Richard Ríos fue liquidado por la prensa de Portugal tras la caída en Champions: “Está lejos del rendimiento”

El volante fue uno de los jugadores más criticados en la derrota del Benfica ante el Qarabag de Azerbaiyán, donde hay otro colombiano, Camilo Durán

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Richard Ríos fue titular en
Richard Ríos fue titular en la derrota del Benfica ante Qarabag por 3-2, en la primera jornada de la Champions League - crédito Pedro Nunes/REUTERS

El Estadio Da Luz de Lisboa fue testigo de una de las mayores sorpresas en la jornada inaugural de la Champions League 2025/2026. El Benfica, que se adelantó 2-0 en el marcador, terminó cayendo 2-3 ante el Qarabag de Azerbaiyán, con un papel destacado de los colombianos Camilo Durán y Kevin Medina.

El debut de Richard Ríos en el máximo torneo europeo de clubes estuvo marcado por la derrota y por las críticas a su rendimiento, debido a sus acciones y que no tuvo un buen nivel en el encuentro en la capital portuguesa, pues se esperaba mucho más de su fútbol.

“Simplemente pasa el balón”

La actuación de Richard Ríos no pasó inadvertida para la prensa portuguesa. El diario A Bola fue especialmente crítico con el mediocampista colombiano: “Le gusta disparar desde media distancia, pero sus disparos casi siempre son malos. Aún no ha marcado”.

Está lejos del rendimiento que llevó al Benfica a ficharlo del Palmeiras. Simplemente pasa el balón, pasa, pasa, pasa...”, señaló la publicación, que le otorgó una calificación de cuatro puntos sobre diez, reflejando el descontento con su rendimiento en el debut europeo.

Richard Ríos se vio vencido
Richard Ríos se vio vencido en varias ocasiones en los duelos y aportando muy poco a la ofensiva del Benfica - crédito Pedro Nunes/REUTERS

En contraste, el arquero Anatoliy Trubin fue el único jugador del Benfica que recibió elogios, ya que no tuvo responsabilidad en ninguna de las tres anotaciones y se destacó por dos paradas peligrosas, lo que evitaron un marcador mayor a favor del visitante en Lisboa.

El papel de los colombianos en el Qarabag fue determinante. Camilo Durán participó directamente en dos de los tres goles de su equipo y se mostró incisivo durante todo el encuentro, mientras que Kevin Medina contribuyó en defensa y en la construcción de jugadas que permitieron a los azerbaiyanos remontar el marcador.

Camilo Durán, el colombiano que
Camilo Durán, el colombiano que fue la figura del Qarabag ante el Benfica por la Champions - crédito Pedro Nunes/REUTERS

La sorpresa en la Champions

El encuentro comenzó con un claro dominio del Benfica durante los primeros 30 minutos. El equipo portugués, impulsado por su afición, abrió el marcador en el minuto cinco gracias a un cabezazo de Enzo Barrenechea tras un tiro de esquina.

Poco después, Vangelis Pavlidis amplió la ventaja al finalizar una jugada colectiva en la que un desvío de Kevin Medina facilitó el remate del delantero. Con el 2-0, todo indicaba que sería una noche tranquila para los locales.

El Qarabag reaccionó rápidamente. Leandro Andrade descontó al minuto 30 tras una asistencia de Camilo Durán, quien bajó un centro en el área para que el africano definiera desde el punto penal. Este tanto cambió la dinámica del partido y dio paso a una segunda mitad en la que el conjunto azerbaiyano asumió la iniciativa ofensiva.

Apenas iniciado el complemento, Marko Jankovic habilitó a Durán, que se internó en el área y, con un potente disparo de pierna izquierda, igualó el marcador. El balón, tras golpear el poste, terminó en el fondo de la red, desatando la celebración de los visitantes.

Mientras el Benfica intentaba recuperar el control, Richard Ríos buscó liderar la presión y generar opciones desde el medio campo. El colombiano, que jugó 79 minutos, tuvo una de las oportunidades más claras para su equipo al recibir un pase de Andreas Schjelderup, eludir a un defensor y rematar con la zurda, pero su disparo se estrelló en el palo. Finalmente, fue sustituido al minuto 78 por Leandro Barreiro, en un momento en que los portugueses no lograban descifrar la defensa rival ni frenar las rápidas transiciones del Qarabag.

La recta final mantuvo la tensión. Camilo Durán llegó a marcar un tercer gol de cabeza, aunque la acción fue anulada por fuera de juego. Sin embargo, el Qarabag encontró su premio en los minutos finales: Abdellah Zoubir desbordó por la banda derecha y combinó con Oleksiy Kashchuk, quien aprovechó la pasividad defensiva local para sentenciar el 2-3 definitivo.

Temas Relacionados

Champions League 2025/2026BenficaQarabagRichard RíosCamilo DuránColombia-Deportes

