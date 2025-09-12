Apareció el periodista venezolano que aseguró que la “Vinotinto” le ganaría sin problemas a Colombia: “Es un golpe duro”

El comunicador venezolano fue sincero sobre la eliminación de la "Vinotinto" de la posibilidad de jugar el repechaje para el Mundial - crédito @DSports / X

La eliminación de la Selección de Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 dejó una huella profunda en el entorno deportivo del país, especialmente en el periodista Álex Candal, que había expresado su confianza en una victoria sin complicaciones ante Colombia.

En el estadio Monumental de Maturín, el equipo venezolano aspiraba a mantener vivas sus opciones de clasificación, pero la contundente derrota 3-6 frente a la selección colombiana, con un destacado desempeño de Luis Javier Suárez —autor de un póker de goles— y anotaciones de Yerry Mina y Jhon Córdoba, sepultó las esperanzas de la Vinotinto.

El comentarista venezolano se mostró decepcionado tras la eliminación de su selección del repechaje al Mundial

Luego de la derrota, Álex Candal reapareció en Fútbol total, programa de DSports, el 10 de septiembre de 2025, para analizar el impacto del resultado y expresó la magnitud de la decepción.

“Estoy bien, probablemente estamos acostumbrados, más allá de que yo creo que lo que ocurrió se puede considerar como la mayor decepción o el mayor descalabro en la historia del fútbol venezolano”, declaró el comunicador.

Candal subrayó la cercanía de la oportunidad perdida, señalando que “nunca la habíamos tenido de esa forma”, y reconoció la dureza del golpe para el fútbol nacional. En su análisis, el periodista instó a mirar hacia adelante.

“Ahora creo que Venezuela tiene que pasar la página y pensar en un proyecto. Faltan cinco años para el próximo Mundial y sería interesante que se comenzara desde ya con un proceso mucho más serio”, afirmó en el mismo espacio.

Que fue lo que dijo Álex Candal en la previa del Venezuela vs. Colombia

El comentarista deportivo recordó el momento cuando dijo cómo debía jugar la selección Venezuela el partido ante Colombia por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, asegurando que la "Vinotinto" ganaría

El 3 de septiembre de 2025, a menos de una semana del duelo en el estadio Monumental de Maturín, Álex Candal afirmó en el mismo espacio de Fútbol Total que la “Vinotinto” no tendría problemas para ganarle a la “Tricolor”:

“Sí, le vamos a ganar a Colombia, estoy completamente seguro de que les ganamos, pero segurísimo. Y además bien, 2-0 o 3-1. Creo esto por el amor propio de los jugadores venezolanos, las ganas del partido y el rival. Si hubieran llegado sin estar clasificados, se le iban a doblar las piernas a Colombia, pero ahora ya estamos clasificados, van a jugar sin nada que perder y eso nos puede perjudicar un poco. Venezuela mantendrá esa fuerza y ese poder e ilusión que tiene en su cuerpo. Los mundiales se viven diferente en Venezuela, no hay país en la región que viva de esta forma este tipo de eventos”, destacó.

Periodista venezolana comentó que Venezuela vive problemas de indisciplina

La periodista aseguró que los jugadores de la selección venezolana protagonizarían actos de indisciplina

Después del partido, el 11 de septiembre de 2025, la periodista venezolana Milena Gimon habló en el mismo espacio de Fútbol total sobre casos de indisciplina en la “Vinotinto” justo finalizado el encuentro, afirmando que algunos jugadores (que según ella confirmaría sus identidades porque estaba en ese proceso), se fueron de fiesta después de la histórica goleada de Colombia.

“Venezuela se encuentra en una encrucijada, en donde los líderes positivos se van, y los que quedan no sé que tan dispuestos están a hacer tantas cosas por el equipo. Por ejemplo, hay jugadores que le gusta la noche y no tienen la disciplina para guiar. Me enteré después de la eliminación bochornosa, del papelón histórico que vivimos en las Eliminatorias, hay un par de jugadores que se van de joda. Estoy confirmando quienes fueron, y si eso es así, a ellos no los pueden volver a llamar a la selección”, denunció.

Así quedó la tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas

Tras estar hasta la fecha 17 como líder de la tabla de goleadores, el colombiano Luis Díaz perdió dicha posición con Lionel Messi

Lionel Messi (Argentina): 8 goles Miguel Terceros (Bolivia): 7 goles Luis Díaz (Colombia): 7 goles Enner Valencia (Ecuador): 6 goles Salomón Rondón (Venezuela): 6 goles

Estos fueron los resultados la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas

Partido: Venezuela 3-6 Colombia

Estadio: Monumental de Maturín

Goles: Póker de Luis Suárez en los minutos 42, 50, 59 y 67, gol de Yerry Mina al 10 y de Jhon Córdoba al 78 para Colombia, Telasco Segovia al minuto 3 y Josef Martínez al 12 para Venezuela

Partido: Bolivia 1-0 Brasil

Estadio: Municipal El Alto

Goles: Miguel Terceros de tiro penal al 45+4 para Bolivia

Partido: Chile 0-0 Uruguay

Estadio: Nacional de Santiago

Goles: No hubo

Partido: Perú 0-1 Paraguay

Estadio: Nacional de Lima

Goles: Matías Galarza al minuto 78 para Paraguay

Partido: Ecuador 1-0 Argentina

Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil

Goles: Enner Valencia de tiro penal al 45+13 para Ecuador, salió expulsado Nicolás Otamendi al minuto 31 de partido para Argentina

Tabla de posiciones tras finalizadas las Eliminatorias

Argentina: 38 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +21) Ecuador: 29 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Colombia: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Uruguay: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Brasil: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Paraguay: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Bolivia: 20 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -18) Venezuela: 18 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -10) Perú: 12 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -15) Chile: 11 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -18)