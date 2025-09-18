Deportes

José Mourinho ya está en Portugal para negociar y hacer oficial su vinculación con el Benfica de Richard Ríos

El entrenador luso, que fue técnico con poco éxito en el Fenerbahçe, de Jhon Jáder Durán, volverá a Portugal para dirigir en su país después de 20 años

El entrenador portugués ya se
El entrenador portugués ya se encuentra en su país para sellar su vinculación con Benfica - crédito Pedro Nunes / REUTERS

La sorpresiva derrota del Benfica en el estadio Da Luz, de Lisboa, 2-3 ante el FK Qarabağ, de Azerbaiyán, por la fecha 1 de la Champions League, generó un cambio total en el equipo de Richard Ríos.

El enroque entre el saliente entrenador Bruno Lage por la sorpresiva derrota y la llegada de José Mourinho como nuevo entrenador del cuadro lisboeta, fueron los principales movimientos que tuvo el equipo de Richard Ríos en las últimas horas.

El 18 de septiembre de 2025 se conocieron varios reportes desde la prensa deportiva de Portugal sobre el arribo de Mourinho, para firmar con las “Águilas”.

El entrenador luso llegó a
El entrenador luso llegó a territorio portugués para dirigir a las "Águilas" de Lisboa - crédito abola.pt

El diario A Bola, de Portugal, mostró imágenes de la llegada del entrenador luso al aeropuerto Humberto Delgado, de Lisboa, hablando con los medios de comunicación, en donde afirmaron que ya el contrato entre ambos está cerrado.

“El acuerdo está cerrado y Mourinho dirigirá el entrenamiento de la tarde, aunque todavía no se han definido los detalles de la firma, oficialización y presentación del contrato“, mencionaron.

Por otra parte, la Comisión del Mercado de Valores de Portugal, confirmó que las negociaciones están activas, según la información de A Bola, después del comunicado que envío Benfica para activar las negociaciones.

“Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que están en marcha negociaciones para la contratación del entrenador José Mário dos Santos Mourinho Félix, que se espera concluyan próximamente“, agregaron.

Mourinho llega con polémica a Portugal: futbolista que jugó en su nuevo equipo es la razón

El entrenador luso llega en
El entrenador luso llega en medio de la polémica por el fichaje del delantero turco Kerem Aktürkoğlu entre él y el presidente del Fenerbahçe,Ali Koç - crédito Umit Bektas / REUTERS

En un cruce de palabras y que generó un conflicto lleno de tensión tras la salida de Mourinho del Fenerbahçe entre el presidente del club, Ali Koç y el entrenador portugués, en torno al delantero turco Kerem Aktürkoğlu sobre su llegada al cuadro de Estambul, el presidente del cuadro turco respondió que es una extraña coincidencia la llegada de “Mou” a Portugal, justo después de un mes de la eliminación de la Champions League ante el mismo rival que los dejó afuera.

“Me enteré de la noticia sobre el Benfica y José Mourinho a primera hora de la mañana. No sé si es verdad, pero si lo es, diría que es una extraña coincidencia de la vida”, dijo el directivo del cuadro turco.

A esta polémica, Mourinho también le respondió a Koç mencionando que después de la eliminación del Fenerbahçe ante Benfica, el fichaje de Kerem Aktürkoğlu fue extraño para él por parte del presidente, después de que los turcos ficharan al jugador después de la eliminación ante los portugueses.

“Siempre que salía de un club, cerraba la puerta, no respondía a provocaciones ni ponía excusas. Él tiene una forma de actuar diferente a la mía. Desde que me fui, ha hablado incontables veces y no ha explicado por qué el jugador que nos eliminó fue fichado solo después de que nos eliminaran”, respondió Mourinho.

Mourinho regresa al Benfica como entrenador

En los comienzos de su
En los comienzos de su carrera, Mourinho dirigió al Benfica - crédito Umit Bektas / REUTERS

En la larga trayectoria de José Mourinho, el portugués volverá al Benfica después de estar una temporada (en el 2000-2001) en el cuadro de las “Águilas” y estará en el fútbol de su país luego de 21 años de ausencia tras consagrarse con el Oporto de Portugal.

El portugués que dirigió 10 equipos a lo largo de su carrera, tendrá la tarea de recomponer el camino del cuadro lisboeta en la Champions League, después de la derrota ante los azeríes y justamente, como si fuera coincidencia de la vida, lo hará ante uno de los clubes en donde se consagró: el Chelsea de Inglaterra, el 30 de septiembre de 2025 en el estadio Stamford Bridge de Londres.

A continuación, este es el recorrido y palmarés que ganó:

  • Porto - Entrenador asistente (1994-1996)
  • FC Barcelona - Entrenador asistente (1996-2000)
  • Leiria de Portugal - Entrenador (2001-2002)
  • Oporto - Entrenador (2002-2004)
  • Chelsea - Entrenador (2004-2007)
  • Inter de Milán - Entrenador (2008-2010)
  • Real Madrid - Entrenador (2010-2013)
  • Chelsea - Entrenador (2013-2015)
  • Manchester United - Entrenador (2016-2018)
  • Tottenham - Entrenador (2019-2021)
  • AS Roma de Italia - Entrenador (2021-2024)
  • Fenerbahçe de Turquía - Entrenador (2024-2025)

A continuación, este es el palmarés que ganó:

A nivel nacional

Porto (Portugal)

  • Primeira Liga 2002-2003
  • Copa de Portugal 2003
  • Primeira Liga 2003-2004
  • Supercopa de Portugal 2003

Chelsea (Inglaterra)

  • Premier League 2004-2005
  • Copa de la Liga 2005
  • Community Shield 2005
  • Premier League 2005-2006
  • FA Cup 2006-2007
  • Copa de la Liga 2006-2007
  • Premier League 2014-2015
  • Copa de la Liga 2014-2015

Inter de Milán (Italia)

  • Serie A 2008-2009
  • Supercopa 2008
  • Serie A 2009-2010
  • Copa Italia 2009-2010

Real Madrid (España)

  • Primera División 2011-2012
  • Copa del Rey 2010-2011
  • Supercopa de España 2012

Manchester United (Inglaterra)

  • Community Shield 2016

A nivel internacional

Porto

  • UEFA Europa League 2002-2003
  • UEFA Champions League 2003-2004

Inter de Milán

  • UEFA Champions League 2009-2010

Manchester United

  • UEFA Europa League 2016-2017

Roma

  • UEFA Europa Conference League 2021-2022

Cuando vuelve a jugar el Benfica de Portugal

Benfica cerrará con cuatro partidos
Benfica cerrará con cuatro partidos el mes de septiembre - crédito Umit Bektas / REUTERS

El equipo de Richard Ríos volverá a la acción de la Liga de Portugal el 20 de septiembre de 2025 cuando visite AVS FC por la fecha 6 de la Primeira Liga de Portugal, a partir de las 12:00 p. m. (hora de Colombia).

A continuación este es el calendario de partidos que tendrán las “Águilas” para cerrar el mes:

  • 20 de septiembre de 2025 - Primeira Liga: AFS vs. Benfica
  • 23 de septiembre de 2025 - Primeira Liga: Benfica vs. Rio Ave
  • 26 de septiembre de 2025 - Primeira Liga: Benfica vs. Gil Vicente
  • 30 de septiembre de 2025 - Champions League: Chelsea vs. Benfica

