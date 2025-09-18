Deportes

Esta es la programación para los cuartos de la Copa Colombia 2025: solo queda un partido pendiente

Con la eliminación sorpresiva de Millonarios a manos de Envigado, quedó casi completo el cuadro de los ocho mejores del certamen, que tiene dos encuentros destacados

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
La Copa Colombia avanza a
La Copa Colombia avanza a toda marcha y ya presentó la programación de los cuartos de final - crédito Dimayor

La Copa Colombia 2025 ya tiene definidos sus cuartos de final, una fase que genera expectativa tras la confirmación oficial de la programación por parte de la Dimayor. Ocho equipos siguen en carrera por el trofeo y el codiciado cupo a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

Durante esta fase, se destacan dos partidos que son considerados como finales adelantadas, dos de ellos vienen de pelear el título de la Liga BetPlay y otro par que son clubes históricos, pero con realidades diferentes por las campañas en el segundo semestre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe recordar que una de las sorpresas de este certamen fue la eliminación de Millonarios, a manos de Envigado que le ganó la ida por 1-0 y empató sin goles en Bogotá, en un encuentro marcado por las críticas de los aficionados a la plantilla azul por la caída en casa.

Programación de la Copa Colombia

La programación de los cuartos de final indica que los partidos de ida comenzarán el miércoles 24 de septiembre, cuando Medellín reciba a Santa Fe a las 6:00 p. m. El jueves 2 de octubre, Junior enfrentará a América a las 8:00 p. m., y el martes 7 de octubre, Envigado será local ante Pereira a las 3:00 p. m.

Para los encuentros de vuelta, cardenales y poderosos se medirán el miércoles 1 de octubre a las 8:00 p. m., los Diablos Rojos recibirán al Tiburón el miércoles 15 de octubre a las 8:20 p. m., y los risaraldenses cerrarán la serie ante la Cantera de Héroes el martes 21 de octubre a las 8:00 p. m.

Esta es la programación y
Esta es la programación y los canales par ver los cuartos de la Copa Colombia 2025 - crédito Dimayor

De otro lado, la llave entre Once Caldas y Deportivo Pasto por los octavos de final aún no ha definido a su clasificado, por lo que el cuadro completo de la siguiente ronda permanece en suspenso, aunque los manizaleños van ganando la serie por 2-1 en el estadio Libertad.

Uno de los duelos más destacados será la repetición de la última final de la Liga BetPlay entre Medellín y Santa Fe, con los antioqueños que eliminaron Fortaleza y los bogotanos ante Alianza, volviéndose a encontrar para buscar uno de los semifinalistas del certamen.

La última vez que Santa
La última vez que Santa Fe y Medellín se vieron en una llave de ida y vuelta, los bogotanos salieron campeones de la Liga BetPlay 2025-I - crédito Colprensa

Batacazo en Techo

La eliminación de Millonarios marcó uno de los momentos más relevantes de la jornada. El equipo dirigido por Hernán Torres no logró remontar el 1-0 adverso sufrido en el Polideportivo Sur y, pese a empatar 0-0 en el estadio de Techo, quedó fuera del torneo.

El encuentro comenzó con dominio de los azules, que generaron peligro en los primeros minutos a través de Beckham Castro y Leonardo Castro, pero el portero Andrés Tovar evitó la caída de su arco. El equipo azul insistió con jugadas a balón parado y remates de Jorge Arias, aunque la falta de definición y la solidez defensiva de Envigado impidieron el gol.

Millonarios FC quedó eliminado de
Millonarios FC quedó eliminado de la Copa Colombia - crédito Millonarios FC

A medida que avanzó el partido, la presión de la hinchada local se hizo sentir sobre los jugadores de Millonarios, quienes mostraron nerviosismo y perdieron claridad en el ataque. El visitante aprovechó los espacios y la pasividad defensiva rival para generar peligro, especialmente con un tiro libre de Edison López que obligó a una intervención de Diego Novoa y un remate al palo que mantuvo el marcador en cero.

