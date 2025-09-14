Etapa 21 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en el último día de la tercera gran vuelta de la temporada

El "Condor" es uno de los ciclistas colombianos destacados en la ronda ibérica - crédito @INEOSGrenadiers / X

La 80ª edición de la Vuelta a España llegó a su cierre con el tradicional recorrido final por las calles de Madrid, una costumbre que marca el desenlace de la competencia tras tres semanas de esfuerzo y desencuentros para muchos ciclistas. En esta ocasión, el trayecto entre Alalpardo y la capital fue de 107,3 kilómetros, distancia ligeramente reducida respecto al plan original, ya que se realizó un recorte de aproximadamente 5 kilómetros.

Durante el tramo inicial, hasta la zona de Aravaca, la jornada transcurrió bajo el ambiente festivo habitual, lleno de fotos conmemorativas, homenajes y brindis con champagne, mientras los corredores compartían momentos distendidos antes del desenlace competitivo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras este ambiente relajado, el pelotón adoptó formación y, tras el primer paso por la meta en el centro madrileño, comenzó la verdadera acción con los ataques de ciclistas que deseaban protagonismo ante las cámaras en una última oportunidad.

El circuito urbano comprendió diez vueltas, cada una de 5.800 metros, lo que configuró un escenario propicio para la espectacularidad. Entre los detalles técnicos a considerar sobresalió una curva en ‘U’ situada a 3,5 kilómetros del final, que daba paso a una recta de más de 1.000 metros hasta una rotonda con giro a la derecha.