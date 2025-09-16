A la Dimayor se le caería una de sus propuestas: varios equipos le dirían no a los cambios para la Liga BetPlay 2026

La Asamblea de Dimayor tendrá fecha el jueves 18 de septiembre y para definir varios puntos de la temporada 2026 del fútbol colombiano - crédito Colprensa

La Dimayor quiere que para la temporada 2026 inicien los cambios al fútbol colombiano, con el objetivo de aumentar el nivel de todas las competencias profesionales, mejorar la calidad de los jugadores, más ingresos para los equipos y garantizar condiciones para la actividad.

Sin embargo, una de las propuestas de la División Mayor se caería en la próxima asamblea, que se dará el jueves 18 de septiembre y en la que se discutirán distintas iniciativas para modificar la manera como se viene organizando la Liga BetPlay, al igual que la segunda división.

Queda por saber lo que pasará en el próximo encuentro entre los socios de la Dimayor, que desde hace meses vienen hablando acerca de varias iniciativas, una de ellas es la de volver a los 18 clubes en la primera y segunda división, que ya tendría un camino definido para que se materialice en los próximos años.

Se vendría primer tropiezo de la Dimayor

El presidente de la entidad, Carlos Mario Zuluaga, está ilusionado con lo que se pueda definir para el jueves 18 de septiembre, con los 36 equipos en reunión para definir cómo se disputará la temporada 2026 y los años siguientes en el fútbol colombiano, buscando que sea un mejor producto para los aficionados.

Por desgracia, varios clubes no apoyarían la idea de suprimir los cuadrangulares en la Liga BetPlay 2026, en el primer semestre, como lo había propuesto el mismo directivo en la emisora Caracol Radio, asegurando que la idea es que se cambien por un formato de playoffs entre los ocho primeros, como se hizo entre 2011 y 2018 en distintos torneos.

La Liga BetPlay está a la espera de definir la temporada 2026, en los dos semestres - crédito Dimayor

El periodista Alexis Rodríguez, del canal deportivo Win Sports, dio a conocer las opiniones de los 20 clubes de la primera división, sumado a uno de la “B” que, en palabras del comunicador, “sin duda va a ascender“, pero no quiso dar el nombre y las respuestas fueron contundentes.

Solo tres clubes apoyarían los playoffs en la Liga BetPlay, mientras que 12 mantendrían los cuadrangulares, además de que otros seis aún no saben su postura, pero la mayoría de los conjuntos en la “A” no aceptarían cambios para el primer semestre de 2026, pese a ser año del mundial y el torneo debe terminar a principios de junio.

Los equipos de la Liga BetPlay mantendrían el sistema de los cuadrangulares para 2026 - crédito @alexisnoticias/X

Liga de 18 equipos para 2028

Aunque la Dimayor esperaba que su principal idea de 18 equipos en liga se materializara para la próxima temporada, el presidente Carlos Mario Zuluaga dejó claro que la propuesta será que se haga después de tres temporadas, pues implicaría una serie de modificaciones a la primera y segunda división.

“La idea es sencilla, es que en el 2027 haya tres descensos y un ascenso. Cambia el torneo de la B a un solo campeonato al año y a futuro se va a plantera la posibilidad de tres ascensos y tres descensos”, afirmó el directivo, por lo que las campañas de 2026 y 2027 seguirá con 20 clubes.

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, tendrá su idea de 18 equipos en Liga BetPlay para 2028 - crédito Colprensa

De otro lado, Zuluaga aclaró si tiene respaldo de todos los clubes para esa propuesta: “Eso no es apoyo o no, es mejoramiento de la Liga, del producto, que nos vean como una Liga moderna y que estamos pensando en el espectáculo. El objetivo por sí solo se defiende”.

Finalmente, el presidente de la Dimayor confirmó que la tercera división aún no entrará a operar para 2026: “Por ahora no, tenemos que estabilizar económicamente la Primera B, es un objetivo nuestro. La idea es no crear una categoría que no tenga estabilización. Creo que para el 2027 podríamos planificar una Primera C profesional”.