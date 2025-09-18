Juan Fernando Quintero dejó un vacío enorme en Racing: Gustavo Costas se confesó y reveló detalles

Juan Fernando Quintero viene de jugar la ida de los cuartos de la Copa Libertadores con River Plate, enfrentando al Palmeiras de Brasil - crédito Juan MABROMATA / AFP

La ausencia de Juan Fernando Quintero continúa siendo un tema relevante en Racing Club, incluso varios meses después de su salida en enero de 2025, cuando América de Cali lo compró por 2,5 millones de dólares y después River Plate lo consiguió por el mismo precio en junio.

Así lo reconoció Gustavo Costas, entrenador de la Academia, que tras el reciente triunfo ante Vélez Sarsfield (0-1), en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, admitió que el conjunto de Avellaneda todavía siente la falta de un futbolista con las características del mediocampista colombiano.

“Falta un jugador como Juanfer”, confesó Gustavo Costas

Durante una rueda de prensa posterior al encuentro, el timonel explicó que el actual plantel carece de un jugador creativo como Quintero.

“Sí, nos falta (un jugador más creativo). Falta un jugador como Juanfer. (Agustín) Almendra te da juego, pero es distinto. Estábamos acostumbrados a otra clase de juego que hacíamos, que era más intenso, más dinámico. Capaz, hoy tenemos jugadores distintos y nos tenemos que ir acostumbrando; uno se tiene que adaptar a los jugadores que tenés”, reveló.

Racing salió campeón de la Copa Sudamericana 2024 con los colombianos Juan Fernando Quintero, Roger Martínez y Johan Carbonero

El paso de Quintero por Racing, que se extendió desde mediados de 2023 hasta enero de 2025, dejó una marca significativa tanto en el club como en la afición. Bajo la dirección de Costas, el mediocampista disputó 38 partidos entre competiciones locales e internacionales, en los que anotó 8 goles y brindó 9 asistencias.

Su aporte resultó fundamental para la obtención de la Copa Sudamericana 2024: torneo en el que se consolidó como una de las figuras del equipo. Y, tras su salida de la Academia, Quintero regresó brevemente al fútbol colombiano para jugar en América y, posteriormente, volvió a River, donde milita actualmente.

Así fue el triunfo de Racing ante Vélez Sarsfield en la Copa Libertadores

El reciente enfrentamiento entre Racing y Vélez, disputado en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires, se resolvió con una victoria por la mínima diferencia para el equipo dirigido por Costas. El partido, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa, estuvo marcado por varios episodios determinantes.

El local afrontó la segunda mitad con un jugador menos tras la expulsión de Lisandro Magallán por doble amonestación en el minuto 43. La Academia, que no logró generar peligro en la primera parte, aprovechó la superioridad numérica al inicio del complemento: Adrián “Maravilla” Martínez, goleador del equipo, anotó el único tanto del encuentro al empujar el balón en el área rival.

A pesar de la ventaja, el cuadro de Avellaneda no consiguió dominar el juego y estuvo cerca de ceder el empate. Aaron Quirós marcó para Vélez tras un tiro de esquina, pero el VAR anuló el gol al determinar que el balón había salido del campo en la ejecución del córner.

El videoarbitraje volvió a intervenir minutos después, cuando el árbitro corrigió una tarjeta roja inicialmente mostrada a Juan Nardoni, lo que permitió que Racing mantuviera la igualdad numérica en el tramo final del partido.

Participación de futbolistas colombianos y valoraciones de Costas

En cuanto a la participación de futbolistas colombianos, Duván Vergara ingresó en el minuto 65 como alternativa ofensiva para Racing, mientras que Álvaro Montero, que había debutado recientemente con Vélez, permaneció en el banco de suplentes durante todo el encuentro.

De otro lado, las valoraciones de Costas sobre Quintero no son nuevas. El técnico ya había destacado la singularidad del mediocampista tras la semifinal de la Copa Sudamericana frente a Corinthians, cuando señaló que Quintero ofrecía un perfil diferente al de otros volantes del plantel.

El entrenador explicó que no buscaba que Quintero se desempeñara como un jugador de despliegue físico, ya que para ese rol contaba con futbolistas como “Maravilla” Martínez o Salas, sino que valoraba su capacidad para aportar creatividad y desequilibrio en el medio campo.