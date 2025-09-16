Este fue el noble gesto con corredor colombiano que se cayó durante prueba en los Mundiales de Atletismo

Este fue el momento cuando el colombiano Carlos San Martín se cae y tropieza con el marroquí Soufiane El Bakkali - crédito Sarah Meyssonnier / REUTERS

El Campeonato Mundial de Atletismo, que se lleva a cabo desde el 13 de septiembre e irá hasta el 21 del mismo mes, en Tokio, Japón, ya ha dejado varias noticias.

Además de los récords que impuso el sueco Armand Duplantis en la prueba de salto con pértiga, como la medalla de bronce que consiguió Natalia Linares en la modalidad de Salto Largo, un colombiano también fue noticia porque protagonizó un momento conmovedor en las pruebas de los 3.000 metros.

Tim Van de Velde asistió a Carlos San Martín para terminar corriendo abrazados en el cierre de la serie eliminatoria de los 3.000 metros - crédito @worldathletics / Instagram

Se trata del metense Carlos San Martín, que compitió en la prueba de los 3.000 metros, y sufrió una dura caída al intentar sobrepasar una de las vallas de la prueba.

Visiblemente golpeado, el corredor intentó continuar la prueba y llegar a la meta cojeando.

Allí fue cuando Tim Van de Velde, corredor belga que participaba en la prueba, se da cuenta de las dificultades que pasa San Martín, y se queda esperando al colombiano, y lo ayuda a terminar la prueba, como un soporte para entrar en la meta.

Que dijo Carlos Sanmartín tras su golpe

El atleta colombiano explicó lo que ocurrió durante la prueba de los 3000 metros con la lesión - crédito @elcanaldelolimpico / Instagram

Tras el fuerte golpe que sufrió Carlos Sanmartín, el atleta habló con El Canal del Olímpico, en donde explicó como se encuentra después de su caída, y explicó donde sufrió la molestia.

“Estoy contento. Ya estamos mejor, la inflamación y el dolor comenzó a bajar, estamos bien, podemos caminar, esperamos llegar a casa para recuperarnos y seguir con los compromisos. La molestia fue en el cuádriceps del pie izquierdo, aunque también el derecho está golpeado y parte del peroné”, dijo.

También dentro de la misma conversación explicó que era la primera vez que se encontraba haciendo esta prueba, situación por la cual sintió la exigencia durante el desarrollo de la misma.

“Algo a favor que tuve fue que estuve en la tercera serie, cosa que no pasaba, ya que siempre estuve en la primera serie tanto en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos. Eso quiere decir que la exigencia fue fuerte, debido a que competí con el campeón olímpico y con el campeón mundial de la prueba, fue una prueba estratégica”, dijo.

Además, confesó que dentro de los golpes que sufrió, el primero fue el que lo llevó a tener inseguridad y a sentirse mal durante la competencia, y explicó el motivo principal que no lo llevó a retirarse del evento pese a las dificultades físicas que sufrió y terminar la prueba.

“Repetí varias veces el video. El primer golpe me llevó a tener un golpe fuerte en el segundo. Tuve mucha desconcentración por ello, inseguridad por pasar cada obstáculo me llevó a que el segundo golpe fue mayor, pero bueno, así es el deporte. Es un campeonato mundial y me retiré en dos competencias, por lo que la meta no es retirarme fácil, y dije, aquí por muy golpeado que estuviera, ya estaba a 200 metros de terminar y pensé en que tenía seguir, por eso lo hice con amor y cariño, porque soy consciente de los sacrificios que tuve”, agregó.

Finalmente, en la misma conversación, recordó el momento cuando escuchó la ovación del público al llegar a la meta, y se mostró sincero al confesar que espera verse con él atleta belga en un futuro.

“Cuando se devolvió el atleta de Bélgica, escuché los aplausos de la gente, fue un momento bonito porque pasó a la historia. Espero tener una conversación con él, ya que quiero aprender de ellos por su experiencia y trayectoria. Esperemos que nos volvamos a reencontrar en futuros eventos”, finalizó.

Estos son los colombianos que compiten en el Mundial de Atletismo

La colombiana Natalia Linares consiguió la medalla de bronce en la prueba de Salto Largo en los Mundiales de Atletismo de Tokio - crédito Eloisa Lopez / REUTERS

Ronal Longa, Carlos Yesid Flórez y Marleth Ospino – 100 metros planos

Evelis Aguilar – 400 metros planos

Lucy Mendoza, Mateo Romero y Laura Chalarca – 20 km. marcha

José Montaña – 35 km. marcha

César Herrera – 20 y 35 km. marcha

Martha Valeria Araújo – heptatlón

Carlos Sanmartín – 3.000 metros obstáculos

Hellen Tenorio – Salto alto

Natalia Linares y Arnovis Dalmero – Salto largo

Mauricio Ortega – lanzamiento de disco

Flor Denis Ruíz, Billy Julio y Valentina Barrios – lanzamiento de jabalina

La colombiana registró un salto de 6.92 en la prueba de Salto Largo - crédito Tigo Sports