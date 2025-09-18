Esta es la programación para los cuartos de la Copa Colombia 2025: solo queda un partido pendiente

La Copa Colombia avanza a toda marcha y ya presentó la programación de los cuartos de final - crédito Dimayor

La Copa Colombia 2025 ya tiene definidos sus cuartos de final, una fase que genera expectativa tras la confirmación oficial de la programación por parte de la Dimayor. Ocho equipos siguen en carrera por el trofeo y el codiciado cupo a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

Durante esta fase, se destacan dos partidos que son considerados como finales adelantadas, dos de ellos vienen de pelear el título de la Liga BetPlay y otro par que son clubes históricos, pero con realidades diferentes por las campañas en el segundo semestre.

Cabe recordar que una de las sorpresas de este certamen fue la eliminación de Millonarios, a manos de Envigado que le ganó la ida por 1-0 y empató sin goles en Bogotá, en un encuentro marcado por las críticas de los aficionados a la plantilla azul por la caída en casa.

Programación de la Copa Colombia

La programación de los cuartos de final indica que los partidos de ida comenzarán el miércoles 24 de septiembre, cuando Medellín reciba a Santa Fe a las 6:00 p. m. El jueves 2 de octubre, Junior enfrentará a América a las 8:00 p. m., y el martes 7 de octubre, Envigado será local ante Pereira a las 3:00 p. m.

Para los encuentros de vuelta, cardenales y poderosos se medirán el miércoles 1 de octubre a las 8:00 p. m., los Diablos Rojos recibirán al Tiburón el miércoles 15 de octubre a las 8:20 p. m., y los risaraldenses cerrarán la serie ante la Cantera de Héroes el martes 21 de octubre a las 8:00 p. m.

Esta es la programación y los canales par ver los cuartos de la Copa Colombia 2025 - crédito Dimayor

De otro lado, la llave entre Once Caldas y Deportivo Pasto por los octavos de final aún no ha definido a su clasificado, por lo que el cuadro completo de la siguiente ronda permanece en suspenso, aunque los manizaleños van ganando la serie por 2-1 en el estadio Libertad.

Uno de los duelos más destacados será la repetición de la última final de la Liga BetPlay entre Medellín y Santa Fe, con los antioqueños que eliminaron Fortaleza y los bogotanos ante Alianza, volviéndose a encontrar para buscar uno de los semifinalistas del certamen.

La última vez que Santa Fe y Medellín se vieron en una llave de ida y vuelta, los bogotanos salieron campeones de la Liga BetPlay 2025-I - crédito Colprensa

Batacazo en Techo

La eliminación de Millonarios marcó uno de los momentos más relevantes de la jornada. El equipo dirigido por Hernán Torres no logró remontar el 1-0 adverso sufrido en el Polideportivo Sur y, pese a empatar 0-0 en el estadio de Techo, quedó fuera del torneo.

El encuentro comenzó con dominio de los azules, que generaron peligro en los primeros minutos a través de Beckham Castro y Leonardo Castro, pero el portero Andrés Tovar evitó la caída de su arco. El equipo azul insistió con jugadas a balón parado y remates de Jorge Arias, aunque la falta de definición y la solidez defensiva de Envigado impidieron el gol.

Millonarios FC quedó eliminado de la Copa Colombia - crédito Millonarios FC

A medida que avanzó el partido, la presión de la hinchada local se hizo sentir sobre los jugadores de Millonarios, quienes mostraron nerviosismo y perdieron claridad en el ataque. El visitante aprovechó los espacios y la pasividad defensiva rival para generar peligro, especialmente con un tiro libre de Edison López que obligó a una intervención de Diego Novoa y un remate al palo que mantuvo el marcador en cero.

En la segunda mitad, los embajadores buscaron el gol con intensidad, pero la falta de constancia en su juego permitió que Envigado, bajo la dirección de Andrés Orozco, controlara el ritmo y administrara el tiempo. Cristian Cañozales se destacó como el jugador más desequilibrante de los locales, aunque sus intentos no lograron romper la defensa visitante.

Envigado supo manejar la desesperación de su rival y generó oportunidades claras, como un mano a mano que Novoa logró detener. El ingreso de Bruno Sávio no modificó el panorama y, en los minutos finales, los visitantes estuvieron más cerca de anotar mediante contragolpes, mientras que Millonarios no encontró soluciones en el último tercio de cancha.