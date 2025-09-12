Ramón Jesurún confirmó cuáles serán los rivales de la selección Colombia en los próximos partidos de cara al Mundial 2026

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol confirmó al cuadro nigeriano como próximo rival de Colombia después de México y Canadá - crédito @ESPNColombia / X

La selección Colombia ya piensa en lo que será el Mundial de Norteamérica 2026, y para ello tendrá dos partidos en noviembre ante México y Canadá (selecciones de Concacaf).

Pero la preparación de la “Tricolor” no para ahí: el 11 de septiembre de 2025, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol confirmó a Nigeria como el cuarto rival de Colombia, y antes jugará contra Nueva Zelanda.

Ramón Jesurún confirmó a Nigeria como el cuarto rival en los amistosos de cara al Mundial 2026 - crédito Siphiwe Sibeko / REUTERS

La Selección Colombia ya tiene definido a Nigeria como su segundo adversario para la fecha FIFA de noviembre, completando así su agenda de preparación de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La confirmación llegó a través de Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, el 11 de septiembre de 2025, que detalló en declaraciones a Espn F360 Colombia que el equipo nacional enfrentará primero a Nueva Zelanda, representante único de Oceanía, y posteriormente a la selección africana.

“En el mes de noviembre jugaríamos con Nueva Zelanda, que también acababa de clasificar como representante único de Oceanía, el segundo partido es una selección africana que será la selección de Nigeria”, confirmó Jesurún.

Jesurún confirmó que los rivales de la fecha FIFA de marzo aún están en estudio - crédito Mariano Vimos / Colprensa

Dentro de la misma charla, también confirmó Jesurún que pese a que ya están los rivales para el mes de noviembre, aún no tienen definidos los equipos con los cuales jugarán en la primera fecha FIFA de marzo de 2026.

“No tenemos rival definido, aunque existen muchas opciones, pero estamos esperando el resultado del sorteo (de la Copa del Mundo 2026 que se llevará a cabo en diciembre), para definir cuales serían los ideales para el cuerpo técnico de nuestra selección Colombia”.

Otros conceptos de los cuales habló Ramón Jesurún

Ramón Jesurún también habló acerca de lo que será el Mundial 2026 - crédito Rodrigo Valle / REUTERS

También en el mismo programa, el periodista Jorge Bermúdez le preguntó acerca de cuál sería el objetivo de la selección Colombia de cara al Mundial 2026, y allí Jesurún fue claro en decir que no se limitan y que esperan a que en la medida que se den las cosas, mirarán todo lo que pueda pasar.

“Yo no creo y es lo que me parece que debemos evitar. Hay que esperar a que se lleve a cabo el torneo, nosotros no podemos decir que nuestra aspiración es estar en la segunda ronda o llegar a los cuartos de final como lo hicimos en Brasil 2014. Vamos a competir y ganar lo más que se pueda, y si nos alcanza para llegar a la final, sería estupendo, a eso me refiero. Creo que en todos los torneos mundiales de cualquier categoría y género, hay que apuntar a ese concepto”, destacó.

Así le fue a Colombia en el último amistoso ante Nigeria

El 19 de noviembre de 2008, la selección Colombia recibió a Nigeria en un encuentro amistoso y venció 1-0, con gol de Falcao - crédito Colprensa

Colombia jugó en cuatro ocasiones ante Nigeria en amistosos internacionales. Dicho duelo dejó un saldo de tres victorias y un empate para la “Tricolor”.

El último duelo que jugaron los “Cafeteros” y las “Águilas Verdes” fue el 30 de mayo de 2010 en el estadio MK de la ciudad de Milton Keynes, de Inglaterra.

Allí el partido terminó 1-1, en donde el primer gol fue de Carlos Valdes al minuto 29 para Colombia, mientras que Lukman Haruna empató al 70 de partido para los nigerianos.

Otro de los duelos que también jugaron colombianos y nigerianos fue el 20 de noviembre de 2008, en el estadio de Palmaseca.

Allí, con anotación de Radamel Falcao García al 81, los dirigidos en aquel entonces por Reinaldo Rueda se llevaron el triunfo.

Así quedaron los partidos entre colombianos y nigerianos en sus duelos directos:

17 de abril de 1994 - Amistosos internacionales: Colombia 1-0 Nigeria

17 de junio de 1995 - Amistosos internacionales: Colombia 1-0 Nigeria

20 de noviembre de 2008 - Amistosos internacionales: Colombia 1-0 Nigeria

30 de mayo de 2010 - Amistosos internacionales: Nigeria 1-1 Colombia