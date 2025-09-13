Álvaro Montero volvió a jugar tras su salida de Millonarios: así fue el debut con Vélez Sarsfield

Álvaro Montero llegó a Vélez Sarsfield en julio de 2025, en condición de préstamo proveniente de Millonarios hasta diciembre de 2026 - crédito Vélez Sarsfield

Álvaro Montero vivió un momento clave en su carrera al debutar oficialmente con Vélez Sarsfield en la Liga Argentina, tras la lesión inesperada del arquero titular, Tomás Marchiori, con el que competía con el puesto durante el Torneo Clausura, la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

El guardameta colombiano, que había dejado Millonarios en busca de nuevos retos internacionales, aprovechó la oportunidad bajo los tres palos y por fin sumó minutos en el fútbol de ese país, pues en todo este tiempo se quedó en el banco de suplentes por el buen momento de su colega.

Sumado a eso, Montero también encendió la ilusión de los hinchas al proponer públicamente a Radamel Falcao un “último baile” juntos en el cuadro azul, del que se fueron en el pasado mercado de fichajes y dejaron un vacío enorme en la institución bogotana.

Montero sumó sus primeros minutos

El debut de Montero se produjo en el estadio Tomás Adolfo Ducó, durante el enfrentamiento entre Vélez y Huracán. Marchiori, el habitual titular, abandonó el campo en camilla al minuto 24 del primer tiempo por molestias físicas, lo que permitió que Montero ingresara y defendiera el arco durante 60 minutos.

Aunque el partido terminó en empate sin goles, el colombiano realizó una intervención importante que mantuvo su portería invicta, cuyo desempeño representa un cambio en la situación del guajiro, que parecía estar condenado a quedarse en el banquillo por lo que quedaba de temporada.

Álvaro Montero jugando sus primeros minutos con Vélez Sarsfiled desde que firmó contrato - crédito Vélez Sarsfield

La llegada de Montero a Vélez Sarsfield se produjo en el segundo semestre de 2025, tras su salida de Millonarios. Su permanencia en el banquillo argentino le costó la convocatoria a la selección Colombia en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas al mundial 2026. Sin embargo, su reciente actuación podría abrirle la posibilidad de consolidarse como titular y aspirar a recuperar un lugar en el combinado nacional.

Por su parte, Vélez Sarsfield celebró recientemente la obtención de la Supercopa de Argentina tras vencer 2-0 a Central Córdoba, un título en el que Montero formó parte de la plantilla y se le vio contento con el trofeo del certamen.

Álvaro Montero con el trofeo de la Supercopa en Argentina, el primer título en Vélez Sarsfield - crédito @alvaromontero1/Instagram

Mientras tanto, Millonarios atraviesa una etapa de transición. El club bogotano, que comenzó el semestre en los últimos puestos de la Liga BetPlay, optó por el regreso de Hernán Torres como director técnico. El estratega tolimense asumió el reto de revitalizar un plantel golpeado por la salida de figuras como Daniel Cataño, Álvaro Montero y Radamel Falcao.

Pedido para el regreso de Falcao

En este contexto, la interacción entre Montero y Falcao en redes sociales captó la atención de la afición. Tras la consagración de Vélez en la Supercopa de Argentina, Montero compartió una imagen celebrando con el trofeo. Falcao, quien tuvo un paso breve pero productivo por Millonarios, respondió con un mensaje de felicitación.

Montero aprovechó la ocasión para expresar públicamente que el fútbol extrañaba al delantero y le propuso un “último baile”, una invitación que generó especulaciones sobre un posible reencuentro en el club capitalino, ya que ambos se fueron con pocas semanas de diferencia

Álvaro Montero le expresó a Falcao García su deseo de volver a jugar juntos en Millonarios - crédito @alvaromontero1/Instagram

Actualmente, Radamel Falcao se encuentra sin equipo, luego de finalizar su vínculo con Millonarios. Con la mayoría de los mercados de fichajes ya cerrados, su futuro profesional es incierto. No obstante, la propuesta de Montero ha reavivado la esperanza entre los seguidores de que el delantero pueda tener una nueva oportunidad en el fútbol colombiano

La invitación del portero al “Tigre” refleja el deseo de ambos futbolistas de compartir nuevamente la camiseta de Millonarios y alimenta la expectativa de los aficionados ante la posibilidad de verlos juntos en un nuevo capítulo con el club bogotano.