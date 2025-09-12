A Egan Bernal le salió cara la victoria del italiano Filippo Ganna, compañero en Ineos Grenadiers: le tocó hacer sacrificio

Este fue el momento cuando Egan Bernal y su compañero de equipo aceptaron la apuesta - crédito Manon Cruz / REUTERS - Ineos Grenadiers / Instagram - TNT Sports / X

El triunfo de Filippo Ganna en la contrarreloj de la etapa 18 de la Vuelta a España 2025 (disputada en Valladolid) el 11 de septiembre de 2025, no solo consolidó el buen momento del equipo Ineos Grenadiers, también obligó a Egan Bernal a lucir un nuevo aspecto.

La dinámica interna del conjunto británico, que atraviesa la fase final de la competencia con un ambiente distendido, ha incluido un peculiar ritual: después de cada victoria de etapa, uno de los ciclistas debe someterse a un corte de cabello realizado por sus propios compañeros.

Así fue el momento cuando se registró el curioso momento entre Egan Bernal y Filippo Ganna - crédito @cyclingontnt / X

La jornada del jueves resultó especialmente memorable para el equipo, ya que Ganna impuso un ritmo imbatible en la ‘crono’, lo que generó una celebración particular.

La foto, que rápidamente se viralizó en las redes sociales del equipo, muestra a Egan Bernal posando sonriente junto a Filippo Ganna, quien sostiene la máquina de cortar cabello, evidenciando que fue él mismo quien realizó el corte.

“All about the aero gains for Egan Bernal and Filippo Ganna at La Vuelta!” (“¡Todo sobre las mejoras aerodinámicas de Egan Bernal y Filippo Ganna en La Vuelta!“), publicó la cuenta oficial del equipo en la red social X, replicada a través del portal británico de ciclismo de TNT Sports: Cycling on TNT Sports.

Este fue el momento cuando el otro ciclista colombiano también se tuvo que rapar tras la victoria de Egan Bernal en la etapa 16 de la Vuelta - crédito @INEOSGrenadiers / X

El 10 de septiembre de 2025, cuando Egan Bernal se adjudicó la etapa 16, el seleccionado fue Brandon Rivera, el otro colombiano del equipo.

Sin embargo, tras el éxito de Ganna, el propio ciclista italiano tomó la máquina de afeitar y eligió a Egan Bernal como el siguiente en la lista.

Así fue la contrarreloj de la etapa 18 de la Vuelta a España

Egan Bernal y Filippo Ganna durante la etapa 5 en la contrarreloj grupal de la Vuelta a España - crédito Bruna Casas / REUTERS

La reducción drástica del recorrido en la contrarreloj individual de la etapa 18 de la Vuelta a España 2025 en Valladolid alteró por completo las expectativas de la jornada. La distancia, originalmente prevista en 27,2 kilómetros, se acortó a 12,2 kilómetros debido a motivos de seguridad. Este cambio obligó a los ciclistas a replantear sus estrategias y favoreció a los especialistas en esfuerzos explosivos.

En este contexto, Filippo Ganna, integrante del Team Ineos Grenadiers y compañero de Egan Bernal, se impuso con un tiempo de 13 minutos, logrando la victoria en una definición sumamente reñida.

El australiano Jay Vine, del UAE Team Emirates, finalizó en la segunda posición, quedando a tan solo 90 milésimas de segundo del ganador, mientras que el portugués Joao Almeida ocupó el tercer lugar, con una diferencia de 7 segundos respecto a Ganna.

La actuación de los ciclistas colombianos tuvo como figura destacada a Harold Tejada, quien concluyó la etapa en el vigésimo puesto, a 26 segundos del líder.

Tejada, corredor del Astana, completó el circuito en 13 minutos y 27 segundos, consolidándose como el mejor colombiano de la jornada. En el primer punto de referencia, Tejada marcó 4 minutos y 57 segundos, y en el segundo, perdió solo 22 segundos frente al mejor tiempo parcial.

Santiago Buitrago finalizó en la posición 35, con un tiempo de 13 minutos y 45 segundos, es decir, 44 segundos por detrás de Ganna. En el primer cronometraje, Buitrago registró 4 minutos y 58 segundos, situándose 15 segundos por encima del mejor registro en ese punto, y en el segundo punto de control, su tiempo fue de 9 minutos y 17 segundos.

Por su parte, Egan Bernal, ganador la etapa 16, no logró replicar ese rendimiento en la contrarreloj. En el primer cronometraje, Bernal marcó 5 minutos y 28 segundos y, en el segundo, perdió 1 minuto y 26 segundos respecto al líder. Finalmente, completó la prueba en 15 minutos y 4 segundos, quedando a más de 2 minutos de Ganna.

Juan Guillermo Martínez y Brandon Rivera también finalizaron la etapa con diferencias superiores al minuto, y en el caso de Bernal y Rivera, la brecha superó los dos minutos frente al ganador de la jornada.

La etapa 18 de la Vuelta a España 2025 quedó marcada por la inesperada modificación del recorrido y la ajustada definición entre los favoritos, con Filippo Ganna consolidando su dominio en la especialidad contra el reloj.

Así va la clasificación general de La Vuelta

1. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): 65 horas, 7 minutos y 13 segundos.

2. João Almeida (Portugal - UAE Emirates XRG): a 40 segundos.

3. Thomas Pidcock (Gran Bretaña - Q36): a 2 minutos y 39 segundos.

4. Jay Hindley (Australia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 3 minutos y 18 segundos.

5. Giulio Pellizari (Italia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 4 minutos y 19 segundos.

6. Matthew Riccitello (Estados Unidos - Israel Premier Tech): a 5 minutos y 17 segundos.

7. Felix Gall (Austria - Dectahlon AG2R): a 5 minutos y 20 segundos.

8. Sepp Kuss (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): a 7 minutos y 26 segundos.

9. Torstein Traeen (Noruega - Bahrain Victorious): a 7 minutos y 42 segundos.

10. Matteo Jorgenson (Estados Unidos- Visma Lease a Bike): a 10 minutos y 19 segundos.

12. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 15 minutos y 45 segundos.

15. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain - Victorious): 34 minutos y 19 segundos.

16. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 34 minutos y 47 segundos

54. Juan Guillermo Martínez (Colombia - Team Picnic PostNL): 2 horas, 4 minutos y 32 segundos

65. Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): 2 horas, 22 minutos y 32 segundos