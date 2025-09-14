Deportes

Etapa 21 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en el último día de la tercera gran vuelta de la temporada

La última gran vuelta de la temporada llega a Madrid, en donde habrá un circuito de 10 vueltas y los ganadores de las clasificaciones harán el tradicional desfile a inicio de la jornada

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

El "Condor" es uno de
El "Condor" es uno de los ciclistas colombianos destacados en la ronda ibérica - crédito @INEOSGrenadiers / X

La 80ª edición de la Vuelta a España llegó a su cierre con el tradicional recorrido final por las calles de Madrid, una costumbre que marca el desenlace de la competencia tras tres semanas de esfuerzo y desencuentros para muchos ciclistas. En esta ocasión, el trayecto entre Alalpardo y la capital fue de 107,3 kilómetros, distancia ligeramente reducida respecto al plan original, ya que se realizó un recorte de aproximadamente 5 kilómetros.

Durante el tramo inicial, hasta la zona de Aravaca, la jornada transcurrió bajo el ambiente festivo habitual, lleno de fotos conmemorativas, homenajes y brindis con champagne, mientras los corredores compartían momentos distendidos antes del desenlace competitivo.

Tras este ambiente relajado, el pelotón adoptó formación y, tras el primer paso por la meta en el centro madrileño, comenzó la verdadera acción con los ataques de ciclistas que deseaban protagonismo ante las cámaras en una última oportunidad.

El circuito urbano comprendió diez vueltas, cada una de 5.800 metros, lo que configuró un escenario propicio para la espectacularidad. Entre los detalles técnicos a considerar sobresalió una curva en ‘U’ situada a 3,5 kilómetros del final, que daba paso a una recta de más de 1.000 metros hasta una rotonda con giro a la derecha.

14:02 hsHoy

Así quedó la clasificación general tras la etapa 20 de la Vuelta a España

  • 1. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): 72 horas, 53 minutos y 57 segundos
  • 2. João Almeida (Portugal - UAE Emirates XRG): a 1 minuto y 16 segundos
  • 3. Thomas Pidcock (Gran Bretaña - Q36 Pro): a 3 minutos y 11 seguncdos
  • 4. Jay Hindley (Australia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 3 minutos y 41 segundos
  • 5. Matthew Riccitello (Estados Unidos - Israel Premier Tech): a 5 minutos y 55 segundos
  • 6. Giulio Pellizari (Italia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 7 minutos y 23 segundos
  • 7. Sepp Kuss (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): a 7 minutos y 45 segundos
  • 8. Felix Gall (Austria - Decathlon AG2R): a 7 minutos y 50 segundos
  • 9. Torstein Træen (Noruega - Bahrain Victorious): a 9 minutos y 48 segundos
  • 10. Matteo Jorgenson (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): a 12 minutos y 16 segundos
  • 12. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 21 minutos y 31 segundos
  • 15. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 45 minutos y 38 segudos
  • 17. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 46 minutos y 26 segundos
  • 54. Guillermo Martínez (Colombia - Picnic PostNL):a 2 horas, 27 minutos y 8 segundos
  • 81. Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 3 horas, 1 minuto y 23 segundos
13:08 hsHoy

Este será el perfil de la etapa 21 de la Vuelta a España 2025

Altimetría de la Etapa 21
Altimetría de la Etapa 21 de la Vuelta a España 2025 - crédito La Vuelta

