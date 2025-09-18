Deportes

Cristhian Mosquera descartó la posibilidad de representar a Colombia: “Dios me abrirá las puertas”

El defensor, de padres cafeteros, se formó deportivamente en la comunidad de Valencia

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Mosquera declaró que su deseo
Mosquera declaró que su deseo es representar a España - crédito Arsenal

Después de consolidarse en Valencia, Cristhian Mosquera se convirtió en el protagonista de una de las transferencias más sonadas del mercado de verano en España, puesto que Arsenal pagó 15 millones de euros por sus derechos deportivos.

Aunque se esperaba que el colombo-español tuviera que pasar por un periodo de transición para comenzar a sumar minutos en Inglaterra, la lesión de su compañero William Saliba hizo que avanzara más rápido en ese proceso.

En septiembre, Mosquera ha sido titular en los últimos tres partidos del Arsenal, tanto en la Premier League, como en la UEFA Champions League, competición más importante a nivel de clubes.

Mosquera debutó en la UEFA
Mosquera debutó en la UEFA Champions League con Arsenal - crédito Reuters

De hecho, las presentaciones del defensor volvieron a generar un debate en Colombia, en donde en más de una ocasión se ha especulado con la posibilidad de que Mosquera pueda representar a la nación en la selección de mayores.

Cabe mencionar que, hasta la fecha, Cristhian Mosquera no ha debutado oficialmente en una competición de la FIFA de naciones, y aunque hizo un proceso de formación en las divisiones menores de España, podría ser elegido por el país de origen de sus padres.

Citando entrevistas en las que el defensor mencionó su gusto por varios aspectos de Colombia, incluyendo el reality El Desafío, en redes sociales se generó una tendencia con la que internautas pedían que la Federación Colombiana de Fútbol intentara convencer a Cristhian Mosquera.

De la misma forma, el movimiento en redes sociales provocó que en España el medio El Larguero contactará a Mosquera para preguntarle por su futuro a nivel de selecciones, haciendo que el nacido en Alicante reafirmara su postura inicial.

El colombo-español llegó a Inglaterra
El colombo-español llegó a Inglaterra en el verano - crédito Reuters

Mosquera descartó cualquier posibilidad de representar a Colombia en el mundial de 2026 o en las próximas eliminatorias, ya que declaró que su intención es mejorar para que Luis de la Fuente, entrenador de La Roja, lo convoque.

Mi objetivo es ser llamado por Luis de la Fuente. Hay grandes jugadores en todas las posiciones”, indicó Mosquera, que aseguró que lo único en lo que piensa en estos momentos es en seguir sumando minutos para tener, en corto plazo, su debut con España.

“Yo, en mi club, me dedico a trabajar, cuando lleguen las oportunidades, Dios me abrirá las puertas”, puntualizó Cristhian Mosquera, que ha afirmado que gran parte de su familia está radicada en España.

El defensor nació en Alicante
El defensor nació en Alicante - crédito Valencia CF

Durante el diálogo mencionado, Mosquera recordó que ha sido parte de varios entrenamientos, como juvenil, con la selección mayor de España. “Entrené con ellos. Tuve la oportunidad de entrenar con ellos y muy contento, la verdad que muy buena gente Luis”.

De la misma forma, se identificó como europeo al hablar de lo que ha sido su adaptación en Arsenal, en donde fue acogido por el colombiano Alexei Rojas y los españoles Mikel Merino, Kepa Arrizabalaga y Martín Zubimendi.

“La gente me ha acogido muy bien, el equipo, la gente del club. En ese aspecto lo estoy llevando muy bien. Es verdad que te ayuda más que haya gente española, para el día a día, para la adaptación, me sirve a mí mucho”, explicó.

Por último, Mosquera habló de los cambios que ha afrontado al cambiar de liga, explicando que la intensidad que se tiene en Inglaterra ha hecho que deba estar más concentrado durante los 90 minutos.

“El juego es bastante diferente a La Liga. Un poco más idas y vueltas, más ritmo. Bastante bien, cuando entras a los partidos te tienes que mentalizar de lo que viene”, puntualizó el defensor colombo-español.

