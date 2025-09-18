Esta fue la impresionante acción de defensa de Juan Fernando Quintero en el River Plate vs. Palmeiras que despertó admiración en Argentina y odio en Colombia

El volante colombiano se llevó los elogios y también los comentarios de fastidio por lo ocurrido en el estadio Más Monumental - crédito @SC_ESPN / X

El 17 de septiembre de 2025, River Plate perdió como local 2-1 ante Palmeiras por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el estadio Más Monumental, de Buenos Aires.

El equipo argentino, que contó con la presencia de tres colombianos (Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño y Miguel Ángel Borja) quedó mal parado de cara a lo que será la vuelta en São Paulo.

Juan Fernando Quintero entró en el segundo tiempo por Enzo Pérez para darle dinámica a los argentinos - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

Pero la atención del público, que despertó elogios en los hinchas de River Plate, fue la jugada que protagonizó Juan Fernando Quintero cuando faltaban tres minutos para que terminara el partido.

En un tiro de esquina a favor del cuadro brasileño, los delanteros salieron en un contraataque rápido entre el uruguayo Facundo Torres y el argentino José Manuel López que iniciaba una jugada para buscar el tercer gol.

Allí, Quintero detectó el contragolpe peligroso de Palmeiras y, tras recorrer el campo en diagonal, se lanzó al suelo en el momento justo para arrebatar limpiamente el balón a un atacante brasileño.

Esta acción evitó que la desventaja se ampliara y fue recibida con aplausos por parte de la afición presente en el estadio, que reconoció el esfuerzo y la entrega del colombiano.

Así reaccionaron los usuarios en redes sociales tras la jugada de Juan Fernando Quintero

La repercusión de la jugada se reflejó de inmediato en las redes sociales, donde varios usuarios elogiaron la actuación de Juan Fernando Quintero, en especial los fanáticos de River Plate .

Entre los mensajes más destacados se encuentran:

“Juan Fernando Quintero, minuto 96, el primero que sube al chárter para ir a Brasil el miércoles”

“Juan Fernando Quintero es un genio, pero ustedes prefieren ver corredores en vez de futbolistas”,

“El corte de Juan Fernando Quintero vale una serie. Tendrá que ser titular en Brasil”

“Parecía que nadie llegaba, pero Juan Fernando Quintero corrió en segundos de una punta de la cancha a la otra para meter una barrida y cortar la jugada. El más grande de todos”.

“Entendió más la jugada que los propios defensas, Quintero sos y serás crack toda la vida”.

Aunque no todo fue color de rosa, en las redes sociales, algunos hinchas de América de Cali reaccionaron de forma postiva como negativa a lo ocurrido.

“Y acá en América de Cali no corría ni 5 mts el gordo mercenario jajaja”

“Que manía es esa de tirar tantos centros al área si no ganas ninguna, ni el rebote”

“Entiende tan bien el juego que no buscó a quien tenía el balón sino al que picaba al espacio, que crack”

“Juanfer no es solo inteligente para jugar si no también para saber correr y cerrar”

“Me lo han Sepultado siempre por “gordito” y miren lo que hace, tipazo"

“En mime chita no te bajaba ni por una hamburguesa en mcdonalds”

River Plate tendrá que buscar la hazaña en Brasil para estar entre los cuatro mejores de América

Anibal Moreno del Palmeiras y Sebastián Driussi de River Plate en la disputa de una pelota - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

El descuento de Lucas Martínez Quarta en los minutos finales mantuvo vivas las esperanzas de River Plate en la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo cayó 2-1 en el Estadio Monumental, pero el gol sobre el cierre dejó la eliminatoria abierta de cara al partido de vuelta en Brasil.

Durante la primera mitad, Palmeiras impuso su dominio en todas las líneas y logró una ventaja significativa gracias a los tantos de Gustavo Gómez y Vitor Roque. El conjunto brasileño mostró solidez y eficacia, superando ampliamente al Millonario en el desarrollo del juego. La superioridad visitante se reflejó en el marcador antes del descanso, lo que obligó a River Plate a buscar alternativas en la segunda parte.

En el complemento, el equipo argentino exhibió una mejoría notoria. Con Palmeiras replegado para proteger la diferencia, River Plate incrementó la presión ofensiva y generó varias oportunidades.

A los 88 minutos, Lucas Martínez Quarta ejecutó un disparo desde fuera del área que, tras desviarse en un defensor rival, descolocó al arquero Weverton y se transformó en el descuento local. Este gol, destacado por su incidencia en la serie, dejó a River Plate a solo un tanto de igualar la eliminatoria en el encuentro de vuelta, programado para el 24 de septiembre de 2025 en el Allianz Parque de São Paulo.

El tramo final del partido estuvo marcado por la intensidad y las polémicas. En el minuto 96, el delantero colombiano Miguel Borja estuvo cerca de empatar el marcador tras girar en el área y rematar, pero su tiro se desvió en un defensor y salió junto al poste.

Previamente, a los 83 minutos, el árbitro Jesús Valenzuela fue llamado por el VAR para revisar una acción imprudente de Weverton sobre Gonzalo Montiel en el área. Aunque el arquero brasileño recibió tarjeta amarilla, la jugada fue invalidada por fuera de juego en el inicio de la acción, descartando la posibilidad de penal para el conjunto local.

Las protestas de los jugadores de River Plate se intensificaron a los 79 minutos, cuando reclamaron una infracción sobre Montiel por una entrada peligrosa de Weverton con la rodilla en alto. No obstante, la decisión arbitral se mantuvo y el partido continuó sin sanción.

En el desarrollo del segundo tiempo, River Plate agotó sus variantes ofensivas. A los 76 minutos, Miguel Borja y Santiago Lencina ingresaron en lugar de Maximiliano Salas y Nacho Fernández, buscando mayor profundidad en ataque. Minutos antes, Marcos Acuña había intentado sorprender con un potente remate cruzado que se perdió junto al palo izquierdo de Weverton. También se registraron otras aproximaciones, como el disparo frontal de Acuña a los 66 minutos y una jugada de Salas tras un córner, aunque ninguna logró modificar el resultado.