Así reaccionó la prensa de Argentina tras la salida de Javier Gandolfi de Atlético Nacional: “Absurdo error”

El entrenador argentino alineó cuatro extranjeros al tiempo en cancha, incurriendo en alineación indebida, según el reglamento de la Dimayor, durante la derrota 1-0 contra Atlético Bucaramanga

Javier Gandolfi sigue sin gustar entre los hinchas y los directivos de Atlético Nacional

Pese a las expectativas que rodeaban el ciclo de Javier Gandolfi al mando de Atlético Nacional, un error reglamentario cometido en la reciente derrota ante Atlético Bucaramanga desencadenó la inmediata rescisión de su contrato por parte del club.

El insólito episodio, ocurrido durante la fecha 11 de la liga colombiana, involucró la presencia simultánea de cuatro futbolistas extranjeros en el campo, contraviniendo la normativa que permite sólo tres. “No hay excusas. No hay mucho para agregar”, reconoció el técnico argentino en la conferencia de prensa posterior.

Publicación de El Gráfico sobre la salida de Javier Gandolfi de Atlético Nacional

La situación se desató cuando Gandolfi, al minuto 31 del segundo tiempo, ordenó la entrada de Camilo Cándido en reemplazo de Andrés Salazar Osorio. Esto sucedió en un contexto en el que ya estaban en cancha Facundo Batista (Uruguay), Juan Bauza (Argentina) y Billy Arce (Ecuador), como narra El Gráfico. De esa forma, por algunos minutos, el equipo verdolaga alineó a cuatro foráneos, infringiendo la disposición de la liga que solo permite este número entre convocados, pero no en simultáneo sobre el césped.

Según relató el propio Gandolfi, en el momento del cambio no registró que alcanzaba el límite reglamentario: “La respuesta es muy corta. Cuando decido realizar el cambio, en ningún momento tuve en cuenta que teníamos los tres en el campo de juego y obviamente no hay excusas. Y luego lo hablaré, obviamente, con el cuerpo técnico que no puede pasar”, manifestó ante los medios.

Publicación de Diario Olé sobre la salida de Javier Gandolfi de Atlético Nacional

La reacción institucional fue contundente: al día siguiente, el club decidió dar por terminado el vínculo con el entrenador, como también había acontecido con Jorge Valdano en Valencia tras cometer una infracción similar en 1997, recordó Diario Olé.

El Atlético Bucaramanga, conducido por Leonel Álvarez, no dejó pasar el error y confirmó que presentará un reclamo formal. De prosperar la denuncia ante la Federación Colombiana, el 1-0 podría revertirse por un resultado reglamentario de 3-0 a favor de Bucaramanga y acarrear, además, una multa económica para el equipo de Medellín.

El balance deportivo de Gandolfi en Atlético Nacional incluyó 51 partidos dirigidos: 23 victorias, 15 empates y 13 derrotas, además de una eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores frente a São Paulo.

Estos son los titulares de los principales diarios deportivos de Argentina

Publicación de TyC Sport sobre la salida de Javier Gandolfi
  • “El insólito error por el que Javier Gandolfi fue despedido de Atlético Nacional: ‘No hay excusa’”: diario El Gráfico.
  • El increíble error por el que Gandolfi fue despedido de Atlético Nacional: ‘No hay excusas’”: TyC Sports.
  • El increíble error por el que Gandolfi fue despedido de Atlético Nacional: “No hay excusas”.
  • “Echaron a Gandolfi de Atlético Nacional tras un absurdo error”: Diario Olé.

Los entrenadores extranjeros que podrían llegar a Atlético Nacional

Hay tres nombres que sobresalen en la baraja: dos argentinos y un uruguayo, todos con experiencia reciente en el fútbol sudamericano y antecedentes de éxito.

El uruguayo Vicente Sánchez encabeza la lista tras coronarse campeón de la Concachampions con Cruz Azul este año. Aunque terminó su ciclo en México tras desacuerdos con la dirigencia, se marchó dejando huella positiva entre los aficionados, quienes pidieron su renovación tras su salida.

Actualmente, reside en Rionegro, motivado por la nacionalidad colombiana de su esposa, y ya había sido vinculado recientemente a propuestas como la del América de Cali. De acuerdo al análisis de la dirigencia, su radicación y antecedentes lo posicionan como una opción atractiva para el proyecto verdolaga.

Soccer Football - Copa Libertadores - Group Stage - Sao Paulo v Libertad - Estadio Morumbi, Sao Paulo, Brazil - May 14, 2025 Sao Paulo coach Luis Zubeldia

El segundo candidato, Luis Zubeldía, continúa sin club tras su última etapa con São Paulo, donde tuvo una gestión de altibajos pero positiva en general. Su principal ventaja radica en el conocimiento previo del fútbol colombiano, ya que dirigió a Independiente Medellín en 2017 con un saldo de 16 triunfos, 5 empates y 9 derrotas en 30 partidos, alcanzando un rendimiento del 58,8 por ciento. Su nombre también ha sido vinculado recientemente al banco de Boca Juniors, lo que muestra su alta cotización en el mercado regional de entrenadores.

La terna se completa con Walter Ribonetto, también argentino, aunque su situación contractual podría dificultar su arribo a Medellín. Nombrado técnico de Godoy Cruz en agosto, Ribonetto es recordado por su vínculo con el fútbol colombiano, especialmente por su gol decisivo para Junior de Barranquilla en la final de 2004 ante Atlético Nacional, el cual forzó la definición desde el punto penal.