En la segunda mitad, los embajadores buscaron el gol con intensidad, pero la falta de constancia en su juego permitió que Envigado, bajo la dirección de Andrés Orozco, controlara el ritmo y administrara el tiempo. Cristian Cañozales se destacó como el jugador más desequilibrante de los locales, aunque sus intentos no lograron romper la defensa visitante.

Envigado supo manejar la desesperación de su rival y generó oportunidades claras, como un mano a mano que Novoa logró detener. El ingreso de Bruno Sávio no modificó el panorama y, en los minutos finales, los visitantes estuvieron más cerca de anotar mediante contragolpes, mientras que Millonarios no encontró soluciones en el último tercio de cancha.

Temas Relacionados

Copa Colombia cuartos de finalCopa ColombiaMillonariosCopa Colombia programaciónDimayorMillonarios vs EnvigadoColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: doblete de Dayro Moreno en Quito

Siendo el único equipo colombiano que queda vivo en un certamen internacional en 2025, busca la ventaja en la ida ante uno de los favoritos a salir campeón

EN VIVO Independiente del Valle

Video: Mateo Carabajal vio la roja directa tras fuerte agresión contra jugador de Once Caldas en la Copa Sudamericana

Jaider Riquett recibió un fuerte codazo que obligó al ingreso de la camilla, y derivó en la expulsión directa del jugador rival

Video: Mateo Carabajal vio la

Millonarios mandó a la basura todo su proceso exitoso: se acerca a su peor campaña en la década

Entre 2020 y 2025, el cuadro azul solo se ha quedado fuera de la Liga BetPlay y la Copa Colombia de manera temprana en una ocasión, que se repetiría bajo el mando de Hernán Torres

Millonarios mandó a la basura

Atlético Nacional fracasaría con su nuevo entrenador: tiene una larga lista de malos resultados

El cuadro verde estaría cerca de anunciar a un técnico con experiencia en Sudamérica y Europa, pero que tiene una serie de antecedentes que causarían preocupación

Atlético Nacional fracasaría con su

Egan Bernal lidera la delegación colombiana que participará en el Mundial de Ciclismo de Ruanda 2025

El equipo nacional compuesto por 14 pedalistas, apuesta por una combinación de experiencia y juventud, con figuras emergentes que buscarán consolidar su protagonismo internacional

Egan Bernal lidera la delegación
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos a base

Ataque con explosivos a base militar en Anorí, Antioquia, dejó varios heridos

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

Enfrentamientos entre facciones de la disidencia de ‘Calarcá’ obligaron a decretar un toque de queda en Briceño, Antioquia: esta sería la razón de las disputas

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

ENTRETENIMIENTO

Martín Elías Jr fue preseleccionado

Martín Elías Jr fue preseleccionado para la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’: estas fueron las reacciones

La Fiesta del Cine regresa a Colombia: boletas desde $6.000 en las principales salas del país

Sebastián Caicedo reveló el ‘ingrediente’ para mantener una unión de pareja fuerte: “No es una relación de dos, es de tres”

Marbelle se fue contra la JEP por su fallo contra excomandantes de las Farc: “Salieron premiados a sembrar arbolitos”

El otro París, la película romántica que arrasa en su semana de estreno en Netflix Colombia

Deportes

EN VIVO Independiente del Valle

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: doblete de Dayro Moreno en Quito

Video: Mateo Carabajal vio la roja directa tras fuerte agresión contra jugador de Once Caldas en la Copa Sudamericana

Millonarios mandó a la basura todo su proceso exitoso: se acerca a su peor campaña en la década

Atlético Nacional fracasaría con su nuevo entrenador: tiene una larga lista de malos resultados

Egan Bernal lidera la delegación colombiana que participará en el Mundial de Ciclismo de Ruanda 2025