.

Silva le respondió a Olsen
Silva le respondió a Olsen y le pidió verificar la información, a lo que Olsen corrigió - crédito @davidms06 / X

Tras la publicación, el capitán de Millonarios le respondió a Olsen afirmando que aún no regresa a los trabajos en campo, ni a los entrenamientos.

“¡Señor Mariano! Le pido respetuosamente que verifique sus fuentes de información. Desafortunadamente, no he podido hacer parte aún de los entrenamientos, por mi problema físico (rodilla). Trabajo incansablemente día a día, para que Dios permita sea lo más pronto posible”, mencionó.

A ello, el periodista Olsen le ofreció disculpas por las mismas redes al futbolista de Millonarios.

“Hola Maca, saludo cordial. Mi fuente me pasó ese dato sobre tu presencia en entrenos. Gracias por la corrección oportuna. Ojalá te recuperes muy pronto. Abrazo”, expresó.

Finalmente, Mackallister Silva finalizó la interacción agradeciendo por los buenos deseos de Olsen.

“Gracias por los buenos deseos , Dios permita y sea lo más pronto posible”, finalizó.

A través de la red
A través de la red social de X, los hinchas de Millonarios se expresaron por la situación de "Macka" - crédito Dado Ruvic / REUTERS

Por otra parte, la aclaración de Silva puso fin a la breve controversia, que se desarrolló en términos cordiales y concluyó con las disculpas de Olsen.

No obstante, el episodio dejó un sabor amargo entre los aficionados, quienes esperaban noticias alentadoras sobre el regreso del mediocampista, ausente de las canchas desde el 11 de febrero debido a una lesión de rodilla que lo ha mantenido alejado tanto de la competencia como de los entrenamientos.

Así reaccionaron algunos fanáticos de Millonarios:

  • "Maca por aclarar quedó peor. Está bueno que nos digan de una vez si usted puede jugar de nuevo o no" - crédito @cendal_es
  • "Yo le doy mi rodilla pero vuelva, capitán" - crédito @iamsofreak01
  • "Capitán aguanta un año más te tienes que retirar bien" - crédito @Zombemaster1
  • "Volverá más fuerte, yo lo sé" - crédito @ZuletaG11
  • “Ya que Millonarios no informa nada, que tal un comunicado Maca? Algo que diga en qué va, qué pasó con la recuperación y cuándo estima estar regresando. Pronta recuperación crack!" - crédito @JcBa_92
  • “Relájese capi, no tiene que venir a sacrificarse por esos pechifríos que con dos piernas buenas no corren ni patean, ya no vale la pena, vale más su recuperación. Vendrán mejores días, nos verán volver”
  • “Ya que Millonarios no informa nada, que tal un comunicado Maca? Algo que diga en qué va, qué pasó con la recuperación y cuándo estima estar regresando. Pronta recuperación crack!

Cuando vuelve a jugar Millonarios

Con gol de Santiago Giordana,
Con gol de Santiago Giordana, Millonarios superó al Deportivo Pasto por la fecha 2 de la Liga BetPlay, que se había aplazado - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Millonarios volverá a jugar el 21 de septiembre de 2025 a las 2:00 p. m. (hora de Colombia) ante Fortaleza CEIF en el estadio El Campín, y cerrará el mes de septiembre cuando visite a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Giradot a las 8:30 p. m. (hora de Colombia).

A continuación, así cerrará Millonarios el mes de septiembre y esta será la agenda para octubre:

  • 21 de septiembre de 2025- Liga BetPlay: Millonarios vs. Fortaleza
  • 27 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Millonarios
  • 7 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios vs. América de Cali
  • 15 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Pereira vs. Millonarios
  • 19 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios vs. Atlético Bucaramanga
  • 25 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Santa Fe vs. Millonarios
  • 29 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Envigado vs. Millonarios

Temas Relacionados

MillonariosDavid Mackalister SilvaLiga BetPlayMariano OlsenMillonarios vs. FortalezaColombia-Deportes

Más Noticias

José Mourinho, nuevo técnico del Benfica de Richard Ríos, hizo fuerte autocrítica por haber estado en el Fenerbahçe de Jhon Jáder Durán: “Cometí un error”

Las palabras del técnico portugués sobre su experiencia en Turquía provocaron una respuesta inmediata del presidente Ali Koç y reavivan la rivalidad entre ambos equipos europeos

José Mourinho, nuevo técnico del

Los ciclistas colombianos se dispararon en el ranking de la UCI tras La Vuelta a España 2025: estos son sus puestos

Luego del final de la carrera española, varios corredores se destacaron en el listado general de la Unión Ciclística Internacional

Los ciclistas colombianos se dispararon

Egan Bernal cambiaría de equipo para 2026: correría en el Visma junto a Jonas Vingegaard

Después de la Vuelta a España, en la que el ciclista zipaquireño ganó la etapa 16, se rumora en el Viejo Continente un nuevo cambio para el colombiano

Egan Bernal cambiaría de equipo

Norberto Peluffo recordó tensa conversación con el capo del Cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela, en su época como jugador del América: “Gracias a Dios no me pasó nada”

El exfutbolista santandereano contó también cómo fue su lucha contra el alcoholismo y su paso por el conjunto vallecaucano, controlado por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela

Norberto Peluffo recordó tensa conversación

Estas son las rivales del Real Madrid con la colombiana Linda Caicedo en la Champions League Femenina

El cuadro español debutará ante el Wolfsburgo, de Alemania, en condición de local en el estadio Alfredo di Stefano, de Madrid, con Linda Caicedo en el frente de ataque

Estas son las rivales del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Una foto en redes sociales

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre mientras dialoga con el Gobierno Petro

Esta es la identidad de las tres personas asesinadas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali

ENTRETENIMIENTO

Yesenia Valencia se volvió a

Yesenia Valencia se volvió a referir a su renuncia de ‘Masterchef Celebrity’ y respondió desde la psicología a las personas que la cuestionaron: “Despertemos a los ‘haters’”

“Task: Unidad Especial” encabeza el top 10 de series en HBO Max Colombia hoy 19 de septiembre

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes encienden las redes con video que confirma su relación: “Estoy con mi novio”

Qué es la salmonelosis, la bacteria que obligó a Alejandro Fernández a cancelar varios conciertos: el mexicano no se presentará en Cali

Estos son los famosos que celebrarán amor y amistad por primera vez en 2025: Karina García, Altafulla, Catherine Escobar y Mario Alberto Yepes, entre las nuevas parejas de este año

Deportes

José Mourinho, nuevo técnico del

José Mourinho, nuevo técnico del Benfica de Richard Ríos, hizo fuerte autocrítica por haber estado en el Fenerbahçe de Jhon Jáder Durán: “Cometí un error”

Los ciclistas colombianos se dispararon en el ranking de la UCI tras La Vuelta a España 2025: estos son sus puestos

Egan Bernal cambiaría de equipo para 2026: correría en el Visma junto a Jonas Vingegaard

Norberto Peluffo recordó tensa conversación con el capo del Cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela, en su época como jugador del América: “Gracias a Dios no me pasó nada”

Estas son las rivales del Real Madrid con la colombiana Linda Caicedo en la Champions League Femenina