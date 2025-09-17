Deportes

Deportivo Pereira perdería reconocimiento deportivo y sus jugadores quedarían libres: “Se podrán ir sin problema”

El cuadro Matecaña afronta un panorama complicado en materia económica y sus futbolistas llevarían más de 45 días sin recibir salario

Juan Camilo Rodríguez Parrado

El cuadro risaraldense armó un
El cuadro risaraldense armó un plantel competitivo para pelear por el título en Colombia- crédito @MaoVidalGarcia/X

El Deportivo Pereira atraviesa un momento crítico que amenaza no solo su presente deportivo, sino también su estabilidad institucional.

Según explicó el periodista Mauricio Vidal, la plantilla profesional acumula una deuda salarial de 46 días —equivalente a mes y medio—, situación que pone en riesgo inmediato la continuidad del club en el fútbol profesional colombiano.

El panorama se agrava ante la advertencia de que, si en un plazo máximo de 14 días no se cancela al menos un mes de sueldos, el equipo perderá el reconocimiento deportivo y sus jugadores quedarán en libertad de acción.

La situación golpea a un equipo que en los últimos años se ha convertido en protagonista de la liga, recordado especialmente por su título de 2022, el primero en su historia. Sin embargo, ese brillo deportivo contrasta hoy con las dificultades financieras que vuelven a ubicarlo en el centro de la polémica.

La deuda no solo afecta la tranquilidad del plantel y del cuerpo técnico, encabezado por Rafael Dudamel, sino que también amenaza con desatar una ola de demandas laborales que profundizaría la crisis.

Mauricio Vidal reveló detalles de
Mauricio Vidal reveló detalles de la situación financiera del Pereira- crédito @MaoVidalGarcia/X

El peso de los plazos

De acuerdo con Vidal, el plazo de dos semanas impuesto por las autoridades deportivas es definitivo: si no se realiza el pago de al menos un mes de salario, el Deportivo Pereira quedará sin reconocimiento deportivo, una figura legal que habilita a los clubes para participar en competencias oficiales.

En otras palabras, el equipo no podría seguir jugando en la Liga BetPlay ni en la Copa Colombia, lo que supondría un golpe letal a su proyecto deportivo y económico.

Además, si el incumplimiento se mantiene, todos los integrantes del plantel profesional tendrán la potestad de rescindir sus contratos y marcharse a otros clubes sin ningún tipo de restricción.

Este punto preocupa especialmente a la hinchada, pues significaría la desarticulación inmediata de la nómina en plena competencia. Para un equipo que venía luchando por mantener el protagonismo en la liga, la salida masiva de jugadores sería un escenario devastador.

Deportivo Pereira, luego de ser
Deportivo Pereira, luego de ser campeón y llegar a octavos de final de la Copa Libertadores, ha tenido una mala administración del dinero - crédito Colprensa

Riesgo de demandas y clima tenso

El incumplimiento reiterado también abre la puerta a una serie de demandas por parte de los futbolistas y de otros empleados de la institución. El precedente de clubes colombianos que han atravesado crisis similares —como Cúcuta Deportivo y Real Cartagena en su momento— evidencia que los procesos legales suelen ser largos, costosos y desgastantes para las instituciones.

En el caso del Pereira, la acumulación de litigios podría comprometer aún más las finanzas, debilitando cualquier plan de recuperación.

Lo paradójico de la situación es que el Deportivo Pereira había logrado consolidarse en la élite del fútbol colombiano en los últimos años. Con una hinchada fiel, resultados históricos como la obtención del título y participaciones internacionales, el club parecía encaminado a convertirse en un proyecto sólido. Sin embargo, la realidad económica volvió a golpearlo, recordando los viejos fantasmas de la inestabilidad administrativa.

Rafael Dudamel jugó contra el
Rafael Dudamel jugó contra el equipo en el que fue campeón por última vez en Colombia - crédito Colprensa

Cómo va el Deportivo Pereira en la Liga Betplay Dimayor

Deportivo Pereira marcha con cierta irregularidad en el Torneo Finalización 2025 de la Liga BetPlay. Tras 11 partidos disputados, el cuadro Matecaña suma 13 puntos producto de 3 victorias, 4 empates y 4 derrotas, lo que lo ubica en la posición 11 de la tabla de 20 equipos.

La diferencia de gol del conjunto risaraldense es negativa (-1), con 9 goles a favor y 10 en contra. Esto refleja que, aunque ha tenido partidos disputados, no ha logrado consolidar una ventaja evidente frente a algunos adversarios.

Aunque no está en zona de clasificación a los cuadrangulares, Pereira no ha sido de los peores equipos: se sitúa apenas unos puntos por debajo de los que sí están entrando en los ocho mejores. El margen es estrecho, lo que deja abierta la posibilidad de recuperarse si mejora su rendimiento en las próximas fechas.

